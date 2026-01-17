Líderes europeos rechazaron los aranceles anunciados por Donald Trump por Groenlandia

Varias personas se movilizaron este sábado en Groenlandia en medio de las tensiones con EEUU (REUTERS/Marko Djurica)

El anuncio de aranceles de Trump contra productos de varios países europeos ha provocado un rechazo inmediato de los líderes europeos afectados. Los gobiernos involucrados preparan una respuesta conjunta a la medida, que surge tras la participación de sus tropas en maniobras militares en Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos comunicó un arancel adicional del 10% sobre productos originarios de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. La medida entrará en vigor el 1 de febrero y podría elevarse al 25% a partir del 1 de junio si no se alcanza un acuerdo para la “adquisición” de Groenlandia por parte de Estados Unidos. El presidente estadounidense justificó la sanción como represalia por la colaboración europea en ejercicios militares y la negativa a apoyar sus planes sobre la isla. Asimismo, calificó el despliegue militar de “amenaza” para la seguridad mundial.

En este contexto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condenó el anuncio de Trump, asegurando que los gravámenes “son inaceptables y no tienen cabida en este contexto”. El mandatario francés afirmó que su país mantendrá su compromiso con la soberanía europea y citó la importancia de las maniobras en Groenlandia para la seguridad del Ártico y las fronteras de Europa. Puntualizó que ninguna presión externa alterará la postura francesa respecto a Ucrania, Groenlandia u otros asuntos esenciales para el continente.

Trump anunció nuevos aranceles para ocho países europeos

Por parte de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, advirtieron que los nuevos gravámenes podrían provocar “una peligrosa espiral descendente” y debilitar las relaciones transatlánticas. Ambos líderes resaltaron la necesidad de mantener la unidad europea en defensa de la integridad territorial y la soberanía. Subrayaron que el ejercicio militar en Groenlandia responde únicamente a fines defensivos y enfatizaron la disposición a dialogar, aunque recalcaron que la respuesta europea será firme si Trump ejecuta las medidas.

Costa detalló que la Unión Europea ya coordina una estrategia común entre los Veintisiete para afrontar la medida de Washington. Von der Leyen y Costa, presentes en Asunción, Paraguay, durante el anuncio de Trump, insistieron en la importancia de la seguridad en el Ártico y el interés europeo en la paz regional.

Los países nórdicos también manifestaron su posición de forma clara. El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, calificó la iniciativa estadounidense de “chantaje” y defendió que solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre sus propios asuntos. Kristersson informó que Suecia intensifica el contacto con socios europeos, noruegos y británicos para coordinar la reacción. En Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, mostró sorpresa por el anuncio de Trump y explicó que la presencia militar adicional en Groenlandia tiene como fin reforzar la seguridad en el Ártico, sin suponer amenaza para otros países. Además, confirmó la coordinación con la Comisión Europea y socios europeos.

Starmer y Macron criticaron el anuncio de Trump (HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS)

Desde el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer calificó de “completamente equivocadas” las medidas arancelarias y sostuvo que los intereses de seguridad colectiva de la OTAN son el fundamento de la operación europea en Groenlandia. Starmer declaró que tratará el tema directamente con Washington.

La oposición y los sectores empresariales daneses también respondieron. Inger Stojberg, de los Demócratas Daneses, aseguró que el país no debe ceder ante métodos intimidatorios ni aceptar la idea de “comprar” Groenlandia, e hizo un llamado a la unidad nacional. Pelle Dragsted, presidente de la Alianza Roji-Verde, abogó por una respuesta europea solidaria ante la presión económica de Trump, mientras que Martin Lidegaard, del centro-izquierda, manifestó que la fuerza y la cohesión de la Unión Europea son la principal herramienta en este enfrentamiento. El líder de la patronal danesa, Brian Mikkelsen, lamentó el daño a la confianza en el comercio internacional y pidió una respuesta coordinada de Europa y del Congreso estadounidense a lo que describió como una nueva realidad.

Un hombre se manifiesta con las banderas de Dinamarca y Groenlandia (REUTERS/Tom Little)

El trasfondo de este conflicto es la operación militar coordinada en Groenlandia, bajo liderazgo danés y con el apoyo de varias naciones europeas, con el objetivo de fortalecer la seguridad en el Ártico. Los líderes europeos insisten en que estos ejercicios son puramente defensivos y están alineados con el respeto al derecho internacional y la soberanía territorial.

Esta nueva ofensiva arancelaria de Trump marca otra ocasión en la que el presidente estadounidense recurre a aranceles punitivos como herramienta de presión geopolítica, una estrategia que ya aplicó en otros contextos, como en Brasil e India. El actual escenario reconfigura el vínculo transatlántico y pone a Europa en la necesidad de responder unida frente a la coerción comercial.

Ante este panorama, el uso de sanciones comerciales por parte de Estados Unidos refuerza el consenso europeo sobre la importancia de la firmeza y la cohesión frente a las presiones externas.