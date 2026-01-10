Mundo

La Unión Europea exigió el cese inmediato de los combates entre el Ejército sirio y las milicias kurdas en Alepo

Los recientes enfrentamientos dejaron hasta el momento 23 muertos y más de 100 heridos, incluidos menores

Guardar
La Unión Europea exigió el
La Unión Europea exigió el cese inmediato de los combates entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias en Alepo (Reuters)

La Unión Europea (UE) exigió este el cese inmediato de los combates entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) en Alepo, reclamando protección para la población civil y acceso a ayuda humanitaria.

Los enfrentamientos recientes en los barrios de Sheij Maqsud y Ashrafieh causaron 23 muertos y más de 100 heridos, entre ellos menores y mujeres, de acuerdo con datos oficiales confirmados por la agencia SANA.

Bajo este contexto, altos dirigentes de la Unión Europea reafirmaron su apoyo a la reconstrucción y transición política en Siria durante una visita oficial a Damasco, donde se reunieron con el presidente de transición, Ahmed al Shara.

Este encuentro, protagonizado por Ursula von der Leyen y António Costa, marcó la primera presencia de líderes europeos de alto rango en Siria desde la caída de Bashar al Assad en 2024.

Ursula von der Leyen y
Ursula von der Leyen y António Costa realizaron una visita oficial a Damasco para reunirse con el gobierno de transición sirio (EFE)

Durante la visita, las autoridades europeas y sirias abordaron los avances logrados desde el inicio de la transición y la revisión del régimen de sanciones por parte de la UE, medida interpretada como respaldo a la estabilización y recuperación del país.

Por otro lado, en el contexto actual de este país, el gobierno sirio solicitó la retirada de las FDS de estas zonas, destacando que los kurdos forman parte fundamental del pueblo sirio y rechazando reconocerlos como una entidad separada.

Las Fuerzas Democráticas Sirias mantienen
Las Fuerzas Democráticas Sirias mantienen enfrentamientos con el Ejército sirio por el control de barrios en Alepo (Europa Press)

Además, el gobierno acusó a las Unidades de Protección Popular (YPG), columna vertebral de las FDS, de “reiteradas violaciones de los acuerdos de seguridad” pactados, que “se deterioraron posteriormente debido a reiteradas violaciones”.

Las FDS y la autoridad política del noreste de Siria responsabilizaron a las autoridades de Damasco de no hacer el más mínimo esfuerzo por satisfacer sus demandas de federación.

El martes, tras reuniones entre Mazlum Abdi, líder de las FDS, y funcionarios sirios, se acordó un alto el fuego, aunque su cumplimiento fue puesto en duda por diversos actores. El Ejecutivo sirio argumentó que su intervención buscaba restablecer el orden y estaba dirigida a grupos armados, no contra la población kurda, según el Ministerio de Exteriores.

Ambas partes se acusan de incumplir los acuerdos de seguridad pactados en abril de 2025, tras la caída de Bashar al Assad.

La caída del régimen de
La caída del régimen de Bachar al Asad en 2024 abrió una nueva etapa política en Siria (Reuters)

El gobierno señala a la YPG por violaciones reiteradas, mientras la autoridad política del noreste denuncia falta de avances en autonomía.

Además, reiteró que la intervención no busca alterar el equilibrio demográfico ni atacar a ningún grupo étnico, sino restaurar el orden. Anunció colaboración con organizaciones humanitarias para crear corredores seguros en las zonas afectadas.

Por su parte, Bruselas pidió a las partes que hagan efectivo el alto el fuego anunciado y reanuden el diálogo político para buscar una solución negociada. El Ejecutivo comunitario destacó que lograr estabilidad en todo el país resulta fundamental para una transición que incluya a todos los sirios y responda a sus expectativas.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Unión EuropeaAlepoSiriaEjército sirioFuerzas Democráticas SiriasViolencia en SiriaGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

El régimen de Irán amenazó con pena de muerte a quienes participen o colaboren en las protestas

Las autoridades indicaron que esas personas serán consideradas “enemigo de Dios”, un delito que en el país persa se castiga con la muerte

El régimen de Irán amenazó

Las fuerzas del régimen iraní asesinaron al campeón de culturismo Masoud Zatparvar en el marco de las masivas protestas

El deportista, reconocido por sus títulos internacionales y su rol como empresario en Rasht, perdió la vida tras recibir disparos durante las manifestaciones

Las fuerzas del régimen iraní

EN VIVO | Trump dijo que Estados Unidos “está listo” para ayudar al pueblo iraní en medio de las protestas contra el régimen

“Irán está mirando hacia la libertad, quizá como nunca antes”, expresó el presidente norteamericano tras dos semanas de movilizaciones en todo el país contra los ayatolás

EN VIVO | Trump dijo

Un manifestante retiró la bandera del régimen de Irán en la embajada de ese país en Londres

El hombre, que escaló la fachada del edificio, izó en su lugar la versión “León y Sol” anterior a la revolución

Un manifestante retiró la bandera

Cuáles son los vuelos comerciales sin escala más largos del mundo

Desde Nueva York a Singapur hasta Auckland a Doha, estas rutas simbolizan el avance tecnológico y la creciente necesidad de conectar polos económicos y turísticos sin interrupciones

Cuáles son los vuelos comerciales
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Murió Yeison Jiménez: trayectoria y

Murió Yeison Jiménez: trayectoria y vida del cantautor que marcó la historia de la música popular en Colombia

Donación de órganos: Dos familias permiten salvar cinco vidas en el arranque de 2026, según el Minsa

Esta sería la fortuna en pesos colombianos del dictador Nicolás Maduro que tiene en la mira Estados Unidos

Golpe al CJNG: Marina localizó y destruyó cerca de 800 toneladas y más de 32 plantíos de amapola en Nayarit

Alerta de seguridad alimentaria: deja de consumir este alimento inmediatamente

INFOBAE AMÉRICA
Starmer, Merz y Macron condenan

Starmer, Merz y Macron condenan la "escalada" rusa por el ataque con el misil 'Oreshnik'

Santiago acogerá este sábado una concentración en condena del "ataque yanqui" a Venezuela

EEUU identifica a los dos venezolanos a quienes la Patrulla Fronteriza disparó en Portland

Meloni señala los beneficios del acuerdo con Mercosur y exhibe las garantías para los agricultores italianos

EEUU envía a Caracas a diplomáticos para explorar la reapertura de embajada en Venezuela

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert compró regalos de

Melissa Gilbert compró regalos de Navidad para los niños vinculados en la causa contra Timothy Busfield, según documentos judiciales

Indy, el perro de “Good Boy”, le ganó a Ethan Hawke y otros finalistas en los Astra Awards 2026

“The Hunt for Gollum”: por qué la nueva película de El señor de los anillos tardó casi 30 años en hacerse realidad

El esposo de Melissa Gilbert ha sido acusado de abuso sexual infantil

Jennifer Lawrence explica por qué las escenas de sexo son “más fáciles” de grabar con extraños