EN VIVO | Crece la tensión en Irán tras dos semanas de protestas contra el régimen

El temor a una represión brutal en Irán se intensificó este sábado, tras más de dos días sin acceso a internet y nuevas manifestaciones nocturnas. El movimiento de protesta, el más relevante desde hace tres años, desafía abiertamente al régimen teocrático que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Las protestas comenzaron hace dos semanas, impulsadas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país.
Reza Pahlavi, exiliado en Estados Unidos e hijo del depuesto sah de Irán, celebró la “magnífica” afluencia a las manifestaciones del viernes e instó a los iraníes a organizar protestas focalizadas durante el fin de semana, además de “tomar y mantener los centros urbanos”.
El país lleva 36 horas incomunicado, tras un apagón de internet impuesto por las autoridades en todo el territorio, de acuerdo con la organización especializada en ciberseguridad Netblocks. En estas condiciones, la información que circula es escasa.
“El régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación internas y bloqueado todos los medios de contacto con el exterior”, alertaron los cineastas y disidentes Mohamad Rasulof y Jafar Panahi. “La experiencia demuestra que el propósito de dichas medidas es ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”, indicaron a través de la cuenta de Instagram de Panahi, quien obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes el año pasado.
La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió que las fuerzas de seguridad podrían estar por cometer una “masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en la red X: “Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Las protestas que se extienden por Irán cumplen este sábado dos semanas, y el régimen reconoció las manifestaciones en curso a pesar de la intensificación de su represión y de que la República Islámica sigue aislada del resto del mundo.
Un manifestante retiró la bandera oficial de Irán en la embajada del país en Londres este sábado. El hecho se produjo durante una protesta que concentró la atención sobre el rechazo a las políticas del régimen, según informó el periódico local The Telegraph.
Europa expresó públicamente su respaldo a las protestas en Irán luego de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmara que “Europa apoya plenamente” a los manifestantes que reclaman libertad ante la represión de las autoridades del régimen.
La magnitud de los disturbios que azotan actualmente Irán es la mayor desde las manifestaciones de 2009; algunos veteranos observadores de Irán consideran que las protestas son las más importantes desde el derrocamiento del sha en 1979. Lo que comenzó como manifestaciones dispersas el 28 de diciembre se convirtió en 12 días en multitudes de muchos miles de personas el 9 de enero. Las protestas que estallaron primero en ciudades y pueblos provinciales se extendieron a las ciudades más grandes de Irán. Las 31 provincias se han visto afectadas. Las mujeres, las personas de mediana edad y la clase media, que hasta ahora se habían mantenido al margen, se unieron a los jóvenes y a los hombres desempleados.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo a las protestas que se desarrollan en Irán desde hace 14 días, con el mensaje: “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”.
El exiliado Reza Pahlavi, figura opositora al régimen iraní, dirigió un mensaje a los manifestantes en el que elogió su valentía y determinación, al señalar que la masiva presencia en las calles de Irán fue una respuesta contundente a las amenazas del líder de la República Islámica, Ali Khamenei.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer este jueves su discurso contra el régimen de Irán y amenazó con una respuesta directa si las autoridades de ese país reprimen de forma letal las protestas que sacuden a la República Islámica desde finales de diciembre.