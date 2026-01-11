Agricultores europeos endurecen las protestas contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Agentes de policía montan guardia junto al fuego mientras los agricultores protestan contra el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur entre la Unión Europea y los países sudamericanos del Mercosur, el día de una cumbre de líderes de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025. REUTERS/Yves Herman/Foto de archivo

Grupos de agricultores mantienen este domingo protestas y bloqueos de carreteras en varios países europeos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur, que recibió luz verde por parte de los Estados miembros el pasado viernes. Las movilizaciones continúan principalmente en Bélgica y Francia, donde los productores advierten sobre el impacto negativo que tendría el tratado en el sector agrícola local.

En Bélgica, los cortes de rutas persisten en las provincias valonas de Henao y Namur, ambas fronterizas con Francia. Según medios locales, en Namur se mantienen las barreras instaladas en la autopista E411, lo que obliga al cierre parcial de esa vía, mientras que en Henao continúan operativos varios bloqueos en diferentes direcciones. El viernes por la noche, tras dos días de protestas, la mayoría de los cortes en el resto del país fueron levantados.

Agricultores franceses de la Confederación Campesina conducen lentamente sus tractores por la circunvalación de París durante una protesta de "Ve despacio" contra la gestión gubernamental del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur y la gestión del brote de dermatosis nodular contagiosa, en París, Francia, el 9 de enero de 2026. Los lemas decían "Al diablo con esta guerra económica y sanitaria" y "Alto al acuerdo entre la UE y el Mercosur". REUTERS/Benoit Tessier

En el marco de las manifestaciones, la policía de Bruselas informó que el sábado un conductor de tractor arrojó un cargamento de patatas en la Grand-Place de la capital belga como acto simbólico de rechazo al acuerdo. El hombre fue trasladado a una comisaría para ser interrogado, según confirmó la portavoz policial Ilse Van de Keere.

Las organizaciones de agricultores europeas lamentaron la decisión de los Estados miembros de avanzar con la firma del acuerdo de asociación con Mercosur y anticiparon que continuarán las movilizaciones en los próximos días. En las últimas semanas se registraron protestas similares en países como España, Francia, Alemania, Bélgica y Grecia.

Agricultores franceses, miembros de la Coordinación Rural (CR), muestran una pancarta mientras asisten a una protesta contra la gestión del gobierno del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur y el manejo del brote de dermatosis nodular contagiosa, en París, Francia, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Benoit Tessier/Foto de archivo

En Bruselas, agricultores y ganaderos del sindicato flamenco Boerenbond se instalaron el jueves frente al Parlamento Europeo para denunciar que el tratado de libre comercio obligará al sector agrícola belga y europeo a competir con productos importados producidos, según advirtieron, “con estándares más bajos y controles insuficientes”. Así lo expresó a EFE Pieter Verhelst, miembro de la junta ejecutiva del sindicato. La Unión Europea tiene previsto firmar el acuerdo comercial el próximo 17 de enero en Paraguay.

En paralelo, en Francia continúan los bloqueos en diferentes autopistas y carreteras, especialmente en el sur del país, y este domingo se sumó una nueva acción a la entrada del puerto de Le Havre, en el noroeste. Unos 300 agricultores participaron de la protesta, que durante la mañana consistió en controlar los camiones que ingresaban al puerto, permitiendo el paso de los vehículos de los empleados.

Agentes de policía junto a tractores bloquean una carretera cerca de la Torre Eiffel, mientras agricultores franceses protestan contra el manejo del gobierno del acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur y el manejo del brote de la enfermedad de la piel nodular, en París, Francia, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Gonzalo Fuentes/Foto de archivo

“El objetivo es dejar pasar solo los productos que respeten nuestras reglas de producción y denunciar este acuerdo con Mercosur”, explicó a la emisora France Info Justin Lemaitre, secretario general del sindicato Jóvenes Agricultores en el departamento de Sena Marítimo. Consultado sobre la duración del bloqueo, aseguró que permanecerán allí “el tiempo que nos lo permitan las fuerzas” y las autoridades, que este domingo rodeaban la protesta a distancia.

Lemaitre sostuvo además que, pese a que los embajadores de los países de la UE aprobaron el acuerdo el viernes —con el voto en contra de Francia—, aún existen vías para frenar su implementación, como la votación en el Parlamento Europeo o la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Otros puntos de bloqueo siguen activos en el sur de Francia, como en la autopista A63, en el peaje de Biriatou junto a la frontera con España, y en la A64, que une Toulouse con Bayona, a la altura de Carbonne.

(con información de EFE)