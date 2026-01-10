EN VIVO | Crece la tensión en Irán tras dos semanas de protestas contra el régimen

Mundo

Continúan las multitudinarias protestas contra el régimen de Irán

El temor a una represión brutal en Irán se intensificó este sábado, tras más de dos días sin acceso a internet y nuevas manifestaciones nocturnas. El movimiento de protesta, el más relevante desde hace tres años, desafía abiertamente al régimen teocrático que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Las protestas comenzaron hace dos semanas, impulsadas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país.

Reza Pahlavi, exiliado en Estados Unidos e hijo del depuesto sah de Irán, celebró la “magnífica” afluencia a las manifestaciones del viernes e instó a los iraníes a organizar protestas focalizadas durante el fin de semana, además de “tomar y mantener los centros urbanos”.

El país lleva 36 horas incomunicado, tras un apagón de internet impuesto por las autoridades en todo el territorio, de acuerdo con la organización especializada en ciberseguridad Netblocks. En estas condiciones, la información que circula es escasa.

Las manifestaciones comenzaron hace dos
Las manifestaciones comenzaron hace dos semanas y ya se extienden por todo el país (X)

“El régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación internas y bloqueado todos los medios de contacto con el exterior”, alertaron los cineastas y disidentes Mohamad Rasulof y Jafar Panahi. “La experiencia demuestra que el propósito de dichas medidas es ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”, indicaron a través de la cuenta de Instagram de Panahi, quien obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes el año pasado.

La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió que las fuerzas de seguridad podrían estar por cometer una “masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en la red X: “Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

18:08 hsHoy

El régimen de Irán incrementa la represión tras dos semanas de protestas: al menos 65 muertos y bloqueo de internet

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos informó, además, que desde el inicio de las manifestaciones hubo más de 2.300 detenciones

El líder supremo iraní, Ali
El líder supremo iraní, Ali Khamenei (Oficina del Líder Supremo de Irán/WANA vía REUTERS)

Las protestas que se extienden por Irán cumplen este sábado dos semanas, y el régimen reconoció las manifestaciones en curso a pesar de la intensificación de su represión y de que la República Islámica sigue aislada del resto del mundo.

Leer la nota completa
18:00 hsHoy

Un manifestante retiró la bandera del régimen de Irán en la embajada de ese país en Londres

El hombre, que escaló la fachada del edificio, izó en su lugar la versión “León y Sol” anterior a la revolución

Manifestantes tomaron la embajada de Irán en Londres

Un manifestante retiró la bandera oficial de Irán en la embajada del país en Londres este sábado. El hecho se produjo durante una protesta que concentró la atención sobre el rechazo a las políticas del régimen, según informó el periódico local The Telegraph.

Leer la nota completa
17:55 hsHoy

La Unión Europea respaldó a los manifestantes iraníes y exigió al régimen cesar la represión

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Kaja Kallas, jefa de la diplomacia del bloque continental, apoyaron “los reclamos de libertad” de la población, que lleva dos semanas marchando

Crece la tensión en Irán
Crece la tensión en Irán en medio de las protestas y la represión del régimen (Social Media/via REUTERS)

Europa expresó públicamente su respaldo a las protestas en Irán luego de que Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmara que “Europa apoya plenamente” a los manifestantes que reclaman libertad ante la represión de las autoridades del régimen.

Leer la nota completa
17:52 hsHoy

A medida que aumentan las protestas, las opciones del régimen iraní se reducen

El destino de Irán depende de quién tenga más capacidad de resistencia: su gobernante o su pueblo

Las manifestaciones iraníes incluyen ataques
Las manifestaciones iraníes incluyen ataques a edificios oficiales, incendios de vehículos gubernamentales y la sustitución de la bandera vigente por la pre-revolucionaria - crédito @War_Monitoring/Z

La magnitud de los disturbios que azotan actualmente Irán es la mayor desde las manifestaciones de 2009; algunos veteranos observadores de Irán consideran que las protestas son las más importantes desde el derrocamiento del sha en 1979. Lo que comenzó como manifestaciones dispersas el 28 de diciembre se convirtió en 12 días en multitudes de muchos miles de personas el 9 de enero. Las protestas que estallaron primero en ciudades y pueblos provinciales se extendieron a las ciudades más grandes de Irán. Las 31 provincias se han visto afectadas. Las mujeres, las personas de mediana edad y la clase media, que hasta ahora se habían mantenido al margen, se unieron a los jóvenes y a los hombres desempleados.

Leer la nota completa
17:50 hsHoy

Estados Unidos expresó su apoyo “al valiente pueblo de Irán” tras dos semanas de protestas contra el régimen

El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio envió un mensaje en el marco de las manifestaciones que comenzaron el 28 de diciembre y se han extendido a decenas de ciudades

Marco Rubio, secretario de Estado
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó su respaldo a las protestas que se desarrollan en Irán desde hace 14 días, con el mensaje: “Estados Unidos apoya al valiente pueblo de Irán”.

Leer la nota completa
17:47 hsHoy

Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, llamó a coordinar las protestas contra el régimen: “Pondremos de rodillas a la República Islámica”

La petición fue dirigida a ciudadanos y trabajadores de sectores clave en busca de un fortalecimiento civil contra los líderes iraníes. El opositor impulsó las movilizaciones hacia zonas más urbanas con banderas, imágenes y símbolos patrios

Reza Pahlavi, el hijo exiliado
Reza Pahlavi, el hijo exiliado del último Sha de Irán, habla durante una conferencia de prensa sobre la situación en Irán y la necesidad de apoyar a los iraníes (REUTERS/Abdul Saboor/Archivo)

El exiliado Reza Pahlavi, figura opositora al régimen iraní, dirigió un mensaje a los manifestantes en el que elogió su valentía y determinación, al señalar que la masiva presencia en las calles de Irán fue una respuesta contundente a las amenazas del líder de la República Islámica, Ali Khamenei.

Leer la nota completa
17:47 hsHoy

Trump advirtió al régimen de Irán con represalias si las autoridades reprimen las masivas protestas

El presidente de Estados Unidos advirtió que su país “golpearía muy duro” al régimen iraní si las fuerzas de seguridad matan manifestantes, en medio de disturbios que ya dejaron al menos 21 muertos y se extendieron por casi todo el país

FOTO DE ARCHIVO: El presidente
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a los republicanos de la Cámara de Representantes en su conferencia anual sobre temas de actualidad, en el Kennedy Center, rebautizado como Trump-Kennedy Center por la junta directiva designada por Trump, en Washington, DC, EEUU, el 6 de enero de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque/Foto de archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer este jueves su discurso contra el régimen de Irán y amenazó con una respuesta directa si las autoridades de ese país reprimen de forma letal las protestas que sacuden a la República Islámica desde finales de diciembre.

Leer la nota completa

