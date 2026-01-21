Tras el anuncio de Donald Trump, la OTAN afirmó que “el objetivo es garantizar que Rusia y China nunca se afiancen en Groenlandia”

Donald Trump y Mark Rutte en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles en el Foro Económico Mundial de Davos el levantamiento de los aranceles previstos para varios países europeos y la creación de un “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia, lo que implica un giro en las tensiones recientes con Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Trump comunicó a través de sus redes sociales que, tras una “reunión muy productiva” con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ambas partes acordaron avanzar hacia un pacto que abarcaría no solo Groenlandia, sino toda la región ártica. El mandatario afirmó que el acuerdo, de materializarse, “será muy beneficioso para Estados Unidos y todos los países de la OTAN”, y que gracias a este entendimiento no impondrá los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. En declaraciones posteriores a CBNC, Trump calificó el acuerdo marco como “un poco complejo” y anticipó que su vigencia será “para siempre”, sin aportar más detalles.

La portavoz de Rutte, Allison Hart, confirmó la orientación estratégica del encuentro y detalló que los esfuerzos de la OTAN se centrarán en la seguridad del Ártico, particularmente entre los siete aliados árticos: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia. Hart subrayó que las negociaciones con Dinamarca y Groenlandia se enfocarán en garantizar que Rusia y China no obtengan influencia en la isla.

“Las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos seguirán adelante con el objetivo de garantizar que Rusia y China nunca se afiancen, ni económica ni militarmente, en Groenlandia”, ha enfatizado la portavoz de la Alianza Atlántica en declaraciones a Europa Press.

Desde Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, reiteró que Groenlandia no está en venta y que su país no aceptará la anexión del territorio por parte de Estados Unidos. “No va a ocurrir; Estados Unidos no se va a hacer con Groenlandia. Es una línea roja”, declaró Rasmussen a la televisión pública danesa. Aun así, consideró “positivo” que Trump haya descartado el uso de la fuerza y haya retirado la amenaza de aranceles, lo que calificó como “mensajes positivos” en entrevista con la cadena DR. Rasmussen sostuvo que la cuestión debe resolverse con respeto a la integridad y soberanía del reino de Dinamarca y al derecho a la autodeterminación del pueblo groenlandés.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a una recepción con líderes empresariales durante el 56º Foro Económico Mundial (FEM) anual, en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

En el ámbito europeo, el anuncio de Trump no alteró los planes del Consejo Europeo, que mantiene su cumbre extraordinaria en Bruselas para abordar “los últimos acontecimientos en las relaciones transatlánticas y sus implicaciones para la UE”, según comunicaron portavoces del bloque. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró la suspensión de los aranceles y recalcó la importancia de promover el diálogo entre aliados. Por su parte, el primer ministro interino de Países Bajos, Dick Schoof, valoró positivamente el giro hacia la desescalada y destacó la necesidad de reforzar la colaboración entre Estados Unidos, Canadá y Europa en el marco de la OTAN para contrarrestar las amenazas de Rusia y China en el Ártico.

Las tensiones previas entre Washington y sus aliados europeos habían provocado agitación en los mercados bursátiles y preocupación por una posible fractura en las relaciones transatlánticas. El cambio de postura de Trump, que reconoció el impacto negativo de su retórica en los mercados y descartó el uso de la fuerza, generó un repunte del 1,2% en el índice S&P 500. Mientras tanto, el gobierno de Groenlandia no emitió comentarios sobre los anuncios.

Las tropas danesas practican la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar mientras las unidades de la guardia nacional danesa, sueca y noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre de 2025. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

En paralelo, la atención internacional se centró en la seguridad ártica y en los preparativos de la población groenlandesa, que recibió recomendaciones para almacenar víveres y equipos ante la posibilidad de una crisis. Trump comunicó que presentará el jueves en Davos su “Consejo de Paz”, concebido como un organismo permanente para la resolución de conflictos internacionales, con un presupuesto de 1.000 millones de dólares, aunque el borrador consultado no hace referencia a Groenlandia ni a la reconstrucción de Gaza, su objetivo inicial.

(Con información de AFP, EFE, Reuters y Europa Press)