Atentado del Estado Islámico contra un restaurante chino de Kabul: siete muertos

Se observan los daños en un edificio al otro lado de la calle un día después de que una explosión en un restaurante chino matara al menos a siete personas, incluido un ciudadano chino, en Kabul, Afganistán, el martes 20 de enero de 2026. (Foto AP/Siddiqullah Alizai)

El grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad de una explosión en un restaurante chino en la capital de Afganistán, que causó la muerte de al menos siete personas, entre ellas un ciudadano chino. La causa de la explosión aún se investiga, informaron las autoridades el martes.

El grupo militante informó en un comunicado publicado en su agencia de noticias Aamaq el lunes por la noche que un atacante suicida entró en un restaurante frecuentado por ciudadanos chinos en la ciudad y detonó un chaleco explosivo durante una reunión. Añadió que 25 personas murieron o resultaron heridas en el ataque, incluidos guardias talibanes. Los detalles no pudieron ser verificados de forma independiente.

Las autoridades afganas no han confirmado oficialmente la causa de la explosión del lunes, y el portavoz del Ministerio del Interior, Mufti Abdul Mateen Qani, dijo el martes que todavía se estaba investigando.

La afirmación del EI coincidió en estilo con otras emitidas previamente por el grupo, y sus simpatizantes la difundieron ampliamente la madrugada del martes. La afirmación incluía una nueva amenaza contra ciudadanos chinos en Afganistán, vinculando el ataque con el trato que China da a los musulmanes uigures.

Si bien casi todos los países se retiraron de Afganistán tras la ofensiva talibán de 2021, que los condujo a la toma de Kabul, China ha mantenido una importante presencia económica en el país. Pekín aún no ha reconocido diplomáticamente al gobierno afgano, dirigido por los talibanes.

El martes, China aconsejó a sus ciudadanos que no viajen a Afganistán en el corto plazo después del bombardeo, y pidió a los ciudadanos y empresas chinas que ya están en el país que refuercen las medidas de seguridad y evacuen las zonas de alto riesgo.

“China condena enérgicamente y se opone resueltamente al terrorismo en todas sus formas y apoya a Afganistán y a los países de la región en la lucha conjunta contra todas las formas de actos violentos terroristas”, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa diaria en Pekín.

Indicó que un ciudadano chino murió y otros cinco resultaron heridos. Añadió que China insta a las autoridades afganas a “hacer todo lo posible para atender a los heridos, adoptar medidas eficaces para proteger la seguridad de los ciudadanos y proyectos chinos”, y a encontrar y castigar a los responsables.

El ataque ocurrió en un restaurante chino en el distrito de Shahr-e-Naw de la ciudad, según el portavoz policial Khalid Zadran. Zadran declaró el lunes que el restaurante era propiedad conjunta de un afgano, un ciudadano chino y su esposa.

Zadran afirmó que un ciudadano chino y seis afganos murieron y varios más resultaron heridos. La explosión ocurrió cerca de la cocina del restaurante, añadió.

La organización benéfica italiana EMERGENCY, que gestiona un centro quirúrgico cerca del lugar, informó el lunes que recibió 20 víctimas de la explosión, incluidas siete personas que ya habían fallecido. El número de víctimas sigue siendo provisional, según la organización.

La televisora ​​estatal china CCTV informó que dos ciudadanos chinos resultaron gravemente heridos y un guardia de seguridad murió. Imágenes emitidas por la televisora ​​afgana Tolo News mostraron a gente corriendo por la calle mientras se elevaban columnas de humo y polvo.

El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, condenó la explosión, que atribuyó a una bomba, en un comunicado emitido por su oficina. Acusó al gobierno talibán de Afganistán de incumplir los acuerdos de alto el fuego, en particular los compromisos para impedir que grupos militantes utilicen territorio afgano para perpetrar ataques.

Sus comentarios se produjeron tras el anuncio de las autoridades tayikas de que guardias fronterizos abatieron a cuatro hombres armados que cruzaron al país desde Afganistán durante la noche. Las autoridades afganas afirmaron que los hombres eran narcotraficantes. Kabul ha reiterado que no permite que grupos militantes utilicen su territorio.

El grupo Estado Islámico ha estado detrás de algunos ataques en Afganistán desde que los talibanes regresaron al poder en 2021.

(con información de AP)