Reza Pahlavi, príncipe heredero de Irán, afirmó que al líder del régimen le quedan pocos “mercenarios violentos” para reprimir protestas

El opositor impulsó las movilizaciones que continuarán este domingo en todo el país, mientras aumenta la presión internacional sobre las autoridades de la República Islámica y las manifestaciones reciben apoyo de líderes mundiales

Reza Pahlavi, hijo del derrocado sha de Irán Mohammad Reza Pahlavi, habla durante una conferencia de prensa el 23 de junio de 2025 en París (Foto AP/Thomas Padilla/Archivo)

Reza Pahlavi, príncipe heredero iraní, brindó un nuevo mensaje dirigido a la población de Irán, en el cual destacó la masiva y “valiente” movilización en las calles durante tres noches consecutivas, lo que, según afirma, debilitó de manera significativa el aparato represivo bajo el mando de Ali Khamenei.

El líder opositor señaló que recibe informes fiables sobre la grave escasez de efectivos que enfrenta la República Islámica para contener a los millones de manifestantes, y aseguró que muchos miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad “abandonaron sus puestos o se negaron a cumplir órdenes de represión”.

Según Pahlavi, hijo del último sha de Irán, solo queda una minoría de “mercenarios” violenta y leal al líder del régimen iraní, a quien describe como “antiiraní” y ajeno al pueblo. “Los consideran a ustedes, la gran nación de Irán, su enemigo”.

En ese sentido, reiteró su llamado a manifestarse este domingo instando a los ciudadanos a acudir a las principales avenidas en grupos y a mantenerse juntos, evitando las calles secundarias por seguridad. Pahlavi enfatizó que los manifestantes no están solos, que su voz es escuchada globalmente y que el mundo apoya su movimiento.

El impulsor de las protestas contra el régimen mencionó que el presidente Trump, a quien definió como “líder del mundo libre”, sigue de cerca los acontecimientos y declaró estar dispuesto a ayudar al pueblo iraní.

En su mensaje publicado a través de la red social X, concluyó animando a no abandonar las calles y manifestó su esperanza de estar pronto junto a los manifestantes.

Se exhiben banderas mientras partidarios del príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, y manifestantes proisraelíes se reúnen frente a la embajada de Irán durante una protesta en Londres (REUTERS/Carlos Jasso)

En el ámbito internacional, Europa también manifestó su respaldo a las protestas en Irán después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declarara que “Europa apoya plenamente” a quienes se manifiestan en defensa de la libertad ante la represión de las autoridades iraníes.

Las palabras de Von der Leyen llegan tras dos semanas de movilizaciones en Irán, principalmente en Teherán, que han dejado al menos 51 muertos según organizaciones de derechos humanos.

Europa apoya plenamente a las mujeres y hombres iraníes que reclaman la libertad para expresarse, reunirse, viajar y, sobre todo, vivir libremente”, afirmó la dirigente alemana. Además, condenó “de manera inequívoca la represión violenta de estas manifestaciones legítimas”, exigió la liberación inmediata de los detenidos y el restablecimiento total del acceso a internet, y reclamó el respeto a los derechos fundamentales.

El presidente Donald Trump afirmó este sábado que Estados Unidos está “listo para ayudar” a los manifestantes en Irán, quienes enfrentan una represión cada vez más dura por parte de las autoridades de la república islámica. “Irán está mirando hacia la libertad, quizá como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar!”, escribió Trump en Truth Social, sin ofrecer detalles adicionales.

En medio de las protestas en Londres contra el régimen, un manifestante que retiró la bandera oficial de la embajada iraní en Londres este sábado se volvió viral.

Manifestantes tomaron la embajada de Irán en Londres

El diario británico The Telegraph relató que el hombre escaló la verja de la sede diplomática y quitó la bandera nacional que ondeaba en el exterior del edificio. Luego la exhibió ante el público, mientras decenas de personas observaban y registraban la escena con sus celulares.

