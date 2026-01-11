Agricultores europeos endurecen las protestas contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Grupos de agricultores mantienen este domingo protestas y bloqueos de carreteras en varios países europeos contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur, que recibió luz verde por parte de los Estados miembros el pasado viernes. Las movilizaciones continúan principalmente en Bélgica y Francia, donde los productores advierten sobre el impacto negativo que tendría el tratado en el sector agrícola local.
En Bélgica, los cortes de rutas persisten en las provincias valonas de Henao y Namur, ambas fronterizas con Francia. Según medios locales, en Namur se mantienen las barreras instaladas en la autopista E411, lo que obliga al cierre parcial de esa vía, mientras que en Henao continúan operativos varios bloqueos en diferentes direcciones. El viernes por la noche, tras dos días de protestas, la mayoría de los cortes en el resto del país fueron levantados.
En el marco de las manifestaciones, la policía de Bruselas informó que el sábado un conductor de tractor arrojó un cargamento de patatas en la Grand-Place de la capital belga como acto simbólico de rechazo al acuerdo. El hombre fue trasladado a una comisaría para ser interrogado, según confirmó la portavoz policial Ilse Van de Keere.
Las organizaciones de agricultores europeas lamentaron la decisión de los Estados miembros de avanzar con la firma del acuerdo de asociación con Mercosur y anticiparon que continuarán las movilizaciones en los próximos días. En las últimas semanas se registraron protestas similares en países como España, Francia, Alemania, Bélgica y Grecia.
En Bruselas, agricultores y ganaderos del sindicato flamenco Boerenbond se instalaron el jueves frente al Parlamento Europeo para denunciar que el tratado de libre comercio obligará al sector agrícola belga y europeo a competir con productos importados producidos, según advirtieron, “con estándares más bajos y controles insuficientes”. Así lo expresó a EFE Pieter Verhelst, miembro de la junta ejecutiva del sindicato. La Unión Europea tiene previsto firmar el acuerdo comercial el próximo 17 de enero en Paraguay.
En paralelo, en Francia continúan los bloqueos en diferentes autopistas y carreteras, especialmente en el sur del país, y este domingo se sumó una nueva acción a la entrada del puerto de Le Havre, en el noroeste. Unos 300 agricultores participaron de la protesta, que durante la mañana consistió en controlar los camiones que ingresaban al puerto, permitiendo el paso de los vehículos de los empleados.
“El objetivo es dejar pasar solo los productos que respeten nuestras reglas de producción y denunciar este acuerdo con Mercosur”, explicó a la emisora France Info Justin Lemaitre, secretario general del sindicato Jóvenes Agricultores en el departamento de Sena Marítimo. Consultado sobre la duración del bloqueo, aseguró que permanecerán allí “el tiempo que nos lo permitan las fuerzas” y las autoridades, que este domingo rodeaban la protesta a distancia.
Lemaitre sostuvo además que, pese a que los embajadores de los países de la UE aprobaron el acuerdo el viernes —con el voto en contra de Francia—, aún existen vías para frenar su implementación, como la votación en el Parlamento Europeo o la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
Otros puntos de bloqueo siguen activos en el sur de Francia, como en la autopista A63, en el peaje de Biriatou junto a la frontera con España, y en la A64, que une Toulouse con Bayona, a la altura de Carbonne.
(con información de EFE)