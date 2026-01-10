EN VIVO | Crece la tensión en Irán tras dos semanas de protestas contra el régimen

Continúan las multitudinarias protestas contra el régimen de Irán

El temor a una represión brutal en Irán se intensificó este sábado, tras más de dos días sin acceso a internet y nuevas manifestaciones nocturnas. El movimiento de protesta, el más relevante desde hace tres años, desafía abiertamente al régimen teocrático que gobierna Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Las protestas comenzaron hace dos semanas, impulsadas por comerciantes descontentos con la crisis económica que atraviesa el país.

Reza Pahlavi, exiliado en Estados Unidos e hijo del depuesto sah de Irán, celebró la “magnífica” afluencia a las manifestaciones del viernes e instó a los iraníes a organizar protestas focalizadas durante el fin de semana, además de “tomar y mantener los centros urbanos”.

El país lleva 36 horas incomunicado, tras un apagón de internet impuesto por las autoridades en todo el territorio, de acuerdo con la organización especializada en ciberseguridad Netblocks. En estas condiciones, la información que circula es escasa.

Las manifestaciones comenzaron hace dos semanas y ya se extienden por todo el país (X)

“El régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación internas y bloqueado todos los medios de contacto con el exterior”, alertaron los cineastas y disidentes Mohamad Rasulof y Jafar Panahi. “La experiencia demuestra que el propósito de dichas medidas es ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas”, indicaron a través de la cuenta de Instagram de Panahi, quien obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes el año pasado.

La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió que las fuerzas de seguridad podrían estar por cometer una “masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones”. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó en la red X: “Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní”.