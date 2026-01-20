Kim Jong Un destituyó al viceprimer ministro: lo hace responsable por fallas en la modernización industrial

El dictador norcoreano Kim Jong Un ofrece un discurso durante una ceremonia para conmemorar la primera etapa de la modernización del Ryongsong Machine Complex en Corea del Norte (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service via AP)

El líder norcoreano Kim Jong Un destituyó a un viceprimer ministro debido a problemas en un proyecto de modernización de una fábrica, en una aparente medida para endurecer la disciplina entre los funcionarios y presionarlos para que ofrezcan mayores resultados antes de una importante conferencia política.

El próximo congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, el primero de su tipo en cinco años, es uno de los mayores espectáculos de propaganda de Corea del Norte y tiene como objetivo revisar proyectos pasados, establecer nuevas prioridades políticas y económicas y reorganizar funcionarios.

La Agencia Central de Noticias de Corea informó el martes que Kim culpó a Yang Sung Ho, viceprimer ministro a cargo de la industria de construcción de maquinaria, por causar “una confusión innecesaria provocada por el hombre” en las obras de modernización del Complejo de Máquinas Ryongsong en el noreste.

En un discurso pronunciado el lunes con motivo de la finalización de la primera etapa del plan de modernización del complejo, Kim afirmó que el proyecto sufrió pérdidas económicas considerables debido a la irresponsabilidad e incompetencia de los funcionarios. Kim afirmó que ya había criticado a Yang por cuestiones relacionadas durante una reunión del partido en diciembre y que lo había observado de cerca, pero que no sentía ningún sentido de responsabilidad, según informó KCNA.

En sentido figurado, era como una cabra uncida para tirar de una carreta de bueyes. Deberíamos considerar esto como un error incidental en nuestra práctica de nombramiento de personal —dijo Kim—. ¿Acaso podríamos esperar que una cabra tirara de una carreta para un buey?

El despido es el estilo familiar de Kim

Regañar públicamente y despedir a funcionarios es el estilo de gestión habitual de Kim. Con ello, probablemente pretendía “crear tensiones extremas entre los altos funcionarios” y presionarlos para que obtuvieran mejores resultados antes del congreso del partido, según Kwak Gil Sup, director de One Korea Center, un sitio web especializado en asuntos norcoreanos.

Moon Seong Mook, experto del Instituto de Investigación de Estrategia Nacional de Corea, con sede en Seúl, dijo que los problemas del proyecto de la fábrica probablemente fueron causados ​​por problemas estructurales fundamentales de Corea del Norte, como dedicar recursos escasos a programas de armas, en lugar de funcionarios individuales como Yang.

“Kim Jong-un se ha volcado en los programas nucleares y de misiles, pero ha gestionado mal la economía. Simplemente está culpando a un subordinado”, dijo Moon.

La economía de Corea del Norte sufrió importantes reveses durante la pandemia de COVID-19. El banco central de Corea del Sur afirmó que la economía norcoreana creció un 3,7% en 2024, pero muchos observadores afirman que al país le resultaría difícil lograr un crecimiento significativo y rápido debido a su excesivo enfoque en programas armamentísticos, su ineficiente economía altamente centralizada y las sanciones internacionales.

Kwak dijo que gran parte de los beneficios del pequeño crecimiento económico de Corea del Norte han ido en gran medida a su élite gobernante y al sector de desarrollo de armas, no al público en general, profundizando aún más las desigualdades.

Se espera que el Congreso norcoreano aborde temas de economía y armas nucleares

Es probable que el congreso del partido se inicie a finales de enero o febrero, según el servicio de espionaje de Corea del Sur.

Durante el congreso, Kim probablemente fortalecerá una política de cooperación con Rusia, China y otras naciones para lograr desarrollos económicos graduales, dijo Kwak.

Los expertos externos también están siguiendo de cerca si Kim tomaría medidas para reiniciar la diplomacia con Estados Unidos, estancada desde hace tiempo. Dicen que la visita planeada del presidente Donald Trump a Beijing en abril podría aumentar las perspectivas de una reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte.

Moon dijo que Kim probablemente utilizaría el congreso para formalizar su objetivo declarado de avanzar simultáneamente en los programas de armas nucleares y convencionales.

(con información de AP)