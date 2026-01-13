La justicia francesa inicia el juicio de apelación contra Marine Le Pen por financiación ilícita

Marine Le Pen.

La líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen acudió este martes a la apertura del juicio en apelación por financiación ilícita de su partido con fondos del Parlamento Europeo, en el que se decide su futuro político y sus opciones a presentarse por cuarta vez a la conquista del Elíseo.

Condenada a cuatro años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, en primera instancia y, sobre todo, a cinco de inhabilitación con aplicación preventiva, Le Pen busca una sentencia que le permita concurrir a las presidenciales de 2027.

Sonriente, vestida de azul oscuro, acompañada de los dos abogados que la representarán en este proceso, la líder ultraderechista entró en la sala de audiencias sin hacer declaraciones a la enorme cantidad de medios que se habían dado cita en las puertas del mismo.

El abogado del Parlamento Europeo, Patrick Maisonneuve, llega el primer día del juicio de apelación de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Una vez comenzado el juicio, fue la primera en ser llamada por la presidenta del tribunal y tomó asiento en el primer banquillo destinado a los acusados.

Además de a título personal, Le Pen comparece también en nombre de su partido y así se lo hizo saber la presidenta durante la lectura del acta de acusación, incluida la sentencia dictada en marzo pasado por el tribunal correccional de París.

En ese dictamen, los jueces consideraron probado que la líder ultraderechista heredó de su padre e impulsó un sistema de financiación ilegal de su partido gracias al dinero que el Parlamento Europeo le atribuía para el pago de asistentes de los eurodiputados.

La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, diputada por el partido Agrupación Nacional (RN), llega al primer día de su juicio de apelación. REUTERS/Sarah Meyssonnier

En total, más de 4,4 millones de euros (5,13 millones de dólares) entre 2004 y 2016 con los que cubrieron, a través de esa partida para asistentes parlamentarios, gastos de personal que trabajaba para el partido, como su propio guardaespaldas.

Solo la mitad de los 24 condenados en marzo, entre parlamentarios europeos y asistentes, han recurrido la sentencia, mientras que el resto la aceptaron, lo que mina los argumentos de la defensa.

Le Pen, que tiene previsto mantener durante el mes de duración del juicio su actividad parlamentaria, muy nutrida en unos días en los que se votarán dos mociones de censura contra el Gobierno, tiene programada su declaración la semana que viene.

El diputado Julien Odoul llega al primer día de su juicio de apelación junto a la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, diputada del partido Agrupación Nacional (RN). REUTERS/Sarah Meyssonnier

En paralelo al juicio, la líder ultraderechista participará en actos de campaña de las municipales de marzo.

Le Pen, de 57 años, que pasó a la segunda vuelta en las dos últimas presidenciales, aunque en ambas fue derrotada por Emmanuel Macron, parte como favorita de las encuestas para las de 2027.

En caso de que la Justicia le impida presentarse, ya ha anunciado que será su delfín político, Jordan Bardella, de 30 años, quien encabece el cartel electoral de la ultraderecha.

Jordan Bardella, presidente del partido francés de extrema derecha Agrupación Nacional (RN), pronuncia su discurso de Año Nuevo ante la prensa en París, Francia, el 12 de enero de 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Cabeza de lista de las europeas de 2024, en las que su partido resultó ganador, Bardella también lidera las encuestas para las presidenciales del año próximo.

(con información de EFE)