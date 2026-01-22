La OTAN busca limitar las ambiciones de Rusia: prepara maniobras militares en el Ártico para los próximos meses

Fuerzas danesas en unas maniobras militares de la OTAN en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre del 2025. (AP foto/Ebrahim Noroozi)

La OTAN tiene previstas maniobras militares y actividades de entrenamiento en el Ártico en los próximos meses, una región que la Alianza Atlántica considera de “importancia estratégica”, y en un contexto en el que Rusia y China han incrementado su cooperación en la región.

Así lo ha confirmado en una rueda de prensa celebrada en Bruselas el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, en la que ha explicado que los jefes de Defensa de los Estados miembro han abordado esta semana en una reunión los “desafíos de seguridad sin precedentes” que enfrenta la alianza, entre ellos el que afecta al flanco ártico.

“Hemos hablado del Ártico, por supuesto, una región de importancia estratégica para la OTAN, donde ya tenemos planeados ejercicios militares y actividades de entrenamiento para los próximos meses”, ha detallado el alto mando de la alianza, que ha defendido que la organización se mantiene “firme” en salvaguardar “la seguridad de más de mil millones de personas en toda la zona euroatlántica”.

Para la OTAN, según ha explicado el almirante, el área del Ártico reviste una gran importancia, un hecho que “ha quedado patente” con la reciente adhesión a la alianza de dos países con parte de su territorio en la región y que antes eran neutrales, como son el caso de Finlandia y Suecia.

Groenlandia

Tras asegurar que estas maniobras militares no se realizarán “en Groenladia en sí misma”, sino en la región del Ártico en general, ha recordado que actualmente hay actividades en curso en el Ártico por el NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte), un “mando hermano” de la OTAN en la que participan Estados Unidos y Canadá.

Y que en tanto, según ha defendido, si se encarga a la OTAN “alguna otra actividad de vigilancia”, la Alianza tiene “capacidad suficiente para satisfacer todas las necesidades” y para proporcionar algunas de esas capacidades, “especialmente en el ámbito marítimo y aéreo”.

Ha detallado también que la OTAN se está preparando para adquirir más capacidad para “trabajar y operar en ese tipo de clima”, como con la adquisición de nuevos buques rompe-hielos, si bien ha avisado de que la Alianza “hará más” para que otros países “no tengan duda” de que “está preparada”.

Con todo, el alto mando de la OTAN ha indicado que la organización baraja otras medidas y “proyectos a largo plazo”, como la instalación de nuevos sensores y capacidades de detección en el Ártico, entre otros.

El secretario general de la OTAN, Matt Rutte y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Esperando directrices del acuerdo con EEUU

Preguntado por los parámetros concretos del acuerdo sobre Groenlandia cerrado este miércoles entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Comité Militar de la Alianza se ha limitado a decir que se está ante “una fase muy temprana” del pacto.

“Sabemos que se ha dicho que existe un marco entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos, pero todavía estamos esperando instrucciones. Y a partir de ahí, comenzaremos a hacer nuestro trabajo, que es la planificación militar y todo lo que sea necesario para cumplir y respetar las instrucciones que aún tenemos que recibir”, ha explicado.

Sobre la posibilidad de que un Estado miembro de la OTAN ataque a otro, ha hecho un llamamiento a la “tranquilidad” a los groenlandeses, recordando que hay abierto “un debate a nivel político” y que se está buscando “la mejor solución para todos”.

Asimismo, ha subrayado que se trata de “una negociación tripartita con Groenlandia”, por lo que los habitantes de la isla perteneciente a Dinamarca “están representados”.

“Estoy bastante seguro de que no hay nada que temer desde mi punto de vista, poniéndome en su lugar. Mil millones de ciudadanos de toda la Alianza, incluidos los de Groenlandia, cuentan con nuestro compromiso colectivo con el artículo 5 sigue siendo inquebrantable”, ha añadido.

Este mismo jueves, Rutte ha afirmado que la soberanía danesa de Groenlandia “no fue abordada” durante su encuentro de este miércoles en los márgenes del Foro Económico de Davos, en Suiza, con el presidente de Estados Unidos, y que sí hablaron de esfuerzos por “proteger esa enorme región del Ártico, donde se están produciendo cambios actualmente y donde China y Rusia son cada vez más activos”.

Amenaza de China y Rusia

Cuestionado sobre cuáles considera que son las amenazas que enfrenta la OTAN en el Ártico, el almirante ha señalado “uno de los cambios más preocupantes”, que es la creciente colaboración entre Rusia y China en el Ártico, tanto el ámbito marítimo, con un aumento de las patrullas conjuntas, como en el ámbito aéreo.

“Se están llevando a cabo patrullas conjuntas con bombarderos de largo alcance. Por lo tanto, la actividad que realizan juntos está aumentando sin duda alguna, al igual que lo hacen nuestros competidores o adversarios potenciales. Es algo a lo que debemos prestar atención”.

El Jefe del Mando Conjunto del Ártico, el General de División Soren Andersen, posa durante una entrevista con Reuters, a bordo de un buque de guerra danés en Nuuk, Groenlandia, el 16 de enero de 2026. REUTERS/Marko Djurica

Ha explicado que el cambio climático “ha modificado el acceso a esta zona”, abriendo nuevas rutas marítimas, por lo que “el control de esta región es muy importante para la OTAN y para los países que siguen apostando por la disuasión”, ya que el acceso a la zona se prevé que cambie aún más conforme avance el deshielo.

(con información de EP)