Telefónica aprueba en su junta el nombramiento de Jane Thompson y la salida de BBVA del consejo

El consejo de administración de Telefónica aprobó un reparto de dividendos a los accionistas, fijado en 0,15 euros brutos por acción, cuyo pago se realizará el próximo 18 de junio. Según publicó el medio de comunicación, la junta general ordinaria también validó la actualización de la política de retribución para los miembros del consejo y oficializó la salida de BBVA como uno de los principales representantes en el órgano de gobierno, tras casi dos décadas de liderazgo continuo ejercido por José María Abril.

De acuerdo con lo reportado, la junta de accionistas de Telefónica ratificó el nombramiento de Jane Thompson, directiva australiana, como nueva consejera independiente, en sustitución de Abril, quien había representado a BBVA en el consejo desde julio de 2007. Tras concluir su mandato, renovado por última vez en 2022, Thompson asume el puesto que ocupaba uno de los consejeros con mayor antigüedad, solo superado por Isidro Fainé, presidente de CriteriaCaixa y de la Fundación La Caixa. El presidente de Telefónica, Marc Murtra, expresó durante la asamblea su agradecimiento al consejero saliente por su dedicación y trabajo al frente del máximo órgano de gobierno. Murtra explicó, según el medio citado, que la decisión de salida responde al ajuste de prioridades estratégicas del banco, que ya no considera su presencia en la operadora como un asunto clave.

Con este cambio, el núcleo estable de accionistas en Telefónica queda ahora liderado por CriteriaCaixa, que sostiene un 9,9% del capital social, según consignó el medio de comunicación. Isidro Fainé, que ocupa un lugar en el consejo desde enero de 1994, mantiene la representación de este holding inversor al margen de la presencia de BBVA.

En cuanto a la composición del consejo, Telefónica dio su aprobación a la continuidad de María Luisa García Blanco en calidad de consejera independiente. Además, la junta validó la ratificación y nombramiento de Anna Martínez Balañá, César Mascaraque Alonso y Mónica Rey Amado también como consejeros independientes. Con estos nombramientos, la compañía refuerza la presencia de perfiles independientes en su máximo órgano directivo.

El debate sobre la política de remuneraciones estuvo marcado por la posición crítica de algunos accionistas institucionales. Norges Bank Investment Management (NBIM), gestor del Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, expresó sus reservas ante los cambios propuestos. Según detalló el medio, NBIM posee el 1,5% del capital de la empresa y votó en contra de este apartado, sumándose a la postura de los fondos estadounidenses Calpers y Calstrs.

Entre las decisiones técnicas adoptadas durante la jornada, se incluyó la ratificación de PwC como auditor de cuentas hasta el ejercicio de 2026, extendiendo su designación a los periodos de 2027, 2028 y 2029. Además, el órgano de gobierno aprobó las cuentas individuales y consolidadas correspondientes al año 2025, junto con el informe de gestión de la sociedad y el del grupo, el estado de información no financiera y de sostenibilidad y la actuación del consejo en el año fiscal anterior.

Durante la fase de preguntas de los accionistas, el presidente Marc Murtra aclaró que la política de dividendos de la compañía forma parte de su estrategia global de asignación de capital. Murtra comunicó, según consignó el medio de comunicación, que el objetivo consiste en priorizar la inversión en el crecimiento futuro de la empresa y en mantener la generación de caja, compartiendo los beneficios resultantes con los accionistas una vez asegurada la flexibilidad financiera para afrontar las condiciones del mercado.

La empresa prevé mantener la remuneración de 0,15 euros por acción como compromiso para el ejercicio 2026, con la intención de fortalecer el valor y la rentabilidad a partir del crecimiento corporativo, la robustez financiera y la capacidad de crear caja, explicó el presidente.

En la misma intervención, Murtra abordó la inquietud de los accionistas sobre la evolución del precio de la acción en bolsa. Declaró que este factor depende, principalmente, de la habilidad de la empresa para generar ingresos en los mercados, así como de su capacidad para transformar el resultado bruto de explotación (Ebitda) en flujo de caja efectivo. Añadió que la prioridad de la dirección radica en avanzar en la transformación de Telefónica para alcanzar mejores resultados y reducir el nivel de incertidumbre y riesgo. Además, expresó que la confianza de los inversores se reflejará progresivamente en la cotización si estos objetivos se cumplen, reportó el medio de comunicación.