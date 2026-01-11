Gramercy Park, el jardín más exclusivo de Nueva York que solo se puede visitar una vez al año

Gramercy Park es el parque más exclusivo de Nueva York, con acceso restringido solo a propietarios de los edificios circundantes (foto: Wikipedia)

En Nueva York, ciudad conocida por sus inmensos espacios públicos como Central Park, existe un enclave que desafía la norma: Gramercy Park. Este jardín, ubicado en el corazón del distrito histórico que lleva su nombre, es uno de los dos últimos parques privados de la ciudad y es famoso por la exclusividad de su acceso.

Solo una vez al año, durante una hora en Nochebuena, sus puertas se abren para el público general, convirtiéndose en un fenómeno único en la vida urbana neoyorquina.

Historia y origen de un espacio exclusivo

La historia de Gramercy Park se remonta a 1831, cuando el abogado y empresario Samuel B. Ruggles diseñó este espacio con un objetivo claro: incrementar el valor de las propiedades circundantes mediante la creación de un entorno reservado para quienes compraran las casas vecinas. Inspirado en las plazas residenciales de Londres, el parque fue concebido como un refugio de tranquilidad, rodeado de elegantes edificios y protegido por una imponente reja de hierro fundido, según señaló Elle Decor.

Con aproximadamente 8.000 metros cuadrados, Gramercy Park se ha mantenido prácticamente inalterado desde la época victoriana. Su conservación no depende del presupuesto municipal, sino de un fideicomiso privado, lo que ha permitido preservar sus senderos, bancos de madera antigua y estatuas originales. El parque se ha convertido en un auténtico museo vivo de la horticultura, donde cada rincón remite al pasado elegante de Nueva York.

El acceso está estrictamente regulado. Solamente los propietarios de los edificios que rodean el parque tienen derecho a una de las 383 llaves existentes. Estas llaves, físicas y únicas, detalla Time Out New York, son objeto de deseo y símbolo de estatus en la ciudad. La exclusividad es tan estricta que, si un residente pierde la llave o se muda sin devolverla, la cerradura se reemplaza de inmediato para mantener la seguridad y privacidad del lugar.

Este histórico jardín privado, diseñado en 1831 por Samuel B. Ruggles, se mantiene como uno de los últimos parques privados de la ciudad (foto: Wikipedia)

Un oasis con normas estrictas

La vida en el entorno de Gramercy Park despierta la admiración de muchos, incluidos celebridades y figuras históricas. Sin embargo, la exclusividad viene acompañada de reglas claras y estrictas que rigen el comportamiento dentro del parque. Está prohibido fumar, andar en bicicleta, jugar a la pelota o tomar fotografías profesionales sin un permiso expreso del fideicomiso que administra el lugar. Las normas se aplican sin distinción: incluso actores reconocidos han recibido advertencias por intentar organizar eventos en el interior del predio.

Esta rigidez ha permitido que el parque se mantenga como un santuario para las aves y un espacio de tranquilidad en medio del bullicio urbano. Los jardines, cuidadosamente conservados, albergan especies botánicas poco comunes, y los bancos de madera invitan a la contemplación silenciosa. La sensación de paz que se respira contrasta con la actividad constante de la ciudad que lo rodea.

El parque también ha servido de inspiración y escenario para numerosas películas y novelas. Sin embargo, casi siempre las cámaras deben conformarse con filmar desde fuera de las rejas, ya que las autorizaciones para ingresar son extremadamente limitadas. Los edificios circundantes, auténticas joyas arquitectónicas, han sido hogar de personalidades como Thomas Edison y el presidente Theodore Roosevelt, quienes disfrutaron de las vistas privilegiadas de este tesoro oculto.

"Gramercy Clubhouse", un antiguo edificio de apartamentos diseñado por James Riley Gordon (foto: Wikipedia)

El único día en que abre sus puertas

A pesar de la exclusividad, existe una tradición que rompe, por un breve instante, la barrera que separa a Gramercy Park del resto de la ciudad. Time Out New York resaltó que cada 24 de diciembre, durante una hora, el parque abre sus puertas a vecinos y turistas para celebrar la Nochebuena. En ese corto periodo, los asistentes pueden ingresar para cantar villancicos alrededor del gran árbol de Navidad, compartiendo un momento de comunidad y alegría que trasciende la rigidez habitual del lugar.

Este evento representa la única oportunidad para que cualquiera pueda pisar el césped de Gramercy Park sin invitaciones especiales ni llaves. La escena, con las luces navideñas y la música, transforma el parque en un punto de encuentro efímero y mágico, donde la tradición y la historia se funden con el espíritu festivo de la ciudad.

Mientras Nueva York avanza hacia el futuro con sus rascacielos de cristal y su ritmo vertiginoso, Gramercy Park se mantiene como un recordatorio tangible del pasado. Aunque la mayoría solo puede admirarlo a través de las barras de hierro que lo protegen, su existencia subraya la importancia de preservar los espacios verdes y la memoria histórica en el corazón de las grandes urbes.