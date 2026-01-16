El ex presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, recibió una condena de 5 años por obstrucción a la justicia

El ex presidente surcoreano fue condenado a 5 años en su primer veredicto de ley marcial (REUTERS/Kim Hong-ji/Archivo)

Un juez surcoreano condenó este viernes al ex presidente Yoon Suk Yeol a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia y otros delitos relacionados con la declaración de la ley marcial y sus consecuencias en diciembre de 2024.

Se trata del primer veredicto en una serie de juicios contra el ex mandatario, cuya ley marcial en Corea del Sur desencadenó protestas masivas y un enfrentamiento en el parlamento.

El juez Baek Dae-hyun, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, declaró a Yoon culpable de obstruir la justicia al impedir que los investigadores lo detuvieran y de excluir a miembros del gabinete de una reunión clave para la planificación de la ley marcial.

“A pesar de tener el deber, por encima de todos los demás, de defender la Constitución y observar el estado de derecho como presidente, el acusado mostró en cambio una actitud que ignoraba la Constitución”, afirmó Baek. “La culpabilidad del acusado es extremadamente grave”, añadió.

Yoon fue absuelto del cargo de falsificación de documentos oficiales por falta de pruebas. El ex mandatario, ahora expulsado del poder, enfrenta múltiples juicios por sus acciones durante la crisis y la agitación posterior. Los fiscales habían solicitado una pena de 10 años de prisión, mientras que Yoon sostuvo que no se violó ninguna ley.

El fiscal especial surcoreano Cho Eun-seok habla mientras anuncia los resultados de su investigación sobre los cargos de insurrección relacionados con el ex presidente Yoon Suk Yeol (Jung Yeon-je/REUTERS)

Los letrados a cargo de la defensa ante la Justicia del reciente condenado disponen de siete días para apelar la sentencia.

Esto ocurre pocos días después de que los fiscales, en un caso aparte, solicitaran la pena de muerte para Yoon Suk Yeol por su papel como “cabecilla de una insurrección” al orquestar la imposición de la suspensión del gobierno civil. Los fiscales argumentaron que el ex presidente merecía el castigo más severo posible, ya que no mostró “ningún remordimiento” por acciones que pusieron en peligro “el orden constitucional y la democracia”.

Si bien la pena capital sigue vigente en Corea del Sur, es poco probable que se ejecute, ya que el país mantiene una moratoria no oficial sobre las ejecuciones desde 1997.

Durante la audiencia, Yoon fue visto sonriendo en la corte mientras los fiscales exigían la máxima condena. El ex mandatario y anterior fiscal general se mostró desafiante, sosteniendo que la declaración de ley marcial fue un ejercicio legal de su autoridad presidencial.

Fiscales de Corea del Sur solicitaron la pena de muerte para Yoon Suk Yeol por la ley marcial (Europa Press)

En sus comentarios finales del martes, Yoon Suk Yeol sostuvo que “el ejercicio de los poderes de emergencia constitucional de un presidente para proteger a la nación y defender el orden constitucional no puede considerarse un acto de insurrección”.

Además, acusó al entonces partido de oposición de imponer una “dictadura inconstitucional” mediante su control de la legislatura y afirmó: “No había otra opción que despertar al pueblo, que es el soberano”.

El tribunal tiene previsto pronunciarse sobre los cargos de insurrección el próximo 19 de febrero. Yoon también enfrenta un juicio separado por cargos de ayudar al enemigo, por acusaciones de que ordenó vuelos con drones sobre Corea del Norte para reforzar su caso para declarar la ley marcial

(Con información de AFP)