La Eurocámara aprueba nuevas normas de resolución bancaria para proteger a depositantes y contribuyentes

Los bancos pequeños y medianos de la Unión Europea quedarán sujetos, por primera vez, a mecanismos de resolución bancarios similares a los impuestos a las grandes entidades en caso de crisis financieras, siempre que se considere de interés público. Según publicó la Eurocámara, la reciente aprobación de nuevas normas de gestión de crisis y quiebras bancarias establece que los accionistas y acreedores asumirán en primer lugar las pérdidas asociadas a eventuales quiebras, quedando así limitado el uso de fondos públicos para el rescate de entidades financieras, con el objetivo de proteger a los depositantes y reducir los riesgos para los contribuyentes en todos los países miembros.

Tal como detalló la agencia Europa Press, la reforma busca reforzar la estabilidad financiera del bloque europeo y armonizar el manejo de intervenciones bancarias, al tiempo que amplía el alcance de las reglas actuales para incluir a entidades de menor tamaño que anteriormente quedaban fuera de este marco normativo. El Parlamento Europeo subraya que una de las prioridades del nuevo paquete legal radica en asegurar la protección de clientes, especialmente ahorradores particulares y pequeñas empresas.

De acuerdo con la información oficial, la nueva normativa prevé que, en caso de insolvencia bancaria, los inversores relacionados con la entidad deberán asumir pérdidas que alcancen al menos el 8% del total de pasivos y fondos propios antes de que se permita el acceso a financiación externa o pública. El texto dispone que, para el reembolso de los depósitos, tendrán prioridad tanto el sistema de garantía de depósitos —que cubre hasta 100.000 euros por depositante y entidad— como los pequeños ahorradores y las micro, pequeñas y medianas empresas. Ciertas administraciones públicas locales pasarán a un siguiente nivel de preferencia en el reembolso.

La protección de los depósitos experimenta modificaciones sustanciales: la nueva reglamentación contempla, para ciertos depósitos asociados a operaciones inmobiliarias, coberturas superiores que pueden situarse entre 500.000 y 2,5 millones de euros, dependiendo de la situación particular. De esta manera, la ley otorga mayor seguridad a los fondos vinculados a la adquisición o venta de inmuebles, aspecto que había sido señalado como un punto débil de la legislación anterior.

Como informó la Eurocámara, los fondos de garantía de depósitos, alimentados por contribuciones del propio sector bancario, tendrán un papel más relevante tanto durante los procesos de resolución como en la prevención de crisis. Las nuevas reglas permitirán que los Estados miembros utilicen estos fondos incluso antes de que se concrete la quiebra de una entidad bancaria, para anticipar problemas y garantizar así el acceso ininterrumpido a los depósitos de los clientes afectados.

El paquete legal aprobado engloba la revisión de tres documentos clave: la Directiva sobre Recuperación y Resolución Bancaria, el Reglamento del Mecanismo Único de Resolución y la Directiva sobre los Sistemas de Garantía de Depósitos. La legislación entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Sin embargo, el conjunto de normas comenzará a aplicarse de manera generalizada dos años después de esa fecha.

Estas modificaciones refuerzan las capacidades de las autoridades para actuar de manera más coordinada y eficiente en situaciones de crisis. El medio Europa Press destacó que la reforma intenta cerrar las brechas legales detectadas en crisis anteriores y proporcionar a los reguladores instrumentos adicionales para responder a quiebras bancarias sin recurrir de inmediato al dinero de los contribuyentes.

La directriz central de las nuevas reglas se orienta a evitar la "socialización" de las pérdidas bancarias. Esto significa que los asociados directos de la entidad, como accionistas y acreedores, deberán absorber primero el impacto financiero de una quiebra, antes de considerar cualquier uso de recursos públicos. Sólo en situaciones en que estos agentes hayan soportado, al menos, el citado 8% de las pérdidas, se abrirá la posibilidad de inyectar fondos desde fuera del sector privado, ya sea por medio de fondos estatales o de garantías respaldadas públicamente.

Además, el marco normativo traza una jerarquía clara para el reembolso en caso de insolvencia. Los depósitos asegurados por el sistema de garantía aparecen en el primer nivel, seguidos por los depósitos de pequeñas empresas y hogares familiares. Las entidades públicas vinculadas a gobiernos locales o regionales van después en la lista de prioridades de pago.

Según aportó Europa Press, la legislación aprobada responde a la necesidad de fortalecer la confianza de ciudadanos y empresas en el sistema financiero, después de crisis como la de 2008, en la que el rescate de bancos con dinero público generó debates sobre la responsabilidad individual y la exposición fiscal. Con la reforma legislativa, se avanza hacia la constitución de un sistema bancario más robusto y capacidad de reacción coordinada ante posibles quiebras, cubriendo tanto entidades sistémicamente relevantes como bancos de menor escala.

La reforma también contempla la posibilidad de emplear los fondos de garantía de depósitos de forma preventiva, para afrontar dificultades que puedan afectar a la liquidez y operatividad de bancos en problemas. Como resultado, se pretende minimizar el efecto negativo para los ahorradores particulares y las pymes, así como reducir al máximo el riesgo para los fondos públicos nacionales y europeos.

El texto aprobado marca un cambio en las reglas del juego para el sector bancario de los veintisiete países de la Unión Europea y responde a las recomendaciones del Consejo Europeo y de distintas instituciones financieras internacionales sobre la gestión de crisis bancarias en los mercados actuales.