Dura crítica de Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las islas Chagos a Mauricio: “Es una gran estupidez”

El archipiélago del Océano Índico incluye la isla Diego García, donde EEUU y Gran Bretaña conservarán su actual base militar. El presidente norteamericano dijo que este pacto demuestra que su país debe controlar Groenlandia

El presidente de EEUU, Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este martes al Gobierno británico por haber acordado entregar la soberanía de las islas Chagos a Mauricio, medida que ha calificado de “gran estupidez” en su portal Truth Social.

Antes de emprender viaje a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, el líder republicano dijo que la entrega de las Chagos es una razón por la que su país deba controlar la isla de Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca.

“Que el Reino Unido ceda territorios extremadamente importantes es un acto de GRAN ESTUPIDEZ, y se suma a una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida”, escribió el presidente de EEUU.

Trump se refirió a Chagos mientras intensifica su discurso a favor de comprar Groenlandia por considerar que, si no lo hace EE.UU., lo hará Rusia o China, algo que, en su opinión, supone un problema de seguridad nacional para Washington.

“Sorprendentemente, nuestro ‘magnífico’ aliado de la OTAN, el Reino Unido, planea ceder la isla de Diego García, sede de una vital base militar estadounidense, a Mauricio, sin motivo alguno. Sin duda, China y Rusia han notado este acto de absoluta debilidad”, afirma.

“Estas son potencias internacionales que solo reconocen la fuerza, razón por la cual Estados Unidos, bajo mi liderazgo, goza ahora, después de tan solo un año, de un respeto sin precedentes”, puntualizó Trump, que concluye su mensaje pidiendo a Dinamarca y sus aliados europeos que hagan lo correcto sobre Groenlandia.

El Reino Unido ha decidido entregar la soberanía de las islas del océano Índico a Mauricio y ha acordado arrendar la isla de Diego García, parte del archipiélago de las Chagos y donde hay una base militar del Reino Unido y EEUU, por al menos 99 años.

Llega a Groenlandia un contingente
Llega a Groenlandia un contingente militar de Dinamarca que incluye al jefe del Ejército

Tras conocerse la afirmación de Trump, Darren Jones, secretario jefe del primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a la cadena BBC que el acuerdo para entregar Chagos otorga al Reino Unido “garantías de seguridad muy importantes sobre el funcionamiento de la isla y los mares cercanos. Esta es la manera correcta de asegurar el futuro de la isla (Diego García)”.

“La geopolítica es cada vez más volátil, lo reconozco, pero “no deberíamos dejarnos intimidar por ello”, señaló Jones en clara referencia a la posición de Trump sobre Chagos y Groenlandia.

La entrega de las islas, decisión tomada por el Ejecutivo laborista, ha sido duramente criticada por los partidos británicos de la oposición.

La portavoz conservadora de Exteriores, Priti Patel, escribió en su portal de la red social X que el presidente Trump ha dicho “lo mismo” que su formación, que la entrega de las islas ha sido “un mal acuerdo para el Reino Unido y perjudicial para nuestra seguridad nacional. Nos hemos opuesto desde el primer día”.

El líder de la formación Reform UK, Nigel Farage, escribió en X que, “Gracias a Dios, Trump ha vetado la rendición de las islas Chagos”.

(Con información de EFE)

