Más 134.000 personas fueron desplazadas en el noreste de Siria tras los enfrentamientos entre el gobierno y los kurdos

Pese a la tregua pactada entre el gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias, miles de personas siguen huyendo de Hasakeh, donde la falta de alimentos y refugio agrava la crisis humanitaria

La gente intenta huir del barrio de Sheikh Maqsoud, después de que fracasara un acuerdo entre las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y el gobierno sirio, donde se suponía que los miembros de las FDS debían evacuar al noreste de Siria, en Alepo, Siria, el 9 de enero de 2026. REUTERS/Khalil Ashawi

Más de 134.000 personas han sido desplazadas en el noreste de Siria tras enfrentamientos armados y un frágil acuerdo de alto el fuego entre las fuerzas del gobierno sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), lideradas por kurdos, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) este jueves. El número de desplazados internos en la provincia de Hasakeh se incrementó en los últimos tres días hasta alcanzar aproximadamente 134.803 personas, frente a las 5.725 contabilizadas el domingo, de acuerdo con el comunicado de la OIM.

El martes por la noche, el gobierno sirio y las SDF acordaron una nueva tregua de cuatro días, después de que el ejército enviara refuerzos a Hasakeh, considerada bastión kurdo en el noreste del país. Bajo presión militar y política de Damasco, que busca extender su control en todo el territorio nacional, las SDF cedieron extensas zonas en los últimos días y se replegaron hacia partes de Hasakeh.

Según la OIM, “el desplazamiento durante este periodo refleja la preocupación por posibles enfrentamientos entre las SDF y las fuerzas gubernamentales, especialmente entre quienes residen cerca de prisiones y cuarteles de las SDF”. Más de 41.000 personas permanecen en refugios colectivos en Hasakeh y “necesitan urgentemente alimentos” y artículos básicos como colchones y mantas, afirmó la organización.

En la provincia de Alepo, 1.647 personas también han sido desplazadas en la localidad de Ain al-Arab, conocida como Kobane, donde habitantes relataron a AFP la carencia de alimentos, agua y electricidad. Desplazados de áreas cercanas han comenzado a ingresar a este enclave controlado por los kurdos, situado a unos 200 kilómetros de Hasakeh.

El domingo, el presidente sirio Ahmed al-Sharaa anunció un acuerdo con el jefe de las SDF, Mazloum Abdi, que contemplaba un alto el fuego y la integración de la administración kurda en el Estado, tras el avance de las tropas gubernamentales. Esta ofensiva comenzó a inicios de mes, con las fuerzas oficiales expulsando a combatientes kurdos de zonas de la ciudad y la provincia de Alepo. Posteriormente, el ejército tomó el control de Raqa y Deir Ezzor, territorios que los kurdos habían conquistado previamente durante la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico con apoyo de una coalición liderada por Estados Unidos.

La gente intenta cruzar un puente dañado, que según el ejército sirio fue destruido por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) lideradas por los kurdos en Raqqa, Siria, el 20 de enero de 2026. REUTERS/Karam al-Masri

Enviado de EEUU se reunió con el líder kurdo

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, mantuvo este jueves una reunión en Irak con Mazlum Abdi, comandante de la alianza FSD.

Barrack anunció en su cuenta de X que Estados Unidos “reafirmó su apoyo firme y compromiso de avanzar en el proceso de integración trazado en el acuerdo del 18 de enero entre las Fuerzas de Siria Democrática y el Gobierno sirio”. El diplomático estadounidense subrayó que todas las partes consideran prioritario “el mantenimiento total del actual alto el fuego, mientras de forma colectiva identificamos e implementamos medidas para la generación de confianza en todos los lados, fomentando confianza y una estabilidad duradera”.

El alto el fuego acordado, que ya ha sufrido varias violaciones, se extenderá hasta el sábado y tiene como objetivo principal permitir que la FSD presente un plan de integración regional, con la perspectiva de alcanzar un entendimiento más sólido con Damasco. El pacto surge en un contexto de tensiones tras el traspaso de control territorial y la persistencia de episodios violentos vinculados a la presencia de Estado Islámico en la zona.

Durante esta semana, Barrack instó a la FSD a aprovechar la oportunidad de integrarse en el Estado sirio, asegurando que “ya no hay razón para que ellas lideren la lucha contra Estado Islámico en el país” y planteando que el Gobierno central representa ahora “un nuevo socio natural para Washington en este ámbito”. La postura de Estados Unidos apunta a respaldar el proceso de integración y transición de liderazgo en la lucha contra el EI, en coordinación con las autoridades sirias.

Por su parte, los kurdosirios han manifestado su descontento ante lo que consideran una falta de apoyo por parte de sus aliados estadounidenses, a quienes han hospedado durante años en sus bases y zonas del noreste de Siria como socios clave en la ofensiva antiyihadista.

(Con información de AFP y EFE)

