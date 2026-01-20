Mundo

Irak afirmó que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria

“Nuestras unidades militares están preparadas para cualquier infiltración o la cercanía de grupos terroristas a la frontera entre Irak y Siria”, declaró el comandante adjunto de Operaciones Conjuntas de las fuerzas iraquíes, teniente general Qais al Mohamadawi

Irak afirmó que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria (REUTERS)

Las Fuerzas Armadas de Irak afirmaron el lunes que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria, en medio de los combates entre los kurdosirios y el Gobierno de Damasco, enfrentamientos que derivaron en ataques contra dos cárceles que albergan prisioneros del Estado Islámico (EI).

Nuestras unidades militares están preparadas para cualquier infiltración o la cercanía de grupos terroristas a la frontera entre Irak y Siria”, declaró el comandante adjunto de Operaciones Conjuntas de las fuerzas iraquíes, teniente general Qais al Mohamadawi, en declaraciones a la agencia de noticias oficial iraquí INA. El alto mando militar subrayó que las fuerzas desplegadas mantienen su nivel de alerta ante la evolución de la situación en el país vecino.

Según Al Mohamadawi, “la frontera entre Irak y Siria está completamente asegurada”, a pesar de la porosidad existente en los casi 600 kilómetros de divisoria entre ambos países. En ese contexto, el comandante pidió tranquilidad a los ciudadanos que viven cerca de la linde fronteriza y remarcó que las unidades militares se encuentran en condiciones de responder ante cualquier amenaza que pudiera surgir desde territorio sirio.

El militar indicó además que el Ejército iraquí trasladó cámaras térmicas y drones con el objetivo de “monitorear la frontera”. A estas medidas se suma la labor de la aviación, que continúa sobrevolando la zona fronteriza para detectar cualquier posible movimiento considerado una amenaza para la seguridad nacional, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

Personal militar en un vehículo
Personal militar en un vehículo en el cruce que conecta las dos orillas del río Éufrates, mientras intentan cruzar al otro lado después de que las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) se retiraran de la provincia de Deir al-Zor y el ejército sirio tomara el control total de la zona, en Deir al-Zor, Siria (REUTERS/Khalil Ashawi)

En un mensaje en la misma línea, el jefe del Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio del Interior, Miqdad Miri, confirmó a INA que “la frontera de Irak con Siria es la más segura y fortificada”. Las autoridades insistieron en que los dispositivos de seguridad se mantienen activos y coordinados para preservar la estabilidad en las zonas limítrofes.

Los mensajes oficiales se difundieron luego de que la alianza liderada por kurdos, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), y el Ejército sirio se acusaran el lunes del lanzamiento de nuevos ataques que causaron decenas de muertos en ambos bandos. Estos enfrentamientos se produjeron pese al cese de hostilidades alcanzado la víspera entre las partes enfrentadas.

Entre los incidentes registrados figuran dos ataques contra cárceles controladas por la alianza armada que albergan prisioneros del Estado Islámico en las provincias de Al Raqa y Al Hasakah. Según informaron los kurdosirios, en estos episodios perdieron a nueve de sus miembros en uno de los ataques y a “decenas” en el otro, cifras que reflejan la magnitud de los enfrentamientos en esas zonas.

Tras la caída del presidente sirio Bashar al Assad en diciembre de 2024, las autoridades de Irak expresaron su preocupación ante la posibilidad de una “limpieza étnica” por parte de las nuevas fuerzas de Damasco, compuestas por grupos fundamentalistas asociados con organizaciones como el Estado Islámico o Al Qaeda. Esa inquietud se vinculó directamente con el impacto que la situación en Siria puede tener sobre la seguridad iraquí.

Tras la caída del presidente sirio Bashar al Assad en diciembre de 2024, las autoridades de Irak expresaron su preocupación ante la posibilidad de una “limpieza étnica” por parte de las nuevas fuerzas de Damasco (REUTERS)

En paralelo, Irak también coordina cuestiones de seguridad con las Fuerzas de Siria Democrática, que controlan cárceles con yihadistas y campos de refugiados donde residen familiares de combatientes del EI. Estos centros se ubican en zonas cercanas a la frontera con Irak y su gestión resulta, según las autoridades, de vital importancia para garantizar la estabilidad dentro del territorio iraquí.

(Con información de EFE)

