EN VIVO | El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que la represión violenta del régimen iraní contra las protestas multitudinarias “parece estar disminuyendo” y que Teherán habría decidido no avanzar con ejecuciones de manifestantes. “Han dicho que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo y vamos a averiguarlo”, señaló el mandatario.
En paralelo, el régimen iraní cerró su espacio aéreo durante casi cinco horas en la noche, en medio de preocupaciones por una posible acción militar de Estados Unidos. La medida obligó a aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos, de acuerdo con reportes del sector aeronáutico.
Además, Teherán amenazó con lanzar ataques contra bases militares de Estados Unidos y de sus aliados en Medio Oriente si Washington interviene en apoyo a las protestas. En ese marco, surgieron reportes diplomáticos sobre la evacuación preventiva de personal estadounidense de la base aérea Al Udeid, en Qatar.
La tensión externa coincidió con un endurecimiento de la represión interna. El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció la puesta en marcha de juicios “rápidos” contra los detenidos por delitos de moharebeh o “guerra contra Dios”. Mientras el régimen reconoció por primera vez una cifra global de 2.000 muertos durante los disturbios, organismos independientes como HRANA elevaron el conteo a 2.571 fallecidos verificados y denunciaron que más de 10.000 personas permanecen bajo custodia.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington sigue de cerca una salida masiva de capitales protagonizada por el régimen de Irán, en un contexto de protestas nacionales, represión letal y crecientes amenazas de una posible acción militar estadounidense contra la República Islámica.
Irán reabrió su espacio aéreo tras un cierre de casi cinco horas en medio de preocupaciones por una posible acción militar entre Estados Unidos e Irán, una situación que obligó a aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos. El país había restringido el tránsito aéreo en un contexto de creciente tensión regional.
El cierre comenzó a las 5:15 p.m. ET del miércoles (22:15 GMT), cuando Irán bloqueó su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto a los internacionales con permiso oficial para entrar o salir del país, según un aviso publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La restricción se levantó poco antes de las 10 p.m. ET (0300 GMT), de acuerdo con el servicio de seguimiento Flightradar24.
Tras la reapertura, Flightradar24 mostró que cinco vuelos de las aerolíneas iraníes Mahan Air, Yazd Airways y AVA Airlines figuraron entre los primeros en reanudarse sobre el país.
El príncipe exiliado Reza Pahlavi afirmó que la imagen internacional de Irán quedó asociada a “el terrorismo, el extremismo y la pobreza” bajo el régimen ayatolá, y sostuvo que un eventual cambio de gobierno permitirá revertir esa percepción mediante un giro profundo en política exterior, seguridad, economía y gobernanza, según un mensaje difundido el miércoles en la red social X.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves de forma extraordinaria para tratar la situación en Irán, tras una solicitud formal de Estados Unidos, en un contexto marcado por denuncias de represión contra protestas masivas, advertencias de posibles ejecuciones y tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán.
El presidente Donald Trump expresó a su equipo de seguridad nacional que solo consideraría una acción militar estadounidense en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen, sin derivar en una guerra prolongada, según un funcionario estadounidense, dos personas familiarizadas con las discusiones y una fuente cercana a la Casa Blanca, citados por NBC News.
Un continuo apagón de comunicaciones dentro de Irán ha dejado a los iraníes fuera del país luchando por comunicarse con familiares y amigos, mientras que el número de muertos por la represión de las protestas antigubernamentales ha ascendido a más de 2.600, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.