La UE celebró como “un paso positivo” la excarcelación de ciudadanos europeos en Venezuela

Organizaciones civiles y el Gobierno de transición venezolano discrepan sobre el número total de excarcelados, mientras la UE reclama transparencia y pide elecciones libres

La alta representante de la UE dialogó personalmente con varios de los excarcelados (Reuters)

La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, calificó la excarcelación de ciudadanos europeos en Venezuela como “un paso positivo”.

Además, confirmó haber conversado personalmente con varios de los liberados y atribuyó el resultado a los esfuerzos diplomáticos de la UE y los Estados miembros, subrayando el alivio para las familias.

En la red social X, la funcionaria expresó: “La liberación de los europeos detenidos en Venezuela es un gran alivio para las familias y un paso positivo. Hoy hablé con varios ciudadanos de la UE liberados”.

Kallas agradeció a la misión permanente europea en Venezuela por su compromiso (Europa Press)

Kallas agradeció el compromiso de la misión permanente de la UE en Venezuela y del Servicio Europeo de Acción Exterior.

Las excarcelaciones se produjeron días después de la intervención militar de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, que resultó en la detención del exdictador Nicolás Maduro y su traslado a una prisión estadounidense.

Nicolás Maduro fue capturado tras una intervención militar estadounidense en Caracas

Tras estos hechos, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina y anunció la liberación de numerosos presos, entre ellos europeos.

Rodríguez anunció la liberación de ciudadanos europeos y presos políticos (Europa Press)

Entre los beneficiados figuran cinco españoles que arribaron a Madrid el 9 de enero, así como ciudadanos de Irlanda, Rumanía, Alemania, Países Bajos, Albania y Ucrania, según autoridades europeas y gobiernos nacionales.

El caso de Jan Darmovzal fue especialmente destacado por las autoridades de la República Checa, que informaron sobre su liberación tras semanas de gestiones diplomáticas.

El primer ministro Andrej Babis y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, detallaron en conferencia de prensa, que Darmovzal, arrestado en septiembre de 2024 por supuestamente planear un complot contra Maduro, fue repatriado en un avión checo.

Andrej Babis y Petr Macinka destacaron la liberación de Jan Darmovzal en conferencia de prensa (Reuters)

Ambos funcionarios subrayaron la cooperación internacional y la coordinación europea como factores determinantes para lograr la protección de sus ciudadanos en situaciones de riesgo.

Sobre el número de liberados, la ONG Foro Penal verificó 84 excarcelaciones entre el jueves pasado y el miércoles siguiente, cifra inferior a los 116 reportados por el Ejecutivo de Delcy Rodríguez y superior a los 76 contabilizados por la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a María Corina Machado.

Foro Penal verificó la excarcelación de más de 200 personas tras los anuncios del Gobierno venezolano (EFE)

Foro Penal sostiene que las liberaciones incluyen tanto a venezolanos considerados presos políticos como a extranjeros detenidos por supuestos delitos políticos, y ha señalado discrepancias con los datos oficiales.

Por su parte, Bruselas limita su relación con el Gobierno de transición venezolano a un “diálogo específico” para salvaguardar los intereses de los 27 Estados miembros e insiste en el respeto a los resultados electorales, que considera legítimos para la oposición.

La Unión Europea mantuvo una postura cautelosa ante la liberación de presos en Venezuela (Europa Press)

Como respuesta, Caracas calificó las liberaciones como parte de una política de “reconciliación nacional”, mientras organizaciones civiles advierten que persisten detenciones arbitrarias y que el número de presos políticos sigue siendo elevado.

Las diferencias entre las cifras oficiales y las reportadas por las ONG han generado debate sobre la transparencia de la información difundida por las autoridades venezolanas.

(Con información de EFE y Europa Press)

Nueva demanda sacude el legado de Michael Jackson: piden USD 200 millones por supuestos abusos