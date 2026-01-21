Mundo

Donald Trump afirmó que si el régimen de Irán intenta asesinarlo “todo el país va a estallar por los aires”

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra”, afirmó el mandatario una entrevista con la cadena NewsNation, al responder a una pregunta sobre las amenazas iraníes en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el martes por la noche que Irán sería “borrado de la faz de la Tierra” si Teherán intenta asesinarlo, en un nuevo cruce de amenazas entre Washington y la República Islámica que elevó la tensión bilateral y derivó en advertencias sobre guerras a gran escala si mueren los líderes de ambos países.

“Tengo instrucciones muy firmes. Si pasa cualquier cosa, los van a borrar de la faz de la Tierra”, afirmó Trump en una entrevista con la cadena NewsNation, al responder a una pregunta sobre las amenazas iraníes en su contra. El mandatario sostuvo que dio órdenes directas ante cualquier eventual ataque contra su persona.

Las declaraciones del jefe de Estado estadounidense se produjeron en el marco de un intercambio verbal de alto voltaje entre Estados Unidos e Irán, en el que ambas partes advirtieron sobre consecuencias extremas si se concreta una agresión contra sus máximos dirigentes. Trump insistió en que Washington respondería de forma total ante un atentado.

“No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires”, señaló el presidente estadounidense durante la entrevista televisiva.

A primera hora del martes, autoridades iraníes respondieron a las advertencias provenientes de la Casa Blanca. El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes, afirmó que Trump conoce la postura de Teherán ante cualquier amenaza contra el líder supremo del país.

El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las fuerzas armadas iraníes

Trump sabe que, si alguna mano de agresión se extiende hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, sino que también prenderemos fuego a su mundo”, declaró Shekarchi, en una advertencia directa al mandatario estadounidense.

Trump recordó que ya emitió advertencias similares contra Irán en el pasado. Hace un año, poco después de regresar a la Casa Blanca, el mandatario afirmó ante periodistas: “Si lo hacen, serán aniquilados”, al referirse a posibles acciones iraníes contra Estados Unidos o su liderazgo.

En la misma entrevista con NewsNation, Trump también cargó contra su predecesor, el demócrata Joe Biden, al sostener que no respondió con firmeza ante pronunciamientos previos de las autoridades iraníes. “No dijo nada”, afirmó el presidente republicano.

“Un presidente tiene que defender a otro presidente. Si yo estuviera aquí y ellos amenazaran a alguien, aunque no fuera un presidente, como hicieron conmigo, los golpearía con fuerza”, sostuvo Trump.

“No deberían hacerlo, pero les dejé una notificación: pase lo que pase, vamos a hacer estallar, todo el país va a estallar por los aires”, señaló el presidente estadounidense durante la entrevista televisiva (REUTERS)

Las advertencias cruzadas se producen en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos e Irán y en medio de una oleada de protestas antigubernamentales en el país asiático. En ese escenario, el jefe de Estado iraní, Masud Pezeshkian, advirtió el pasado domingo que cualquier ataque contra el líder supremo iraní desencadenaría una “guerra total” entre ambos países.

Pezeshkian respondió de ese modo a las amenazas provenientes de Estados Unidos y, en particular, a las declaraciones de Trump, quien defendió públicamente la necesidad de “buscar un nuevo gobierno” para Irán y calificó a Jamenei de “enfermo” por la muerte de manifestantes durante las protestas.

(Con información de EP y AFP)

