Protestas en Irán: el aumento de lesiones oculares por disparos revela la brutalidad de la represión del régimen

Una morgue con decenas de cadáveres y dolientes tras la represión en las afueras de la capital iraní, en Kahrizak, provincia de Teherán. (UGC vía AP)

Un oftalmólogo en Teherán ha documentado más de 400 lesiones oculares por disparos en un solo hospital, en medio de una respuesta represiva cada vez más violenta por parte de las autoridades iraníes contra las protestas nacionales, según reportaron varios médicos en comunicaciones recogidas por The Guardian. El personal médico describió hospitales desbordados y servicios de emergencia saturados por manifestantes heridos, muchos de los cuales presentaban heridas en los ojos y la cabeza, una táctica que organizaciones de derechos humanos atribuyen a las fuerzas de seguridad iraníes y que ya se había observado durante las protestas de 2022 bajo el lema “Mujer, Vida, Libertad”.

Según testimonios recogidos por The Guardian, médicos de Irán aseguraron que los agentes de seguridad disparan intencionadamente a la cabeza y los ojos de los manifestantes, con el propósito de dejarles ciegos. “Quieren dañar la cabeza y los ojos para que no puedan volver a ver, es lo mismo que hicieron en 2022”, relató un médico en Teherán. Muchos pacientes han debido someterse a la extirpación de los ojos y han quedado con ceguera permanente.

Las actuales manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre tras una fuerte caída del valor de la moneda nacional, se han convertido en el mayor movimiento de protesta contra el gobierno desde 2009. Decenas de miles de personas han salido a las calles en todo el país durante la noche, coreando consignas antigubernamentales como “muerte al dictador”, en referencia al líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei.

Manifestantes iraníes se reúnen en una calle durante una protesta por el colapso del valor de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026. Stringer/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El temor de las autoridades se ha traducido en el corte del acceso a internet y la telefonía móvil, lo que ha dejado a la población incomunicada y, según organizaciones de derechos humanos, ha facilitado una represión brutal al dificultar la documentación y denuncia de los abusos. De acuerdo con la Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, más de 2.000 personas han muerto en las protestas —más del 90% de ellas manifestantes— y más de 16.700 han sido arrestadas. Estas cifras, aún en aumento, cuadruplican el número de muertos en las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini.

El personal médico relató a The Guardian que el número real de víctimas podría ser mucho mayor que las cifras oficiales, y que hubo un aumento repentino en la llegada de heridos a los hospitales inmediatamente después de la interrupción de internet. Uno de los médicos comparó la situación con “las películas de guerra, donde los soldados heridos son atendidos en campo abierto”, señalando la escasez de sangre y suministros, así como la falta de espacio para los heridos, que debían ser atendidos en el exterior en temperaturas bajo cero.

Autos arden en una calle durante una protesta en Teherán, Irán. Stringer/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

La red de comunicaciones cortada también ha dificultado la coordinación entre los profesionales de la salud y los servicios de emergencia. Los médicos reportaron que las fuerzas de seguridad ingresaban a los hospitales para detener a manifestantes heridos y que algunos miembros del personal médico también habían resultado heridos por disparos mientras se dirigían a prestar servicio.

Los médicos iraníes y organizaciones de derechos humanos coinciden en que las lesiones oculares y en cabeza son el resultado de un uso deliberado de municiones como perdigones y balas reales. “Los ojos fueron alcanzados por perdigones y fue intencionado, están disparando para matar”, afirmó uno de los médicos a The Guardian. Otro relató que había extraído “20 perdigones” del cuerpo de un solo manifestante. También se han reportado disparos dirigidos a los genitales, incluyendo el caso de una joven en estado crítico tras recibir un disparo en la pelvis, según el Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights.

Manifestantes iraníes se reúnen en una calle durante una protesta por el colapso del valor de la moneda, en Teherán, Irán, el 8 de enero de 2026. WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

Portavoces de este centro aseguraron que el uso de armas consideradas “menos letales” por las autoridades transforma estos dispositivos en instrumentos de mutilación y discapacidad permanente, con el objetivo de infundir terror entre los manifestantes. Mientras tanto, el gobierno iraní ha responsabilizado a los manifestantes de la violencia, difundiendo videos en los que acusa a presuntos saboteadores extranjeros y mostrando enfrentamientos entre manifestantes y policías, así como ataques de grupos armados a funcionarios y lugares religiosos.

Según HRANA, al menos 135 personas vinculadas al gobierno han muerto en las protestas. Sin embargo, manifestantes que lograron eludir el apagón de comunicaciones han asegurado que las fuerzas de seguridad atacaron a protestas pacíficas. Un joven de 20 años relató a The Guardian cómo, durante una manifestación en Teherán, agentes vestidos de civil dispararon a quemarropa a la multitud. Videos enviados por activistas mostraron escenas de represión especialmente violenta en el barrio de Fardis, en Karaj, con manifestantes heridos y graves escenas de sangrado.

A pesar de la represión, las protestas han continuado durante 17 días consecutivos, con miles de personas saliendo a las calles cada noche. Médicos consultados por el Center for Human Rights in Iran advirtieron que la imagen difundida a nivel internacional no refleja la verdadera magnitud de la crisis, ya que la mayoría de los datos y testimonios no logran salir del país debido a las restricciones impuestas.