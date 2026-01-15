Mundo

EN VIVO | El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

Reza Pahlavi afirmó que “el verdadero Irán es diferente. Un Irán hermoso, pacífico y floreciente”, y afirmó que ese país “existía antes de la República Islámica” y “resurgirá de sus cenizas el día en que esta caiga”

Guardar
Las movilizaciones en todo el país llevan dos semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que la represión violenta del régimen iraní contra las protestas multitudinarias “parece estar disminuyendo” y que Teherán habría decidido no avanzar con ejecuciones de manifestantes. “Han dicho que los asesinatos han cesado y que las ejecuciones no se llevarán a cabo y vamos a averiguarlo”, señaló el mandatario.

En paralelo, el régimen iraní cerró su espacio aéreo durante casi cinco horas en la noche, en medio de preocupaciones por una posible acción militar de Estados Unidos. La medida obligó a aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos, de acuerdo con reportes del sector aeronáutico.

Además, Teherán amenazó con lanzar ataques contra bases militares de Estados Unidos y de sus aliados en Medio Oriente si Washington interviene en apoyo a las protestas. En ese marco, surgieron reportes diplomáticos sobre la evacuación preventiva de personal estadounidense de la base aérea Al Udeid, en Qatar.

La tensión externa coincidió con un endurecimiento de la represión interna. El jefe del Poder Judicial iraní, Gholamhosein Mohseni Ejei, anunció la puesta en marcha de juicios “rápidos” contra los detenidos por delitos de moharebeh o “guerra contra Dios”. Mientras el régimen reconoció por primera vez una cifra global de 2.000 muertos durante los disturbios, organismos independientes como HRANA elevaron el conteo a 2.571 fallecidos verificados y denunciaron que más de 10.000 personas permanecen bajo custodia.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

07:05 hsHoy

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

“Podemos ver millones, decenas de millones de dólares siendo transferidos fuera del país, sacados a escondidas por el liderazgo iraní”, declaró Scott Bessent. “Vamos a rastrear estos activos y no podrán mantenerlos”, afirmó

El secretario del Tesoro de
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent (REUTERS)

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que Washington sigue de cerca una salida masiva de capitales protagonizada por el régimen de Irán, en un contexto de protestas nacionales, represión letal y crecientes amenazas de una posible acción militar estadounidense contra la República Islámica.

Leer la nota completa
06:36 hsHoy

El régimen de Irán reabrió su espacio aéreo tras un cierre de casi cinco horas en medio de la tensión con Estados Unidos

El régimen de Irán extendió
El régimen de Irán extendió la orden de mantener cerrado su espacio aéreo en medio de la tensión con Estados Unidos

Irán reabrió su espacio aéreo tras un cierre de casi cinco horas en medio de preocupaciones por una posible acción militar entre Estados Unidos e Irán, una situación que obligó a aerolíneas a cancelar, desviar o retrasar vuelos. El país había restringido el tránsito aéreo en un contexto de creciente tensión regional.

El cierre comenzó a las 5:15 p.m. ET del miércoles (22:15 GMT), cuando Irán bloqueó su espacio aéreo a todos los vuelos, excepto a los internacionales con permiso oficial para entrar o salir del país, según un aviso publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. La restricción se levantó poco antes de las 10 p.m. ET (0300 GMT), de acuerdo con el servicio de seguimiento Flightradar24.

Tras la reapertura, Flightradar24 mostró que cinco vuelos de las aerolíneas iraníes Mahan Air, Yazd Airways y AVA Airlines figuraron entre los primeros en reanudarse sobre el país.

06:32 hsHoy

El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

Reza Pahlavi afirmó que “el verdadero Irán es diferente. Un Irán hermoso, pacífico y floreciente”, y afirmó que ese país “existía antes de la República Islámica” y “resurgirá de sus cenizas el día en que esta caiga”

El nuevo comunicado de Pahlavi Reza

El príncipe exiliado Reza Pahlavi afirmó que la imagen internacional de Irán quedó asociada a “el terrorismo, el extremismo y la pobreza” bajo el régimen ayatolá, y sostuvo que un eventual cambio de gobierno permitirá revertir esa percepción mediante un giro profundo en política exterior, seguridad, economía y gobernanza, según un mensaje difundido el miércoles en la red social X.

Leer la nota completa
05:38 hsHoy

Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán

La información fue confirmada por un diplomático del organismo internacional que habló bajo condición de anonimato debido a que el encuentro aún no figura en la agenda oficial. La reunión se prevé para este jueves por la tarde

Estados Unidos solicitó una reunión
Estados Unidos solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Irán (REUTERS)

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este jueves de forma extraordinaria para tratar la situación en Irán, tras una solicitud formal de Estados Unidos, en un contexto marcado por denuncias de represión contra protestas masivas, advertencias de posibles ejecuciones y tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán.

Leer la nota completa
04:48 hsHoy

Trump solo consideraría una acción militar de Estados Unidos en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen

De acuerdo con las fuentes citadas por NBC News, el presidente dejó en claro que no desea un conflicto que se extienda durante semanas o meses, ni una escalada sostenida sin resultados inmediatos

Trump solo consideraría una acción
Trump solo consideraría una acción militar de Estados Unidos en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen (REUTERS)

El presidente Donald Trump expresó a su equipo de seguridad nacional que solo consideraría una acción militar estadounidense en Irán si produce un golpe rápido y decisivo contra el régimen, sin derivar en una guerra prolongada, según un funcionario estadounidense, dos personas familiarizadas con las discusiones y una fuente cercana a la Casa Blanca, citados por NBC News.

Leer la nota completa
03:59 hsHoy

Iraníes en el extranjero esperan noticias de sus seres queridos en medio de un apagón de comunicaciones

Un apagón de comunicaciones a nivel nacional impuesto por el gobierno ha dejado a los iraníes fuera del país luchando por comunicarse con familiares y amigos

El apagón de comunicaciones en
El apagón de comunicaciones en Irán ha dejado a millones de ciudadanos incomunicados con el exterior durante siete días consecutivos. (AP foto/Vahid Salemi)

Un continuo apagón de comunicaciones dentro de Irán ha dejado a los iraníes fuera del país luchando por comunicarse con familiares y amigos, mientras que el número de muertos por la represión de las protestas antigubernamentales ha ascendido a más de 2.600, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Protestas en IránCrisis en Iránrepresión en IránAli KhameneiEstados Unidos

Últimas noticias

El Reino Unido reportó más de un millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022

El Ministerio de Defensa británico informó que “Moscú probablemente ha sufrido unas 1.213.000 bajas en total”. Solo en 2025, habría registrado cerca de 415.000 bajas entre muertos y heridos

El Reino Unido reportó más

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

“Podemos ver millones, decenas de millones de dólares siendo transferidos fuera del país, sacados a escondidas por el liderazgo iraní”, declaró Scott Bessent. “Vamos a rastrear estos activos y no podrán mantenerlos”, afirmó

El secretario del Tesoro de

Trump responsabilizó a Zelensky de ser el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa en Ucrania

Según declaraciones difundidas por Reuters, el mandatario estadounidense describió a Putin como “listo para llegar a un acuerdo”. Ante la consulta sobre qué impedía ese entendimiento, respondió de forma directa: “Zelensky”

Trump responsabilizó a Zelensky de

Zelensky declaró el estado de emergencia en el sector energético tras los ataques rusos en la infraestructura clave de Ucrania

La reciente ofensiva de las tropas de Vladimir Putin provocaron fuertes daños en instalaciones eléctricas y de calefacción, la cual afectó a miles de habitantes en varias ciudades y expuso a la población a temperaturas bajo cero

Zelensky declaró el estado de

El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

Reza Pahlavi afirmó que “el verdadero Irán es diferente. Un Irán hermoso, pacífico y floreciente”, y afirmó que ese país “existía antes de la República Islámica” y “resurgirá de sus cenizas el día en que esta caiga”

El ex príncipe heredero de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Detuvieron a una mujer por

Detuvieron a una mujer por negarse a que su bebé reciba atención médica e investigan un caso de maltrato infantil

“Prepárense para el impacto”: el milagro del Hudson y la decisión en 208 segundos de un hombre de 57 años que salvó a 155 vidas

Cuando el hijo de Margaret Thatcher estuvo seis días desaparecido en el desierto del Sahara y la polémica por el gasto de su rescate

Prohibieron una serie de productos cosméticos y la venta de un medicamento

La ANMAT inhabilitó a otros cinco laboratorios por presentar irregularidades en la producción

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido reportó más

El Reino Unido reportó más de un millón de bajas rusas desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022

Transición en Venezuela: Donald Trump recibe este jueves a María Corina Machado en la Casa Blanca

EN VIVO | Foro Penal verificó 84 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero

Jodie Foster explica cómo pudo evitar los abusos en Hollywood a pesar de comenzar muy joven: “Tenía mucho poder”

El secretario del Tesoro de EEUU afirmó que los líderes del régimen iraní están sacando dinero del país: “Las ratas huyen del barco”

DEPORTES

La impensada interna gastronómica que

La impensada interna gastronómica que sacude a la barra de Boca y amenaza con romper la paz antes del inicio del torneo

Fue segundo en el Rally Dakar 1985 y volvió a correr: la increíble historia del “Toro”, un camión de dos motores que les ganó a los autos

Hace 40 años se iniciaba el verdadero camino a México ‘86: el increíble operativo Tilcara de Bilardo y la predicción de Maradona

La feroz reacción de Enzo Fernández tras la derrota del Chelsea ante Arsenal: tomó del cuello a un rival y tuvieron que separarlo

San Lorenzo cayó frente a Cúcuta en su primer amistoso del año