En medio de la ofensiva contra Ucrania, Rusia planea explotar la región ocupada de Donetsk en busca de tierras raras

La región de Donetsk (REUTERS/Foto de Archivo)

El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania advirtió que Rusia planea iniciar en 2026 un programa de exploración geológica a gran escala en el territorio temporalmente ocupado de la región de Donetsk, con una duración prevista hasta 2031.

El proyecto contempla la exploración sistemática de yacimientos, con énfasis en materias primas estratégicas y metales raros, altamente demandados por la economía moderna. Se trata de un plan de largo plazo, dividido en varias etapas, que supera la realización de expediciones puntuales en la región que fue tomada a finales de diciembre, según Ministerio de Defensa ruso.

La base para estas actividades será la información geológica recopilada en la época soviética, ya que durante la era postsoviética la investigación en la zona quedó prácticamente paralizada.

Ahora, las autoridades de ocupación buscan actualizar y precisar los datos existentes, así como evaluar el potencial de los yacimientos para su desarrollo industrial futuro. El financiamiento proviene del presupuesto estatal de la Federación Rusa, lo que subraya la magnitud de la inversión y el interés estratégico, dado que la exploración geológica requiere recursos significativos y no ofrece retornos inmediatos.

Este desembolso con vistas hacia el futuro económico de Rusia surge en medio de los insistentes llamados del presidente ucraniano Volodimir Zelensky a sus aliados para imponer sanciones que dificulten el desarrollo económico impulsado por el líder ruso Vladimir Putin.

En esta foto tomada el sábado 20 de diciembre de 2025 se ven edificios en ruinas en la región de Donetsk (Associated Press)

Además, el interés ruso en los recursos del subsuelo ucraniano emerge en un contexto de crisis para las industrias tradicionales de materias primas en Rusia. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, la industria petrolera que enfrenta crecientes costos, sanciones internacionales y dificultades tecnológicas y de exportación, es lo que empuja al Kremlin a buscar fuentes alternativas de ingresos.

En este escenario, los territorios ucranianos bajo ocupación se convierten en una fuente para cubrir las necesidades presupuestarias y respaldar la economía de guerra rusa.

El informe publicado por la agencia estatal señaló que este plan constituye una explotación deliberada de tierras y recursos naturales ucranianos para beneficio de Rusia. Con ello, Moscú vulnera el derecho internacional y recurre a los recursos del subsuelo de Donetsk, transformando la exploración geológica en un mecanismo de apropiación de riqueza de los territorios ocupados, en lugar de un instrumento para el desarrollo local.

Los territorios ucranianos bajo ocupación se convierten en una fuente para cubrir las necesidades presupuestarias y respaldar la economía de guerra rusa (Europa Press)

En paralelo, la ofensiva en el frente no cesa y el sábado la empresa estatal Naftogaz informó que varios equipos de producción de gas en Ucrania resultaron dañados tras un ataque nocturno ruso, el sexto en una semana contra la infraestructura energética del país.

“Se trata de ataques selectivos contra infraestructuras civiles para dejar a los ucranianos sin calefacción ni gas durante la estación fría”, señaló la compañía a través de Telegram.

Ucrania enfrenta su peor crisis energética desde el inicio de la guerra, con un sistema eléctrico cada vez más deteriorado por los bombardeos rusos, las bajas temperaturas y los daños acumulados.

El Ministerio de Energía advirtió que el suministro en Kiev y sus alrededores sigue siendo crítico tras los últimos ataques rusos a la infraestructura.

“La situación sigue siendo extremadamente difícil en la capital y la región. En Kiev y en los alrededores los responsables de la distribución de energía han introducido limitaciones periódicas. Los cortes de urgencia una vez por hora no se están haciendo. Cuando se estabilice la red se podrán volver a hacer que los cortes sean planificables”, indicó el Ministerio.

Actualmente, los cortes de energía en la capital y zonas cercanas no pueden programarse y se implementan de emergencia, a la espera de que se restablezca cierta estabilidad en la red eléctrica nacional, para así poder brindar información detallada a los habitantes preocupados por la situación regional.