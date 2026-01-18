Zelensky reclamó acciones inmediatas a sus aliados ante el bloqueo deliberado de Rusia a las negociaciones de paz (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusó a Rusia de retrasar deliberadamente las negociaciones de paz y reclamó a los aliados internacionales acciones inmediatas, tras una nueva ola de ataques masivos contra infraestructuras energéticas ucranianas. Zelensky transmitió su mensaje en la red social X, donde agradeció a los equipos de reparación que, pese a las “condiciones climáticas adversas”, trabajan para restablecer el suministro de luz, calefacción y agua en distintas ciudades y comunidades del país. Entre las palabras clave, el mandatario subrayó la “resiliencia interna”, la “postura diplomática” de Ucrania, y la necesidad de “más misiles para los sistemas de defensa aérea”.

De acuerdo con el recuento oficial divulgado por Zelensky, en la última noche más de 200 drones de ataque fueron lanzados contra Ucrania. Las regiones de Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Jmelnitski y Odesa sufrieron ataques, con saldo de al menos dos personas muertas y decenas de heridos, entre ellos un niño. Zelensky expresó sus condolencias a las familias afectadas y señaló que, solo en la última semana, Ucrania ha enfrentado más de 1.300 drones de ataque, cerca de 1.050 bombas aéreas guiadas y 29 misiles de diversos tipos. El presidente insistió en que la respuesta internacional debe ser “decisiva”, con un aumento de la asistencia militar y presión diplomática sobre Moscú.

El mensaje publicado por Zelensky en la red social X

Paralelamente, las autoridades designadas por Rusia en los territorios ocupados del sur de Ucrania reportaron que más de 200.000 hogares quedaron sin electricidad tras ataques del ejército ucraniano. Yevgueni Balitski, quien encabeza la administración impuesta por Moscú en la región de Zaporizhzhia, informó a través de Telegram que 213.000 abonados y 386 localidades permanecen sin suministro eléctrico debido a los daños en infraestructuras energéticas. En la región vecina de Kherson, el gobernador Vladimir Saldo había anunciado también cortes de electricidad en 14 ciudades y 450 pueblos tras el bombardeo de una subestación, aunque horas después aseguró que el servicio fue restablecido.

En el noreste, un ataque ruso con drones contra una vivienda en la ciudad de Kharkiv causó la muerte de una mujer de 20 años y heridas a otra persona, según lo informó el alcalde Igor Terejov y el gobernador regional Oleg Sinegubol. Los bombardeos alcanzaron también la región de Sumy, donde los servicios de emergencia reportaron cuatro heridos, entre ellos un niño de siete años. Las primeras evaluaciones indican daños en al menos 15 edificios residenciales.

Los bombardeos rusos contra infraestructuras energéticas ucranianas provocan cortes de luz, calefacción y agua en ciudades como Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia y Odesa (EFE/ARCHIVO)

La región de Odesa fue blanco de nuevos ataques rusos contra infraestructuras críticas, en particular en el distrito de Izmail. Las autoridades locales indicaron que el asalto sigue la tendencia de operaciones continuas contra el puerto sureño, aunque inicialmente no se registraron víctimas.

Estos ataques coinciden con negociaciones entre representantes ucranianos y estadounidenses para alcanzar un acuerdo que ponga fin a los cuatro años de guerra, centrado en garantías de seguridad y en la recuperación posbélica. Zelensky declaró el “estado de emergencia” en el sector energético y solicitó un incremento en las importaciones de electricidad.

Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó durante la noche 201 drones, de los cuales 167 fueron derribados. El balance de víctimas se mantuvo en dos muertos, de acuerdo con Zelensky. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso reportó la destrucción de 63 drones ucranianos en la misma jornada, y varios heridos según informaron las autoridades locales.