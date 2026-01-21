Mundo

Tras el anuncio de Donald Trump, la OTAN afirmó que “el objetivo es garantizar que Rusia y China nunca se afiancen en Groenlandia”

La portavoz del secretario general de la Alianza Atlántica detalló que los esfuerzos de la negociación se centrarán en la seguridad del Ártico

Guardar
Donald Trump y Mark Rutte
Donald Trump y Mark Rutte en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos el levantamiento de los aranceles previstos para varios países europeos y la creación de un “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia, lo que implica un giro en las tensiones recientes con Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump comunicó a través de sus redes sociales que, tras una “reunión muy productiva” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ambas partes acordaron avanzar hacia un pacto que abarcaría no solo Groenlandia, sino toda la región ártica. El mandatario afirmó que el acuerdo, de materializarse, “será muy beneficioso para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y que gracias a este entendimiento no impondrá los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. En declaraciones posteriores a CBNC, Trump calificó el acuerdo marco como “un poco complejo” y anticipó que su vigencia será “para siempre”, sin aportar más detalles.

La portavoz de Rutte, Allison Hart, confirmó la orientación estratégica del encuentro y detalló que los esfuerzos de la OTAN se centrarán en la seguridad del Ártico, particularmente entre los siete aliados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Hart subrayó que las negociaciones con Dinamarca y Groenlandia se enfocarán en garantizar que Rusia y China no obtengan influencia en la isla.

Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca se afiancen, ni económica ni militarmente, en Groenlandia”, ha enfatizado la portavoz de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press.

Desde Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, reiteró que Groenlandia no está en venta y que su país no aceptará la anexión del territorio por parte de Estados Unidos. “No va a ocurrir; Estados Unidos no se va a hacer con Groenlandia. Es una línea roja”, declaró Rasmussen a la televisión pública danesa. Aun así, consideró “positivo” que Trump haya descartado el uso de la fuerza y haya retirado la amenaza de aranceles, lo que calificó como “mensajes positivos” en entrevista con la cadena DR. Rasmussen sostuvo que la cuestión debe resolverse con respeto a la integridad y soberanía del reino de Dinamarca y al derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una recepción con líderes empresariales durante el 56º Foro Económico Mundial (FEM) anual, en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

En el ámbito europeo, el anuncio de Trump no alteró los planes del Consejo Europeo, que mantiene su cumbre extraordinaria en Bruselas para abordar “los últimos acontecimientos en las relaciones transatlánticas y sus implicaciones para la UE”, según comunicaron portavoces del bloque. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la suspensión de los aranceles y recalcó la importancia de promover el diálogo entre aliados. Por su parte, el primer ministro interino de Países Bajos, Dick Schoof, valoró positivamente el giro hacia la desescalada y destacó la necesidad de reforzar la colaboración entre Estados Unidos, Canadá y Europa en el marco de la OTAN para contrarrestar las amenazas de Rusia y China en el Ártico.

Las tensiones previas entre Washington y sus aliados europeos habían provocado agitación en los mercados bursátiles y preocupación por una posible fractura en las relaciones transatlánticas. El cambio de postura de Trump, que reconoció el impacto negativo de su retórica en los mercados y descartó el uso de la fuerza, generó un repunte del 1,2% en el índice S&P 500. Mientras tanto, el gobierno de Groenlandia no emitió comentarios sobre los anuncios.

Las tropas danesas practican la
Las tropas danesas practican la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar mientras las unidades de la guardia nacional danesa, sueca y noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En paralelo, la atención internacional se centró en la seguridad ártica y en los preparativos de la población groenlandesa, que recibió recomendaciones para almacenar víveres y equipos ante la posibilidad de una crisis. Trump comunicó que presentará el jueves en Davos su “Consejo de Paz”, concebido como un organismo permanente para la resolución de conflictos internacionales, con un presupuesto de 1.000 millones de dólares, aunque el borrador consultado no hace referencia a Groenlandia ni a la reconstrucción de Gaza, su objetivo inicial.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y Europa Press)

Temas Relacionados

groenlandiadonald trumpotanmark rutteitaliapaíses bajos

Últimas Noticias

El ciclón Harry causó una muerte en Grecia y obligó a evacuar a cientos de personas en el sur de Italia

El temporal extremo mantiene en alerta roja a Grecia, Italia, España y Portugal, con inundaciones que anegan barrios costeros, cierres de infraestructuras y la amenaza de un nuevo frente atlántico que traerá olas de hasta 15 metros

El ciclón Harry causó una

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

El presidente de Estados Unidos insiste en adquirir la isla para contrarrestar a Rusia y China, mientras el gobierno danés y las autoridades locales refuerzan la defensa y la autonomía del territorio ártico

Dinamarca desplegó una unidad de

Suni Williams anunció su retiro de la NASA tras 27 años de servicio: “El espacio es mi lugar favorito”

La astronauta cierra una trayectoria marcada por liderazgo operativo y participación en misiones claves para el futuro de los vuelos tripulados

Suni Williams anunció su retiro

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias en Gaza y un grupo ligado a flotillas por vínculos con Hamas

El Departamento del Tesoro estadounidense bloquea activos de seis entidades benéficas gazatíes y de la Conferencia Popular de Palestinos en el Extranjero, acusadas de financiar operaciones del grupo terrorista palestino

Estados Unidos sancionó organizaciones humanitarias

La Junta de Paz de Trump: qué es, cómo funciona, quién la integra y su impacto en la diplomacia internacional

Concebido inicialmente para supervisar el alto el fuego en Gaza, el organismo promovido por la Casa Blanca amplió su mandato a conflictos globales y despierta inquietud por su relación con la ONU

La Junta de Paz de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Slavia de Praga - FC

Slavia de Praga - FC Barcelona, en directo: el partido de Champions en vivo

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: Cataluña recupera este jueves su servicio ferroviario con un tramo de la AP-7 cortado

Raúl Jiménez podría volver a América, según reportes

Frío CDMX: activan doble alerta por bajas temperaturas en estas seis alcaldías para el amanecer de este jueves 22 de enero

Embajada de Estados Unidos habilitó citas prioritarias de visa para colombianos que viajen al Mundial 2026: así puede acceder al beneficio

INFOBAE AMÉRICA
Starmer insiste en que imponer

Starmer insiste en que imponer aranceles a los aliados es un "completo error"

El barcelonista Pedri, sustituido en el minuto 61 aquejado de una dolencia muscular

Miles de personas veneran a la Virgen de la Altagracia en República Dominicana

Un migrante muere en el mayor centro de detención de EEUU, el tercero en lo que va de año

Llegan a Argentina 5.000 autos eléctricos de la automotriz china BYD para mercado local

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian recordó la disputa

Kim Kardashian recordó la disputa que tuvo con Taylor Swift hace 10 años: “Es una artista estupenda”

Paul Mescal compartió facetas desconocidas: sus películas, bandas y poesías favoritas

Emilia Clarke sorprendió con una transformación radical y habló del papel extremo en Ponies: “Fue uno de los mayores retos de mi carrera”

Taylor Swift se convierte en la mujer más joven en entrar al Salón de la Fama de los Compositores

El K-pop se apodera de las nominaciones principales de los Grammy 2026