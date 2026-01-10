La Unión Europea exigió el cese inmediato de los combates entre el Ejército sirio y las milicias kurdas en Alepo

La Unión Europea exigió el cese inmediato de los combates entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias en Alepo (Reuters)

La Unión Europea (UE) exigió este el cese inmediato de los combates entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en Alepo, reclamando protección para la población civil y acceso a ayuda humanitaria.

Los enfrentamientos recientes en los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafieh causaron 23 muertos y más de 100 heridos, entre ellos menores y mujeres, de acuerdo con datos oficiales confirmados por la agencia SANA.

Bajo este contexto, altos dirigentes de la Unión Europea reafirmaron su apoyo a la reconstrucción y transición política en Siria durante una visita oficial a Damasco, donde se reunieron con el presidente de transición, Ahmed al Shara.

Este encuentro, protagonizado por Ursula von der Leyen y António Costa, marcó la primera presencia de líderes europeos de alto rango en Siria desde la caída de Bashar al Assad en 2024.

Ursula von der Leyen y António Costa realizaron una visita oficial a Damasco para reunirse con el gobierno de transición sirio (EFE)

Durante la visita, las autoridades europeas y sirias abordaron los avances logrados desde el inicio de la transición y la revisión del régimen de sanciones por parte de la UE, medida interpretada como respaldo a la estabilización y recuperación del país.

Por otro lado, en el contexto actual de este país, el gobierno sirio solicitó la retirada de las FDS de estas zonas, destacando que los kurdos forman parte fundamental del pueblo sirio y rechazando reconocerlos como una entidad separada.

Las Fuerzas Democráticas Sirias mantienen enfrentamientos con el Ejército sirio por el control de barrios en Alepo (Europa Press)

Además, el gobierno acusó a las Unidades de Protección Popular (YPG), columna vertebral de las FDS, de “reiteradas violaciones de los acuerdos de seguridad” pactados, que “se deterioraron posteriormente debido a reiteradas violaciones”.

Las FDS y la autoridad política del noreste de Siria responsabilizaron a las autoridades de Damasco de no hacer el más mínimo esfuerzo por satisfacer sus demandas de federación.

El martes, tras reuniones entre Mazlum Abdi, líder de las FDS, y funcionarios sirios, se acordó un alto el fuego, aunque su cumplimiento fue puesto en duda por diversos actores. El Ejecutivo sirio argumentó que su intervención buscaba restablecer el orden y estaba dirigida a grupos armados, no contra la población kurda, según el Ministerio de Exteriores.

Ambas partes se acusan de incumplir los acuerdos de seguridad pactados en abril de 2025, tras la caída de Bashar al Assad.

La caída del régimen de Bachar al Asad en 2024 abrió una nueva etapa política en Siria (Reuters)

El gobierno señala a la YPG por violaciones reiteradas, mientras la autoridad política del noreste denuncia falta de avances en autonomía.

Además, reiteró que la intervención no busca alterar el equilibrio demográfico ni atacar a ningún grupo étnico, sino restaurar el orden. Anunció colaboración con organizaciones humanitarias para crear corredores seguros en las zonas afectadas.

Por su parte, Bruselas pidió a las partes que hagan efectivo el alto el fuego anunciado y reanuden el diálogo político para buscar una solución negociada. El Ejecutivo comunitario destacó que lograr estabilidad en todo el país resulta fundamental para una transición que incluya a todos los sirios y responda a sus expectativas.

(Con información de Europa Press)