EEUU sancionó a funcionarios de seguridad y redes bancarias del régimen de Irán por reprimir las protestas

Manifestantes iraníes se reúnen en una calle durante una protesta por el colapso del valor de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026 (Stringer/WANA vía REUTERS)

Estados Unidos impuso sanciones este jueves a funcionarios de seguridad y redes financieras iraníes, acusándolos de orquestar una violenta represión contra protestas pacíficas y de blanquear miles de millones de dólares provenientes del petróleo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció las medidas tras las mayores protestas antigubernamentales en la historia de la república islámica, aunque las manifestaciones parecen haber disminuido en los últimos días ante la represión y un apagón de internet que lleva una semana.

“Estados Unidos respalda firmemente al pueblo iraní en su llamado a la libertad y la justicia”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado, añadiendo que la medida se tomó por orden del presidente Donald Trump.

Entre los sancionados se encuentra Ali Larijani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, a quien Washington acusó de coordinar la represión y de instar al uso de la fuerza contra los manifestantes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent (REUTERS/Aaron Schwartz/Archivo)

Cuatro comandantes regionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Guardia Revolucionaria de Irán también fueron sancionados por su papel en la represión en las provincias de Lorestán y Fars. Las fuerzas de seguridad en Fars “han asesinado a innumerables manifestantes pacíficos” y los hospitales están “tan saturados de pacientes con heridas de bala que no se puede admitir a otros tipos de pacientes”, declaró el Tesoro.

El Tesoro también designó a 18 personas y entidades acusadas de operar redes de “banca paralela” que blanquean los ingresos procedentes de la venta de petróleo iraní a través de empresas fachada en los Emiratos Árabes Unidos, Singapur y el Reino Unido.

Estas redes canalizan miles de millones de dólares anualmente utilizando empresas fachada y casas de cambio, mientras los ciudadanos iraníes enfrentan dificultades económicas, denunció el Tesoro.

Las sanciones congelan los activos estadounidenses de las personas designadas y prohíben a los estadounidenses hacer negocios con ellas. Las instituciones financieras extranjeras se arriesgan a sanciones secundarias por transacciones con las entidades designadas.

Una mujer prende fuego la fotografía de Ali Khamenei en una protesta en Israel (REUTERS/Ammar Awad)

Esta medida se suma a la campaña de “máxima presión” de la administración Trump contra Irán. En 2025, el Tesoro sancionó a más de 875 personas, embarcaciones y aeronaves como parte de esta iniciativa, según el Tesoro.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia este jueves para abordar la crisis en Irán, luego de que el presidente Trump afirmara que la represión del régimen “parece estar disminuyendo”.

Trump señaló que Teherán habría pausado las ejecuciones de manifestantes, una declaración que provocó una caída en los precios del petróleo al disiparse los temores de una ofensiva militar inminente de Estados Unidos.

La cautelosa desescalada verbal sigue a una noche de máxima alerta en la que Irán cerró su espacio aéreo por cinco horas y el Reino Unido evacuó a todo su personal diplomático de Teherán por motivos de seguridad.

Mientras tanto, Egipto y Arabia Saudita encabezan gestiones diplomáticas regionales para evitar un conflicto abierto, en momentos en que el régimen de Ali Khamenei enfrenta su mayor desafío interno en décadas.