Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul, anunció desde prisión que buscará vencer al presidente Erdogan en las elecciones de 2028

La denuncia contra el político lo acusa de corrupción y de encabezar una organización criminal durante su gestión en el gobierno local

Ekrem Imamoglu permanece detenido y enfrenta cargos por corrupción y asociación ilícita (Reuters)

Ekrem Imamoglu, el alcalde de Estambul encarcelado desde marzo, afirmó que se presentará para enfrentar a Recep Tayyip Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028 y aseguró que buscará derrotarlo.

El dirigente opositor lanzó este mensaje desde la prisión de máxima seguridad de Silivri, donde permanece por una causa judicial que movilizó a la sociedad turca y generó repercusiones internacionales.

Imamoglu sostiene que su candidatura se apoya en un respaldo social amplio y que buscará terminar con el ciclo de Recep Tayyip Erdogan como presidente de Turquía.

El presidente busca mantener su liderazgo frente a una oposición fortalecida (AP Foto/Markus Schreiber, archivo)

En una comunicación realizada desde la cárcel, sostiene que el gobierno busca influir en las próximas elecciones y apartarlo de la política y evitar su participación como candidato presidencial. El opositor sostiene que enfrenta una persecución motivada por razones políticas y que el objetivo es impedirle competir en los próximos comicios.

Ekrem Imamoglu denuncia que la persecución judicial busca impedirle competir electoralmente (Reuters)

El proceso judicial incluye cargos por corrupción y por la supuesta jefatura de una organización criminal. La fiscalía solicitó una condena de 2.352 años de prisión, una cifra sin antecedentes en la historia reciente del país.

La investigación involucra a unas 400 personas y se extiende a familiares y colaboradores de Imamoglu, incluidos su padre, Hasan Imamoglu, y su hijo, Selim Imamoglu, quienes debieron presentarse ante la policía y recibieron prohibición de salida del país.

Más de un centenar de personas permanecen detenidas en relación con esta causa y la documentación presentada por la fiscalía supera las 4.000 páginas. En el expediente figuran funcionarios municipales, miembros del CHP y allegados directos de Imamoglu.

El proceso contra Imamoglu incluyó detenciones y medidas sobre funcionarios y colaboradores próximos (Reuters)

El fiscal jefe de Estambul lidera la causa y ha sido señalado por el propio Imamoglu por presunto uso de las investigaciones con fines políticos.

El arresto de Imamoglu en marzo desencadenó protestas en distintas ciudades y motivó condenas de organizaciones internacionales.

La detención de Imamoglu provocó manifestaciones en numerosas ciudades del país (Reuters)

La oposición sostiene que la detención responde a una estrategia del gobierno para debilitar la posición del CHP y restringir el margen de acción de sus principales figuras antes de los próximos procesos electorales.

A pesar de las acusaciones, Ekrem Imamoglu sostiene que mantiene un fuerte respaldo popular (Europa Press)

Imamoglu logró en el pasado derrotar a representantes del partido de Erdogan en las elecciones a la alcaldía de Estambul en tres oportunidades, incluso en distritos tradicionalmente conservadores. Su figura se consolidó como el principal rival político del presidente y se transformó en un referente de la oposición capaz de atraer votos en sectores diversos de la sociedad turca.

El contexto político se ve marcado por el resultado de las últimas elecciones presidenciales en 2023, en las que Recep Tayyip Erdogan resultó reelegido con casi el 52 % de los votos, mientras que el candidato opositor alcanzó el 48 %.

Erdogan enfrenta cuestionamientos internacionales por el trato a dirigentes opositores (Reuters)

A pesar de las amenazas de condena y las barreras legales, Imamoglu no renuncia a su proyección nacional y reafirma que, si el respaldo social se mantiene, dará pelea en las urnas para intentar terminar con 25 años de hegemonía política del actual presidente.

(Con información de Europa Press)

