Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma

Charles Wayne Zimmerman a bordo de su barco en una imagen difundida por las autoridades rusas. (Prensa Tribunales regionales de Rusia)

Rusia ha condenado a cinco años de cárcel a un ciudadano estadounidense por transporte ilegal de armas, según informó el lunes un tribunal, que afirmó que se encontró un rifle en su yate después de que este atracara en la ciudad portuaria de Sochi el pasado mes de junio.

Decenas de occidentales, entre ellos estadounidenses, han sido encarcelados en Rusia, especialmente tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, y muchos de ellos han sido posteriormente intercambiados en canjes de prisioneros.

“Un ciudadano estadounidense ha sido declarado culpable de poseer y trasladar armas de fuego ilegalmente”, afirmó el servicio de prensa de los tribunales regionales en un comunicado.

Identificó al hombre como Charles Wayne Zimmerman y afirmó que “admitió su culpabilidad por completo” y fue “condenado a cinco años de prisión”.

No mencionó cuándo exactamente fue condenado el hombre, pero afirmó que se había rechazado una apelación contra la sentencia.

El rifle de francotirador encontrado a bordo del barco. (Servicio de prensa de los tribunales regionales de Rusia)

Era la primera vez que los medios de comunicación rusos, que suelen cubrir de cerca los procesos judiciales de ciudadanos extranjeros, mencionaban su detención y condena.

Según el tribunal, el hombre cruzó el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

Según él, había conocido a una mujer rusa por Internet y decidió visitarla, y no sabía que estaba prohibido llevar armas a bordo de su yate mientras estuviera atracado en Rusia.

En septiembre de 2024, la Guardia Costera del Este de Estados Unidos emitió una alerta de persona desaparecida para un hombre identificado como Charles Zimmerman, de 57 años, que había partido en un viaje en velero desde Fort Macon, Carolina del Norte, hacia Nueva Zelanda.

Las municiones que Charles Wayne Zimmerman llevaba a bordo. (Servicio de prensa de los tribunales regionales de Rusia)

“La última vez que se supo de Zimmerman fue el 23 de julio (de 2024). Había informado a un familiar de que partiría en su velero rumbo al mar Mediterráneo”, dijo la Guardia Costera en Facebook.

Navegaba en un barco de 35 pies (10 metros) de eslora, de casco verde y blanco, llamado Trude Zena, añadió.

Al anunciar la sentencia de Zimmerman, el tribunal ruso publicó en las redes sociales una presentación que incluía un video de un velero blanco, fotos de un rifle de francotirador y municiones que supuestamente se encontraron a bordo, y de un hombre sentado en el barco.

Washington acusa a Moscú de encarcelar a ciudadanos estadounidenses con el fin de intercambiarlos por espías rusos detenidos en el extranjero.

(con información de AFP)