Delegaciones de EEUU, Ucrania y Rusia se reúnen este viernes en Abu Dhabi para sus primeras conversaciones trilaterales sobre la guerra

El encuentro tendrá lugar tras la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú, y se centrará en cuestiones de seguridad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff (REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, acordó con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner la celebración este viernes de la primera reunión trilateral entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos sobre cuestiones de seguridad en Abu Dhabi, informó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov tras las negociaciones mantenidas en Moscú.

El funcionario del Kremlin calificó las conversaciones celebradas en la capital rusa como “útiles en todos los sentidos” y señaló que las partes acordaron la creación de un grupo de trabajo trilateral. “Se acordó que la primera reunión del grupo de trabajo trilateral sobre cuestiones de seguridad tendrá lugar hoy en Abu Dhabi”, declaró.

Estamos sinceramente interesados en resolver el conflicto por métodos políticos y diplomáticos”, sostuvo Ushakov, aunque advirtió que “hasta que eso ocurra, Rusia continuará logrando sus objetivos en el campo de batalla”.

“Los americanos, hay que reconocerlo, han hecho mucho para su preparación y confían en que la reunión tendrá éxito”, afirmó Ushakov, según la agencia TASS. El diplomático agregó que Washington espera que el encuentro permita avanzar hacia “un acuerdo de arreglo pacífico”.

Ushakov confirmó que la delegación rusa ya quedó conformada y estará encabezada por el almirante Ígor Kostiukov, director de la agencia de inteligencia militar rusa GRU, quien viajará “en las próximas horas a los Emiratos”. También se trasladará a Abu Dhabi el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kiril Dmítriev, participante de las conversaciones celebradas en el Kremlin.

El encuentro tendrá lugar tras la reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú, y se centrará en cuestiones de seguridad (REUTERS)

Según Ushakov, durante la reunión con los representantes estadounidenses se abordó la creación, por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la Junta de la Paz para Gaza, y Moscú expresó su disposición a transferir a esa estructura mil millones de dólares en activos rusos congelados en territorio estadounidense.

Putin planteó además a Witkoff y Kushner que el resto de los activos rusos congelados podrían destinarse como reparación para la reconstrucción de los territorios ucranianos devastados por los combates de los últimos cuatro años, “tras la firma de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania”, precisó Ushakov.

En paralelo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que un borrador de acuerdo se encuentra “casi, casi listo” y aseguró que mantiene coincidencias con Trump sobre las garantías de seguridad posteriores a la guerra. También indicó que Reino Unido y Francia comprometieron fuerzas sobre el terreno.

Zelensky precisó que la delegación ucraniana en Abu Dhabi estará encabezada por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, e incluirá al teniente general Andriy Gnatov, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que un borrador de acuerdo se encuentra “casi, casi listo” y aseguró que mantiene coincidencias con Trump sobre las garantías de seguridad posteriores a la guerra (REUTERS)

Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano e insiste en que un eventual acuerdo debe contemplar el control total de la región oriental del Donbás. Kiev advirtió que cualquier cesión territorial fortalecería a Moscú y reiteró que no firmará un pacto que no disuada una nueva ofensiva rusa.

El Kremlin advirtió además el jueves que sin una solución a la cuestión territorial no existirá una paz “duradera” en Ucrania. “Sin la solución de la cuestión territorial no se puede esperar el logro de un arreglo duradero”, afirmó Ushakov, según TASS. El diplomático explicó que la solución debe ajustarse a “la fórmula acordada en Anchorage”, en referencia a la cumbre de agosto de 2025 entre Putin y Trump.

Ushakov reiteró que Moscú mantiene interés en un arreglo político-diplomático, aunque insistió en que, mientras no exista un acuerdo, Rusia continuará con su estrategia militar. También subrayó que las Fuerzas Armadas rusas conservan la iniciativa estratégica, pese a las dificultades climáticas en el frente del Donbás.

(Con información de agencias)

