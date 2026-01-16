Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. REUTERS/Eduardo Muñoz

Más de 3.000 personas han muerto en Irán durante las protestas antigubernamentales que se extienden desde hace 19 días, de acuerdo con cifras de organizaciones como IHRNGO. Ante esta situación, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó este jueves ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que “todas las opciones están sobre la mesa” para “detener la masacre”.

Waltz aseguró en su intervención que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es un hombre de acción, no de interminables palabras como las que escuchamos en las Naciones Unidas”. El embajador subrayó que Trump “ha dejado claro que todas las opciones están sobre la mesa para detener la masacre, y nadie debería entenderlo mejor que los líderes del régimen iraní”, según lo expresado durante la sesión del Consejo convocada por Estados Unidos.

El diplomático estadounidense denunció además que, pese a que el gobierno iraní afirma estar dispuesto a dialogar, “sus acciones demuestran lo contrario” y acusó al régimen de Teherán de gobernar “mediante la represión, la violencia y la intimidación”, además de haber “desestabilizado” Oriente Medio durante décadas.

Waltz instó a la comunidad internacional a respaldar a la población iraní y a poner fin al “abandono y la opresión” que, según sus palabras, afecta al país. “Ya es suficiente. Todos tenemos la responsabilidad de apoyar al pueblo iraní y poner fin al abandono y la opresión que sufre el país a manos de su régimen”, afirmó el embajador estadounidense ante la ONU.

Durante su discurso, Waltz reiteró que Trump apoya “al valiente pueblo de Irán” y aseguró que el régimen será responsabilizado por “la miseria económica del pueblo iraní y la represión de su libertad”.

El vicerepresentante de Irán ante las Naciones Unidas Gholamhossein Darzi. EFE/SARAH YENESEL

El embajador insistió en que el régimen iraní representa “una amenaza para la paz y la seguridad”, acusándolo de pedir “la muerte para Estados Unidos y la aniquilación de Israel”, mientras sus propios ciudadanos no pueden acceder a productos básicos como alimentos, agua potable o medicinas.

Waltz concluyó señalando que Irán ha sido “el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo” y un “violador sistemático de los derechos humanos”, según afirmó ante el Consejo de Seguridad.

Por su parte, el representante permanente adjunto de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gholamhossein Darzi, advirtió que su país responderá con una acción “decisiva” y conforme al derecho internacional ante cualquier agresión, tras las amenazas de ataque militar proferidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la región.

La creciente violencia contra los manifestantes en territorio iraní fue protagonista de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. “Todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió Mike Waltz. REUTERS/Eduardo Munoz

“Irán no busca una escalada ni una confrontación, pero cualquier acto de agresión directo o indirecto será respondido con una acción decisiva, proporcional y legal en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU (que recoge el derecho a la legítima defensa)”, expresó Darzi.

En el Consejo, Darzi rechazó las acusaciones dirigidas contra el régimen iraní y atribuyó al Estado Islámico la responsabilidad por la muerte de manifestantes. Asimismo, aseguró que las protestas comenzaron de forma pacífica, pero posteriormente fueron “secuestradas” por grupos armados organizados. El representante iraní también señaló a Estados Unidos por su supuesta implicación directa en la “promoción de disturbios violentos” dentro de Irán y acusó al Gobierno estadounidense de intentar ocultar su complicidad en las manifestaciones como parte de un esfuerzo de Israel para arrastrar a EEUU hacia una nueva guerra de agresión contra Irán.

Otras delegaciones, como la de Francia, sostuvieron que solo el pueblo iraní debe decidir su destino, aunque subrayaron la existencia de una “responsabilidad colectiva” para denunciar la violencia y la represión observadas durante las manifestaciones.

Las protestas en Irán, impulsadas por el deterioro económico, han dejado un número de víctimas aún incierto, aunque la organización IHRNGO estima que ascienden a 3.428 muertos y miles de heridos.

En este contexto, Trump no ha descartado el uso de la fuerza militar en Irán si el régimen continúa reprimiendo las manifestaciones civiles y matando manifestantes desarmados. Esta semana, el mandatario estadounidense indicó que “la ayuda estaba en camino” en relación con las movilizaciones, según informaron fuentes oficiales. Por su parte, la ONU ha expresado su oposición a una posible intervención militar en el país.

(Con información de EFE)