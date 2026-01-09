Mundo

“Este acuerdo no es el fin, es el principio”, afirmó el Canciller de Paraguay sobre el tratado entre Mercosur y la Unión Europea

La ceremonia se realizará el 17 de enero en Asunción y representa la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo

Rubén Ramírez Lezcano anunció que Paraguay será sede de la firma entre Mercosur y la Unión Europea (Europa Press)

En la mañana del viernes, Rubén Ramírez Lezcano, canciller de Paraguay, comunicó oficialmente que el país será sede de la firma del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea.

La ceremonia, prevista para el 17 de enero en Asunción, se realizará tras la aprobación formal alcanzada en el Consejo Europeo, luego de más de 25 años de negociaciones.

Durante la conferencia de prensa, Ramírez Lezcano explicó que el pacto se estructura en tres capítulos: comercial, cooperación y político. Además, subrayó: “Este acuerdo no es el fin, es el principio”, aludiendo a la posibilidad de que el tratado impulse nuevas instancias de integración y desarrollo para Paraguay y la región.

De acuerdo con AFP, la aprobación en el Consejo Europeo se logró con el respaldo de 21 países, entre ellos Alemania, España e Italia. Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría manifestaron su rechazo, mientras que Bélgica se abstuvo.

La firma del acuerdo marca el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Sudamérica y Europa (EFE)

El canciller paraguayo confirmó que el siguiente paso será la firma oficial del tratado por parte de las máximas autoridades del bloque sudamericano y la Unión Europea.

Respecto al impacto para Paraguay, Ramírez Lezcano indicó que el acuerdo permitirá al país diversificar su economía y fortalecer sectores industriales y tecnológicos.

Además, destacó que el acuerdo respeta íntegramente las instituciones y la Constitución de Paraguay, y facilita el ingreso a “uno de los mercados más sofisticados del mundo”, según expresó el canciller.

El funcionario enfatizó que, tras 25 años de negociaciones, se logró concretar el acuerdo (EFE)

Sobre el mecanismo de entrada en vigencia, el canciller puntualizó que el tratado se aplicará una vez que los parlamentos del Mercosur y la Unión Europea lo ratifiquen. Bajo este contexto, la Eurocámara aún debe pronunciarse y existen sectores dispuestos a intentar bloquear la implementación por la vía judicial.

El acuerdo fue presentado como “uno de los mejores acuerdos del planeta”, según definió Ramírez Lezcano.

Los tres capítulos, comercial, cooperación y político, abren posibilidades de crecimiento y establecen normativas que facilitan la inserción de Paraguay en el comercio global.

El canciller destacó que el acuerdo abre nuevas oportunidades de integración y desarrollo para Paraguay (Reuters)

El tema de las salvaguardias fue uno de los puntos abordados en la conferencia. Ramírez Lezcano aclaró que “las medidas de salvaguardia que discute la Unión Europea no forman parte del acuerdo”.

La ceremonia de firma en Asunción, según lo previsto, contará con la presencia de las máximas autoridades de los países del Mercosur y la Unión Europea, y marcará el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre ambos bloques.

Se espera que, una vez completados los pasos parlamentarios, comience la aplicación de un acuerdo que, según fuentes oficiales, transforma de manera significativa la dinámica comercial y política entre Sudamérica y Europa.

