La ofensiva rusa en 2025 fue la más letal para la población civil desde el comienzo de la guerra en Ucrania

Un bombero trabaja en el lugar de un edificio que fue alcanzado por un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 12 de enero de 2026. REUTERS/Thomas Peter

El año 2025 se consolidó como el periodo más letal para la población civil en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022, con un marcado incremento en el número de víctimas y el uso de armas de largo alcance en el conflicto. Según la Misión de Observación de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ucrania, los combates dejaron 2.514 civiles muertos y 12.142 heridos, lo que representa un aumento del 31% respecto a 2024. La mayoría de las víctimas se registró en zonas bajo control del gobierno ucraniano, atribuibles a ataques perpetrados por las fuerzas armadas rusas.

El organismo de Naciones Unidas señaló que la intensificación de los esfuerzos rusos para capturar territorio en 2025 provocó no solo un mayor número de muertes y lesiones entre la población civil, sino también la destrucción de infraestructura vital, la interrupción de servicios esenciales y nuevas oleadas de desplazamientos en las áreas más próximas a la línea del frente. “El uso generalizado de aviones no tripulados de corto alcance ha hecho que muchas zonas cercanas a la línea del frente sean efectivamente inhabitables”, afirmó Danielle Bell, jefa de la misión de observación de la ONU. Bell añadió que en 2025 muchas personas que habían resistido años de hostilidades se vieron finalmente obligadas a abandonar sus hogares.

Al mismo tiempo, un informe elaborado por gobiernos europeos y citado por la agencia Bloomberg situó en 2.400 los civiles ucranianos fallecidos en ataques rusos y cerca de 12.000 los heridos durante el año pasado, cifras que suponen un aumento cercano al 30% en comparación con 2024. El informe también recoge que desde el inicio de la invasión a gran escala han muerto 15.000 personas, incluidos 758 menores de edad, y se han registrado más de 40.000 heridos.

Los gobiernos europeos destacaron que aunque no cuentan con información directa sobre las motivaciones del Kremlin, observaron que la magnitud de los ataques aumentó tras cada iniciativa diplomática liderada por la Administración del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra. Más de 2.000 muertes en 2025 ocurrieron después de una llamada telefónica entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, en la que ambos acordaron iniciar conversaciones para un alto el fuego.

Además, el documento europeo señala que la mayor serie de ataques aéreos de la guerra, con 40 bombardeos de gran escala, tuvo lugar en los meses siguientes a la primera reunión en tres años entre altos funcionarios rusos y ucranianos, celebrada en mayo. En la segunda mitad de 2025, tras el encuentro entre Trump y Putin en Anchorage (Alaska), Rusia disparó un promedio mensual de 5.300 drones contra Ucrania, cifra cinco veces superior a la media mensual del año anterior.

Residentes fuman cerca de una ventana rota de su apartamento, dañada durante el ataque de un dron ruso, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 9 de enero de 2026. REUTERS/Anatolii Stepanov

Por otra parte, la ONU informó que las autoridades rusas reportaron 253 civiles muertos y 1.872 heridos en la Federación Rusa por ataques de las fuerzas armadas ucranianas durante 2025. Sin embargo, el organismo aclaró que no pudo verificar estos datos debido a la falta de acceso y de información pública disponible.

Según la evaluación europea recogida por Bloomberg, tras la revelación en noviembre de un plan de más de veinte puntos negociado entre funcionarios estadounidenses y rusos para la paz, Rusia lanzó más de 9.000 drones y 350 misiles contra ciudades ucranianas, causando la muerte de más de 220 civiles.

(Con información de Reuters y Europa Press)