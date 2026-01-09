Tensión en Yemen: crecen las divisiones internas tras la disolución del Consejo de Transición del Sur

Un soldado hace guardia frente a la sede del Consejo de Transición del Sur en Adén, Yemen, el 8 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

El principal grupo separatista de Yemen, el Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), será desmantelado a partir de este viernes, según anunció Abdulrahman Jalal al-Sebaihi, secretario general de la organización. La decisión llega tras semanas de disturbios en el sur del país y un día después de que el líder del consejo, Aidarous al-Zubaidi, huyera a los Emiratos Árabes Unidos. Entre las palabras clave de este acontecimiento se destacan separatistas, disolución, presión regional, guerra civil y Arabia Saudita.

Al-Sebaihi informó que el STC cerrará todas sus dependencias y oficinas tanto dentro como fuera de Yemen. Argumentó que la medida responde a desacuerdos internos y a una creciente presión por parte de actores regionales. A pesar de este anuncio, Anwar al-Tamimi, portavoz del consejo, afirmó en la red social X que solo el pleno del consejo, bajo la dirección de su presidente, puede adoptar una resolución de tal magnitud, lo que expuso públicamente las divisiones internas dentro del movimiento separatista.

El conflicto en Yemen se prolonga desde hace más de diez años, marcado por rivalidades sectarias y tribales, así como por la intervención de potencias regionales. Los hutíes, alineados con Irán, controlan las zonas más pobladas del norte, incluida la capital Saná, mientras que una coalición regional —integrada por Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos— respalda al gobierno reconocido internacionalmente en el sur.

La reciente inestabilidad en el sur se agudizó después de que las fuerzas del STC avanzaran el mes pasado sobre las gobernaciones de Hadramout y al-Mahra, donde tomaron control de áreas y facilidades petroleras, así como del palacio presidencial en la ciudad de Adén. Estas acciones desplazaron a las fuerzas del Escudo Nacional, aliadas de Arabia Saudita, y pusieron de manifiesto las tensiones entre Riad y Abu Dabi. Posteriormente, las fuerzas respaldadas por Arabia Saudita recuperaron el control de Hadramout, el palacio presidencial en Adén y los campamentos en al-Mahra.

Al explicar la disolución del STC, al-Sebaihi declaró que el consejo no había autorizado las operaciones militares, lo que, según él, fracturó la unidad en el sur y deterioró las relaciones con la coalición liderada por Arabia Saudita. “La continuación del consejo ya no sirve al propósito para el que fue establecido”, expresó al-Sebaihi.

La policía patrulla una calle después de que, según la coalición respaldada por Arabia Saudita, Aidarous al-Zubaidi, el líder del Consejo de Transición del Sur (STC) de Yemen, huyera a un destino desconocido, en Adén, Yemen, el 7 de enero de 2026. REUTERS/Fawaz Salman

Fundado en abril de 2017, el STC actuaba como paraguas para las agrupaciones que buscaban restablecer la independencia del sur de Yemen, vigente entre 1967 y 1990. Al-Sebaihi añadió que los miembros del grupo ahora se enfocarán en alcanzar una solución “justa” para el sur de Yemen y en preparar una conferencia en la capital saudita.

Las recientes operaciones militares del STC cerca de la frontera saudita fueron consideradas una amenaza para la seguridad nacional del reino. En respuesta, altos funcionarios sauditas celebraron la decisión del consejo de disolverse. El ministro de Defensa de Arabia Saudita, Khalid bin Salman, afirmó que el asunto del sur yemení sigue ahora un “camino real fomentado por el reino y respaldado por la comunidad internacional”. Por su parte, el embajador saudita en Yemen, Mohamed al-Jaber, calificó la decisión como “valiente” y anticipó que la conferencia en Riad contará con todos los actores influyentes del sur, aunque aún no se ha anunciado una fecha para el encuentro.

El Consejo de la Shura de Yemen, órgano vinculado al gobierno reconocido internacionalmente, también aplaudió la decisión del STC e instó a que el tema del sur se resuelva mediante un “proceso político integral”.

Abdulsalam Mohammed, director del Centro Abaad de Estudios y de Investigación de Yemen, señaló que Arabia Saudita ha logrado contener la situación sobre el terreno. “Riad ha demostrado que no permitirá que ninguna injerencia externa altere la hoja de ruta yemení apoyando a un bando sobre otro, especialmente si se recurre a la fuerza y el caos sigue amenazando la seguridad de Yemen, la región y el mundo”, declaró Mohammed en la red social X.

El principal grupo separatista de Yemen, el Consejo de Transición del Sur (STC, por sus siglas en inglés), será desmantelado a partir de este viernes

El anuncio del STC se produjo tras la huida de su líder, Aidarous al-Zubaidi, hacia los Emiratos Árabes Unidos. El Consejo de Liderazgo Presidencial informó que al-Zubaidi fue acusado de traición después de negarse a viajar a Arabia Saudita para reuniones y tras desplegar fuerzas del STC en dirección a al-Dahle, donde se encuentra su aldea natal.

La asamblea nacional del STC había convocado una marcha para el sábado en Adén y en la ciudad portuaria de Mukalla, en Hadramout, en apoyo al “derecho a la autodeterminación” del sur yemení y de al-Zubaidi. Tras el anuncio de la disolución, no se ha confirmado si la manifestación sigue en pie.

El viernes fue levantado el toque de queda que regía en Adén debido a la situación de seguridad, según informó Abu Zarae Al-Mahremy, miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial encargado de la seguridad en la ciudad.

La guerra civil en Yemen, ubicada en el extremo sur de la península arábiga, junto al mar Rojo y el golfo de Adén, ha causado la muerte de más de 150.000 personas, entre combatientes y civiles, y ha desencadenado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

(Con información de AP)