Rusia lanzó un nuevo ataque contra la infraestructura energética de Ucrania para dejar sin luz y gas a la población

Los ucranianos siguen sufriendo la falta de luz y gas por los ataques rusos en medio del intenso invierno (REUTERS/Gleb Garanich)

Rusia golpeó varios equipos de producción de gas en Ucrania en un ataque nocturno, dijo la compañía energética Naftogaz este sábado, añadiendo que se trató de la sexta ofensiva en una semana. “Se trata de ataques selectivos contra infraestructuras civiles para dejar a los ucranianos sin calefacción ni gas durante la estación fría”, dijo la empresa en la aplicación Telegram.

Ucrania se enfrenta a su peor crisis energética en tiempos de guerra, ya que su sector energético se está desmoronando bajo los bombardeos rusos, las bajas temperaturas y los daños acumulados.

El suministro energético en Kiev y en los alrededores sigue siendo crítica tras los últimos ataques rusos a la infraestructura, dijo el Ministerio de Energía ucraniano a través de Telegram.

El logo de la compañía energética estatal ucraniana Naftogaz afuera de la sede de la empresa en el centro de Kiev, Ucrania. REUTERS/Gleb Garanich

“La situación sigue siendo extremadamente difícil en la capital y la región. En Kiev y en los alrededores los responsables de la distribución de energía han introducido limitaciones. Los cortes de urgencia una vez por hora no se están haciendo. Cuando se estabilice la red se podrán volver a hacer que los cortes sean planificables”, dijo el Ministerio.

También en Odesa hay problemas de suministro y limitaciones.

En la pasada noche ataques rusos obligaron a nuevos cortes de energía en la región de Kiev y en Odesa. Pese a las difíciles condiciones metereológicas los proveedores de energía trabajan intensamente para reestablecer el suministro para todos los usuarios lo más pronto posible.

En las regiones del frente y en las zonas fronterizas el reestablecimiento del suministro es más difícil debido a los combates.

Alto el fuego en Zaporizhzhia

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha anunciado este viernes un acuerdo de alto el fuego temporal y local en los alrededores de la central nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa y en manos de las tropas rusas desde marzo de 2022, para acometer las reparaciones necesarias en la última línea eléctrica de reserva de la instalación nuclear, fuera de servicio por los ataques del pasado 2 de enero.

Un miembro del servicio ruso monta guardia en un puesto de control cerca de la central nuclear de Zaporizhzhia. REUTERS/Alexander Ermochenko/Fotografía de archivo

“El OIEA continúa trabajando estrechamente con ambas partes para garantizar la seguridad en la central nuclear de (Zaporizhzhia) y prevenir un accidente nuclear durante el conflicto. Este alto el fuego temporal, el cuarto que negociamos, demuestra el papel indispensable que seguimos desempeñando”, ha aseverado el director general del OIEA, Rafael Grossi.

Un equipo del OIEA ha salido de Viena para controlar los trabajos que comenzarán en los próximos días. Los técnicos tratarán de poner en funcionamiento la línea de 330 kilovatios, “dañada y desconectada”, y que se una a la línea principal de 750 kilovatios, la única de la que dependía tras los ataques de enero.

Ya esta semana, otro equipo de técnicos del organismo ha evaluado las medidas adoptadas por la central para mantener la seguridad en momentos de meteorología adversa y ha confirmado la correcta implementación de las medidas de protección invernal para evitar la congelación del agua en los pozos de agua subterránea.

Igualmente, para evitar daños por las temperaturas “gélidas”, los responsables de la planta controlarán la temperatura de la calefacción local para garantizar el correcto funcionamiento de los generadores diesel de emergencia, necesarios en caso de otro corte de suministro eléctrico.

Otras centrales como la de Chernóbil también han sufrido desconexiones de alguna línea eléctrica en las últimas semanas debido a la actividad militar en la zona, “un hecho que subraya una vez más la importancia de una infraestructura de red eléctrica confiable para la seguridad nuclear”, ha afirmado Grossi.

Rafael Grossi Jaime Olivos

Solo en los últimos siete días, observadores del OIEA ha detectado actividad militar en las cinco plantas nucleares de Ucrania, incluso con fuertes explosiones en sus alrededores.

“El deterioro de la red eléctrica de Ucrania debido a la persistente actividad militar tiene implicaciones directas para la seguridad nuclear de sus instalaciones nucleares. El OIEA seguirá evaluando prioritariamente la funcionalidad de estas subestaciones críticas”, ha añadido.

Rusia y Ucrania se culpan mutuamente de los bombardeos contra la infraestructura de apoyo de la central --controlada por las tropas rusas desde los primeros compases de la guerra--, que se ha quedado en hasta 12 ocasiones sin corriente desde febrero de 2022. Otro alto el fuego temporal negociado por el OIEA el pasado 30 de diciembre ya permitió realizar reparaciones en dicha línea.

(Con información de Reuters, EFE y Europa Press)