Mundo

Atentado del Estado Islámico contra un restaurante chino de Kabul: siete muertos

La incursión de un atacante suicida en un establecimiento ubicado en un distrito concurrido de la capital afgana generó víctimas mortales, entre ellas un extranjero. Lanzan nuevas advertencias de seguridad para residentes chinos

Guardar
Se observan los daños en
Se observan los daños en un edificio al otro lado de la calle un día después de que una explosión en un restaurante chino matara al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, en Kabul, Afganistán, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de una explosión en un restaurante chino en la capital de Afganistán, que causó la muerte de al menos siete personas, entre ellas un ciudadano chino. La causa de la explosión aún se investiga, informaron las autoridades el martes.

El grupo militante informó en un comunicado publicado en su agencia de noticias Aamaq el lunes por la noche que un atacante suicida entró en un restaurante frecuentado por ciudadanos chinos en la ciudad y detonó un chaleco explosivo durante una reunión. Añadió que 25 personas murieron o resultaron heridas en el ataque, incluidos guardias talibanes. Los detalles no pudieron ser verificados de forma independiente.

Las autoridades afganas no han confirmado oficialmente la causa de la explosión del lunes, y el portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Mateen Qani, dijo el martes que todavía se estaba investigando.

El interior de un restaurante
El interior de un restaurante chino un día después de una explosión que mató al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, en Kabul, Afganistán, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

La afirmación del EI coincidió en estilo con otras emitidas previamente por el grupo, y sus simpatizantes la difundieron ampliamente la madrugada del martes. La afirmación incluía una nueva amenaza contra ciudadanos chinos en Afganistán, vinculando el ataque con el trato que China da a los musulmanes uigures.

Si bien casi todos los países se retiraron de Afganistán tras la ofensiva talibán de 2021, que los condujo a la toma de Kabul, China ha mantenido una importante presencia económica en el país. Pekín aún no ha reconocido diplomáticamente al gobierno afgano, dirigido por los talibanes.

El martes, China aconsejó a sus ciudadanos que no viajen a Afganistán en el corto plazo después del bombardeo, y pidió a los ciudadanos y empresas chinas que ya están en el país que refuercen las medidas de seguridad y evacuen las zonas de alto riesgo.

El interior de un restaurante
El interior de un restaurante chino un día después de una explosión que mató al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, en Kabul, Afganistán, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

“China condena enérgicamente y se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y apoya a Afganistán y a los países de la región en la lucha conjunta contra todas las formas de actos violentos terroristas”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa diaria en Pekín.

Indicó que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos. Añadió que China insta a las autoridades afganas a “hacer todo lo posible para atender a los heridos, adoptar medidas eficaces para proteger la seguridad de los ciudadanos y proyectos chinos”, y a encontrar y castigar a los responsables.

El ataque ocurrió en un restaurante chino en el distrito de Shahr-e-Naw de la ciudad, según el portavoz policial Khalid Zadran. Zadran declaró el lunes que el restaurante era propiedad conjunta de un afgano, un ciudadano chino y su esposa.

Trabajadores limpian el lugar después
Trabajadores limpian el lugar después de que una explosión en un restaurante chino matara al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, un día antes en Kabul, Afganistán, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

Zadran afirmó que un ciudadano chino y seis afganos murieron y varios más resultaron heridos. La explosión ocurrió cerca de la cocina del restaurante, añadió.

La organización benéfica italiana EMERGENCY, que gestiona un centro quirúrgico cerca del lugar, informó el lunes que recibió 20 víctimas de la explosión, incluidas siete personas que ya habían fallecido. El número de víctimas sigue siendo provisional, según la organización.

La televisora ​​estatal china CCTV informó que dos ciudadanos chinos resultaron gravemente heridos y un guardia de seguridad murió. Imágenes emitidas por la televisora ​​afgana Tolo News mostraron a gente corriendo por la calle mientras se elevaban columnas de humo y polvo.

Trabajadores limpian la escena mientras
Trabajadores limpian la escena mientras la policía talibán asegura el área después de una explosión en un restaurante chino (derecha), cuya entrada está cubierta con mantas, que mató al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, un día antes en Kabul, Afganistán, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, condenó la explosión, que atribuyó a una bomba, en un comunicado emitido por su oficina. Acusó al gobierno talibán de Afganistán de incumplir los acuerdos de alto el fuego, en particular los compromisos para impedir que grupos militantes utilicen territorio afgano para perpetrar ataques.

Sus comentarios se produjeron tras el anuncio de las autoridades tayikas de que guardias fronterizos abatieron a cuatro hombres armados que cruzaron al país desde Afganistán durante la noche. Las autoridades afganas afirmaron que los hombres eran narcotraficantes. Kabul ha reiterado que no permite que grupos militantes utilicen su territorio.

El grupo Estado Islámico ha estado detrás de algunos ataques en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en 2021.

(con información de AP)

Temas Relacionados

KabulAfganistánexplosiónEstado Islámicoatentado

Últimas Noticias

La presidenta de la Comisión Europea habló sobre los aranceles de Trump por Groenlandia: “Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada”

Ursula von der Leyen dijo en el Foro de Davos que los Estados miembros buscan defender la soberanía y estabilidad de la región. También consideró que distanciarse de un país amigo como EEUU solamente favorecería a sus rivales geopolíticos

La presidenta de la Comisión

El futuro del empaque sostenible: residuos agrícolas noruegos buscan reemplazar el plástico

Investigadores en Noruega estudian cómo aprovechar desechos de zanahoria, papa y otros cultivos para crear materiales alternativos destinados a envases, con el objetivo de promover una industria más sostenible y un uso más eficiente de los recursos agrícolas del país

El futuro del empaque sostenible:

Rusia lanzó un ataque masivo contra la infraestructura energética ucraniana y dejó a más de 5.600 edificios residenciales sin calefacción

El alcalde de la capital de Kiev, Vitali Klitschko, añadió también que “una gran parte de la ciudad quedó sin agua corriente”, tras el impacto de los bombardeos sobre infraestructuras urbanas y energéticas

Rusia lanzó un ataque masivo

Donald Trump anunció que se reunirá con el secretario general de la OTAN en Suiza para hablar sobre Groenlandia

“Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte”, declaró el mandatario estadounidense. “Acordé una reunión de las distintas partes en Davos”, afirmó a través de un mensaje en Truth Social

Donald Trump anunció que se

Irak afirmó que sus tropas están “preparadas” para hacer frente a cualquier infiltración de yihadistas desde Siria

“Nuestras unidades militares están preparadas para cualquier infiltración o la cercanía de grupos terroristas a la frontera entre Irak y Siria”, declaró el comandante adjunto de Operaciones Conjuntas de las fuerzas iraquíes, teniente general Qais al Mohamadawi

Irak afirmó que sus tropas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
David Céspedes, doctor: “Estos tres

David Céspedes, doctor: “Estos tres alimentos pueden mejorar los síntomas de TDAH”

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Las Margaritas

Un maltratador escapa corriendo de la Policía en Valencia y acaba teniendo que ser rescatado al colgarse de un puente

Los seis trucos para cuidar tu horno en invierno

INFOBAE AMÉRICA
Dura crítica de Trump al

Dura crítica de Trump al acuerdo del Reino Unido que cede las islas Chagos a Mauricio: “Es una gran estupidez”

Muhammad Ali, el Midas del ring que enseñó al boxeo a contar en millones

Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 20 ene (11.00 GMT)

El príncipe Enrique asiste a la segunda jornada del juicio contra el Mail

Jordania tacha de "peligrosa escalada" la demolición israelí de la sede de la UNRWA

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás del icónico

La historia detrás del icónico cameo de Valentino en ‘El diablo viste de Prada’

Cómo se desató el infierno de los Beckham: redes bloqueadas, intermediarios legales y acusaciones cruzadas

James Gunn lanza la primera imagen de la secuela de ‘Superman’: “Entrando en la fortaleza...”

La actriz ganadora del Oscar que lamenta haber triunfado: “Nunca lo quise, tenía una carrera mucho mejor antes”

Por qué “Misión Imposible” fue rechazada en su estreno y hoy es un clásico del cine de acción