Mundo

Japón y Estados Unidos acuerdan ampliar ejercicios militares y la producción de misiles ante la presión del régimen chino

La reciente reunión en Washington concluyó con el establecimiento de medidas para mejorar la fabricación de equipos militares y responder a la tensión derivada del discurso de Beijing contra Taipéi

Guardar
El secretario de Guerra de
El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, en el centro a la derecha, con el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

Tokio y Washington acordaron este viernes impulsar la producción conjunta de equipos de defensa, incluidos misiles, y ampliar su presencia militar en aguas al suroeste de Japón continental, en respuesta al aumento de la presión del régimen chino en la región

El acuerdo se alcanzó tras una reunión en Washington entre el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. Ambos funcionarios se comprometieron también a fortalecer la cooperación en las cadenas de suministro, especialmente en lo relacionado con minerales críticos.

“Es un placer recibir hoy al Ministro de Defensa Koizumi en el Pentágono. Juntos, como aliados fieles y de larga data, garantizaremos la paz mediante la fuerza”, escribió el secretario de Guerra estadounidense en su cuenta de la red social X.

Japón atraviesa una tensa disputa diplomática con China, desencadenada por la sugerencia de la primer ministra Sanae Takaichi de que el país podría intervenir militarmente en caso de un ataque chino a Taiwán.

En respuesta, Beijing bloqueó las exportaciones a Japón de productos de “doble uso” con potencial aplicación militar, lo que generó preocupación en Tokio por la posible interrupción del suministro de tierras raras.

El ambiente de seguridad se está agravando rápidamente” en Asia, señala el comunicado del Ministerio de Defensa de Japón, que destaca que “la alianza entre Japón y Estados Unidos sigue siendo absolutamente inquebrantable” en tiempos de incertidumbre en la región.

Aviones F/A-18 Hornet del Cuerpo
Aviones F/A-18 Hornet del Cuerpo de Marines de EE. UU. con el Escuadrón de Ataque de Cazas de Marines (VMFA) 232, aviones F-35B Lightning II con VMFA-242 y F-15J con el 305.º Escuadrón de Cazas Tácticos de la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón (JASDF) vuelan en formación (Europa Press/Archivo)

Ambos funcionarios acordaron avanzar en la producción conjunta de misiles aire-aire e interceptores tierra-aire, así como ampliar la cooperación en ejercicios militares más sofisticados y prácticos, especialmente en la región suroeste del archipiélago japonés, según informaron las partes en un comunicado conjunto.

El refuerzo de la defensa en la región denominada “Suroeste”, que incluye áreas como la isla subtropical de Okinawa, figura entre las prioridades estratégicas de Japón. Okinawa alberga la gran mayoría de las bases militares estadounidenses en el país y funciona como un puesto avanzado clave para el monitoreo del régimen chino, el estrecho de Taiwán y la península de Corea. Ambas naciones subrayaron la importancia estratégica de Okinawa para la seguridad regional.

Tokio incrementó de forma constante su presupuesto militar, alcanzando en diciembre un récord de nueve billones de yenes en gastos de defensa para el próximo año fiscal, según lo aprobado por el gobierno de Sanae Takaichi.

Al inicio de su encuentro con el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, elogió este esfuerzo, calificándolo de “realismo duro; enfoque práctico y de sentido común que une nuestros dos intereses nacionales vitales”, de acuerdo con el Departamento de Guerra de Estados Unidos, nombre que recientemente reemplazó al tradicional Departamento de Defensa.

El buque de asalto anfibio
El buque de asalto anfibio clase América de la Armada de los EE. UU., USS America, lidera una formación (Europa Press/Archivo)

La reunión fue precedida por una sesión de entrenamiento conjunto en un gimnasio militar en la que ambos participaron. “El entrenamiento al estilo militar estadounidense fue muy duro”, escribió Koizumi en X. “Pero hice lo que pude para salir adelante, diciéndome: ‘Todo esto es para fortalecer la alianza entre Japón y Estados Unidos’”.

Por su parte, en Tokio, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, elevaron la relación estratégica entre ambos países durante una cumbre.

El gobierno nipón continúa en la búsqueda de una mayor relación con sus aliados en otros continentes frente a la presión China. Por este motivo, el encuentro puso especial énfasis en la cooperación en seguridad económica y en el fortalecimiento de las cadenas de suministro de minerales críticos.

“Me gustaría aprovechar la oportunidad de la visita de la primera ministra Meloni a Japón para fortalecer aún más la relación especial entre nuestros dos países”, expresó Takaichi, recordando que este año se cumple el 160º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales.

(Con información de AFP y EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados unidosJapónChinarégimen chinoTokioWashingtonPete HegsethShinjiro Koizumi

Últimas Noticias

9.200 quejas: aplicaciones para mayores que esconden trampas, precios poco competitivos y una brecha digital que todavía nadie resuelve

Casos recientes ilustran cómo la tecnología dirigida al público senior puede resultar engañosa. Exigen mayor vigilancia y claridad en los productos y servicios digitales exclusivos

9.200 quejas: aplicaciones para mayores

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, calificó de “abominables” las muertes durante las protestas y señaló que las sanciones buscan debilitar al régimen y apoyar la demanda de cambio

La Unión Europea ratificó su

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Las Fuerzas de Defensa informaron que todos sus recursos se mantienen plenamente operativos para responder a cualquier acción que represente una amenaza para la seguridad del país y de su población

Israel elevó al máximo la

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La creciente violencia contra los manifestantes en territorio iraní fue protagonista de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. “Todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió Mike Waltz

Estados Unidos desestimó los llamados

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país

El gremio reclamó respeto a la libertad sindical, salarios dignos y el cese del acoso laboral, en medio de un proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades

La Federación Venezolana de Maestros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Dar de baja el RUC

¿Dar de baja el RUC de un establecimiento permanente es lo mismo que extinguir una sociedad?

Laura Abellán, psicóloga: “Para sanar una ruptura es necesario renunciar al deseo de que la otra persona se dé cuenta”

Autorizaron a Milei a viajar al exterior para representar el país en la firma del acuerdo Mercosur-UE y en Davos

El Gobierno dio de baja 24 prepagas: una por una, cuáles son y los motivos detrás de la medida

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Julio Iglesias niega las acusaciones de abuso que le causan "una gran tristeza"

La coalición de gobierno de Babis supera una moción de confianza en el Parlamento checo

El secretario general de la OEA pide demostrar que la región puede vivir en paz

Julio Iglesias emite un comunicado urgente respondiendo a las acusaciones de agresión sexual

Meloni y Takaichi elevan las relaciones entre Japón e Italia mientras subrayan su afinidad

ENTRETENIMIENTO

La escena más tensa de

La escena más tensa de Timothée Chalamet durante el rodaje de ‘Marty Supreme’ fue con un extra que le amenazó: “He estado 30 años en la cárcel”

Pamela Anderson señala a la actual esposa de su ex Tommy Lee de complicar su relación: “Lo extraño”

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”