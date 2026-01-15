Mundo

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Según declaraciones difundidas por Reuters, el mandatario estadounidense describió a Putin como “listo para llegar a un acuerdo”. Ante la consulta sobre qué impedía ese entendimiento, respondió de forma directa: “Zelensky”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responsabilizó al mandatario ucraniano Volodimir Zelensky como el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra que Rusia lanzó contra Ucrania hace cuatro años, según declaraciones difundidas por Reuters.

En una entrevista concedida a la agencia el miércoles, Trump describió al presidente ruso Vladimir Putin como “listo para llegar a un acuerdo”. Ante la consulta sobre qué impedía ese entendimiento, el mandatario estadounidense respondió de forma directa: “Zelensky”. Las declaraciones representaron un cambio respecto de semanas recientes, cuando Trump centró sus críticas en Moscú.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump afirmó en reiteradas oportunidades que el conflicto podía resolverse con facilidad. Ya en el ejercicio del poder, el presidente alternó señalamientos hacia Ucrania y Rusia por la falta de avances en un acuerdo. Las expresiones publicadas ahora por Reuters colocaron nuevamente el foco en el liderazgo ucraniano, en un escenario de negociaciones sin consenso y con posiciones enfrentadas entre Kiev y Moscú.

Estados Unidos prepara sanciones adicionales en caso de que Trump decida avanzar contra Rusia por su rechazo a un acuerdo de paz. Funcionarios estadounidenses y ucranianos señalaron avances significativos en un plan de 20 puntos orientado a poner fin a los combates. Sin embargo, Kiev y Moscú mantienen desacuerdos sobre varios aspectos centrales, entre ellos el control territorial de zonas que Rusia reclama pero que continúan bajo dominio ucraniano.

Las declaraciones de Trump contrastaron con sus palabras de comienzos de mes, cuando expresó malestar con Putin. En ese momento, el presidente estadounidense sostuvo que no estaba “satisfecho” con su par ruso y remarcó que “demasiadas personas están muriendo”, en referencia a los ataques continuos contra ciudades ucranianas y su infraestructura energética. En semanas previas, Putin enfrió las expectativas de un acuerdo cercano, incluso cuando Trump y Zelensky transmitían mayor optimismo.

En el frente legislativo, el senador republicano Lindsey Graham, aliado cercano de la Casa Blanca, afirmó la semana pasada que Trump dio luz verde a un proyecto bipartidista de sanciones contra Rusia. “Espero una votación bipartidista fuerte, ojalá tan pronto como la próxima semana”, declaró Graham. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó el respaldo del presidente a la iniciativa.

Las nuevas declaraciones de Trump coincidieron además con gestiones diplomáticas en curso. El enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, evalúan viajar a Moscú para reunirse con Putin en el corto plazo, según personas con conocimiento del tema citadas por Reuters. El encuentro podría concretarse este mismo mes, aunque las fuentes advirtieron que los planes no se encuentran finalizados. En esa eventual visita, los funcionarios estadounidenses presentarían el último borrador de las propuestas al presidente ruso y a su equipo.

Los comentarios de Trump generaron inquietud entre aliados europeos, preocupados por la posibilidad de que Washington impulse concesiones duras para Ucrania con el objetivo de destrabar los puntos más sensibles de las negociaciones. El Kremlin mantiene su exigencia de que Ucrania retire tropas de las áreas restantes del este de la región del Donbás, incluidas zonas que Rusia no logró ocupar por la fuerza. Ucrania, en cambio, propone congelar la actual línea de contacto o avanzar hacia un repliegue de ambas partes para establecer una zona de amortiguación.

Otros desacuerdos clave incluyen el control de la central nuclear de Zaporizhzhia, tomada por fuerzas rusas, y el destino de unos 300.000 millones de dólares en activos del banco central ruso congelados en el exterior. Moscú también rechaza el despliegue de tropas de la OTAN en territorio ucraniano, mientras Kiev reclama garantías de seguridad de sus aliados para evitar nuevas agresiones rusas tras un eventual acuerdo.

Negociadores europeos y ucranianos registraron avances en semanas recientes en aspectos vinculados al monitoreo de un eventual alto el fuego, los mecanismos de disuasión ante nuevos ataques y las respuestas frente a posibles violaciones, además de acuerdos orientados al desarrollo económico de Ucrania. Zelensky apunta a cerrar esos entendimientos la próxima semana durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, un encuentro que prevé la participación de líderes europeos y del propio Trump.

(Con información de REUTERS)

