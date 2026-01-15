Mundo

Al menos dos muertos y un herido por otro desplome de una grúa en Tailandia

La emergencia fue reportada la mañana de este jueves, cuando estructuras metálicas cayeron en una vía en Samut Sakhon y desencadenaron un operativo de rescate por parte de bomberos y rescatistas tailandeses

Un nuevo accidente de construcción se registró este jueves en una carretera cerca de Bangkok, apenas 24 horas después de que una grúa cayera sobre un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia, accidente que dejó un saldo de 32 muertes.

Aunque no hubo confirmación oficial inmediata sobre víctimas fatales en el siniestro de este jueves, la página de Bomberos y Rescate de Tailandia en Facebook informó que al menos una persona murió.

Por su parte, el policía Saranyapong Aonsingh declaró a la agencia EFE: “Dos personas murieron y una está herida”. Además, añadió que efectivos del cuerpo de seguridad se encuentran en el lugar del accidente.

El incidente ocurrió en una obra de una carretera elevada en la autopista Rama 2 Road, en la provincia de Samut Sakhon, en las afueras de la capital. El Departamento de Relaciones Públicas del gobierno señaló que una grúa colapsó alrededor de las 9 de la mañana y dos vehículos quedaron atrapados entre los restos de grandes vigas de metal.

En paralelo, la búsqueda de sobrevivientes del accidente ferroviario del miércoles en la provincia de Nakhon Ratchasima finalizó, según indicó el gobernador provincial Anuphong Suksomnit. Las autoridades estimaron que 171 personas viajaban en los tres vagones del tren.

Una grúa de construcción se desplomó en la autopista elevada Rama 2, en la provincia de Samut Sakhon, Tailandia, el jueves 15 de enero (Foto AP/Arnun Chonmahatrakool)

En ese accidente, una grúa de construcción se desprendió y provocó el descarrilamiento y aplastamiento parcial del tren, con un saldo de al menos 32 víctimas fatales.

El proyecto de ampliación de la autopista Rama 2 Road, una de las principales arterias de salida de la capital tailandesa, ganó notoriedad en los últimos años por la frecuencia de accidentes en la construcción, algunos de ellos mortales.

Las autoridades informaron que la grúa involucrada en el accidente ferroviario de Nakhon Ratchasima era una grúa pórtico de lanzamiento, un equipo móvil utilizado habitualmente en la construcción de carreteras elevadas.

Una grúa de construcción se desplomó en la autopista elevada Rama 2, en la provincia de Samut Sakhon, Tailandia, el jueves 15 de enero (AP Photo/Arnun Chonmahatrakool)

El jefe de la policía provincial, Narongsak Promta, declaró a los periodistas en el lugar que la policía trabaja para verificar el estado de todos los pasajeros y determinar la situación de las tres personas que figuran como desaparecidas. Promta indicó que las autoridades continúan recopilando pruebas y entrevistando a las partes involucradas. Hasta el momento, no se han presentado cargos contra ninguna persona o empresa vinculada al siniestro.

El proyecto ferroviario de alta velocidad donde ocurrió el accidente cuenta con una inversión total de más de 520 mil millones de baht (16.800 millones de dólares) y forma parte del plan para conectar China con el Sudeste Asiático bajo la Iniciativa del Cinturón y la Ruta impulsada por Beijing.

En agosto de 2024, otro incidente en la misma ruta provocó el derrumbe de un túnel ferroviario en Nakhon Ratchasima, causando la muerte de tres trabajadores.

Trabajadores forenses inspeccionan el lugar de un accidente ferroviario, un día después de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros en la provincia de Nakhon Ratchasima, Tailandia, el jueves 15 de enero de 2026 (AP Photo/Sakchai Lalit)

Anan Phonimdaeng, gobernador interino de Ferrocarriles Estatales de Tailandia, informó que el contratista principal del proyecto es Italian-Thai Development (Italthai), mientras que una empresa china se encarga del diseño y la supervisión de la construcción.

En un comunicado difundido en su sitio web, Italthai expresó sus condolencias a las víctimas y se comprometió a asumir la compensación a las familias de los fallecidos y los gastos de hospitalización de los heridos.

(Con información de Associated Press)

