Mundo

Rusia condenó a cinco años de cárcel a un navegante estadounidense dado por desaparecido: lo acusan de poseer un arma

Charles Wayne Zimmerman fue declarado culpable tras encontrarse un rifle en su yate cuando atracó en el puerto de Sochi en junio. La Guardia Costera de EEUU había perdido su rastro desde septiembre de 2024

Guardar
Charles Wayne Zimmerman a bordo
Charles Wayne Zimmerman a bordo de su barco en una imagen difundida por las autoridades rusas. (Prensa Tribunales regionales de Rusia)

Rusia ha condenado a cinco años de cárcel a un ciudadano estadounidense por transporte ilegal de armas, según informó el lunes un tribunal, que afirmó que se encontró un rifle en su yate después de que este atracara en la ciudad portuaria de Sochi el pasado mes de junio.

Decenas de occidentales, entre ellos estadounidenses, han sido encarcelados en Rusia, especialmente tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, y muchos de ellos han sido posteriormente intercambiados en canjes de prisioneros.

“Un ciudadano estadounidense ha sido declarado culpable de poseer y trasladar armas de fuego ilegalmente”, afirmó el servicio de prensa de los tribunales regionales en un comunicado.

Identificó al hombre como Charles Wayne Zimmerman y afirmó que “admitió su culpabilidad por completo” y fue “condenado a cinco años de prisión”.

No mencionó cuándo exactamente fue condenado el hombre, pero afirmó que se había rechazado una apelación contra la sentencia.

El rifle de francotirador encontrado
El rifle de francotirador encontrado a bordo del barco. (Servicio de prensa de los tribunales regionales de Rusia)

Era la primera vez que los medios de comunicación rusos, que suelen cubrir de cerca los procesos judiciales de ciudadanos extranjeros, mencionaban su detención y condena.

Según el tribunal, el hombre cruzó el océano Atlántico y el mar Mediterráneo.

Según él, había conocido a una mujer rusa por Internet y decidió visitarla, y no sabía que estaba prohibido llevar armas a bordo de su yate mientras estuviera atracado en Rusia.

En septiembre de 2024, la Guardia Costera del Este de Estados Unidos emitió una alerta de persona desaparecida para un hombre identificado como Charles Zimmerman, de 57 años, que había partido en un viaje en velero desde Fort Macon, Carolina del Norte, hacia Nueva Zelanda.

Las municiones que Charles Wayne
Las municiones que Charles Wayne Zimmerman llevaba a bordo. (Servicio de prensa de los tribunales regionales de Rusia)

“La última vez que se supo de Zimmerman fue el 23 de julio (de 2024). Había informado a un familiar de que partiría en su velero rumbo al mar Mediterráneo”, dijo la Guardia Costera en Facebook.

Navegaba en un barco de 35 pies (10 metros) de eslora, de casco verde y blanco, llamado Trude Zena, añadió.

Al anunciar la sentencia de Zimmerman, el tribunal ruso publicó en las redes sociales una presentación que incluía un video de un velero blanco, fotos de un rifle de francotirador y municiones que supuestamente se encontraron a bordo, y de un hombre sentado en el barco.

Washington acusa a Moscú de encarcelar a ciudadanos estadounidenses con el fin de intercambiarlos por espías rusos detenidos en el extranjero.

(con información de AFP)

Temas Relacionados

RusiaEstados UnidosCharles Wayne Zimmerman

Últimas Noticias

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

El hijo exiliado del sha derrocado en 1979 condenó la represión contra civiles y afirmó que “la ayuda está en camino” desde Estados Unidos. Sus mensajes fueron difundidos durante la interrupción de los medios del régimen de Alí Khamenei

“Únanse al pueblo”: el mensaje

Las bolsas europeas cerraron con fuertes bajas ante las nuevas tensiones con Estados Unidos por Groenlandia y los aranceles

La caída general se atribuye a la reciente imposición de gravámenes anunciada por Washington, que generó inestabilidad en sectores financieros y un aumento en la demanda por metales preciosos como refugio. Hoy no opera Wall Street

Las bolsas europeas cerraron con

Rusia lanzó uno de los mayores ataques con drones registrados contra Ucrania desde el inicio de la invasión

Las defensas lograron frenar 126 aviones no tripulados, pero algunas ciudades sufrieron daños, mientras los habitantes enfrentan el impacto y la incertidumbre ante cada ataque: se multiplican los cortes de electricidad en pleno invierno

Rusia lanzó uno de los

Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa

La policía desplegó unidades especiales tras la agresión en una pequeña localidad, mientras se investigan los hechos y especialistas brindan apoyo psicológico a quienes presenciaron los crímenes

Dos muertos y seis heridos

Trump quiere sumar a Netanyahu al Consejo de Paz para Gaza y le envió una invitación formal

La oficina del primer ministro israelí confirmó que recibió la comunicación del presidente estadounidense para integrar el organismo que actuará como cuerpo supervisor de la reconstrucción del enclave palestino

Trump quiere sumar a Netanyahu
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
México envía condolencias a España

México envía condolencias a España tras accidente ferroviario en Córdoba que dejó 39 personas muertas

‘El Hormiguero’ cancela su emisión de este lunes en “solidaridad” con las víctimas del accidente de trenes en Adamuz y “dar paso a los servicios informativos”

Así se puede participar en la principal feria internacional de aves en Sudamérica, el Colombia Birdfair

Desabasto de combustible en gaseras de Taxco podría ser presencia por el crimen organizado

Última hora del accidente de trenes en Adamuz (Córdoba), en directo: el Gobierno declara tres días de luto en memoria de las víctimas y asegura que “darán con la verdad”

INFOBAE AMÉRICA
“Únanse al pueblo”: el mensaje

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

Francia no entrará, con las condiciones actuales de EE.UU., en la Junta de paz para Gaza

México externa sus condolencias por accidente de trenes de España

ONGs africanas denuncian fraude y “golpe electoral militarizado” en Uganda

Unión Africana elogia los comicios en Uganda sin mencionar la violencia contra opositores

ENTRETENIMIENTO

Ashton Kutcher sorprendió al elogiar

Ashton Kutcher sorprendió al elogiar el éxito actual de su exesposa Demi Moore: “Estoy tan orgulloso de ella”

Mara Wilson, actriz de ‘Matilda’, denunció el uso de su imagen en material de abuso sexual infantil creado con IA

Sam Raimi regresa al cine con Send Help, una comedia de terror que busca reinventar el género

Sylvester Stallone sorprendió con su tonificado físico a los 79 años: “Cada año se vuelve más difícil”

Ashton Kutcher aclaró el rumor de que él y su esposa Mila Kunis no se bañan