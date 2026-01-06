Mundo

En un insólito robo, la estatua de Juana de Arco en París casi pierde su espada

El incidente ocurrió a plena luz del día en la plaza Saint-Augustin y movilizó a la policía, que logró recuperar el símbolo histórico tras detener al sospechoso. Por qué crece la preocupación por la seguridad del patrimonio en la capital francesa

Guardar
La estatua de Juana de
La estatua de Juana de Arco en París fue objeto de un robo que dejó al monumento sin su emblemática espada de bronce -(Wikipedia)

La estatua ecuestre de Juana de Arco en la plaza Saint-Augustin de París quedó sin su espada el pasado viernes, tras un robo que movilizó a la policía y derivó en la detención del presunto responsable. De acuerdo con medios locales, la figura permaneció algunas horas sin su emblemático símbolo, mientras las autoridades analizaban las circunstancias del suceso y comenzaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El incidente se produjo alrededor de las 10:00 del 2 de enero en el 8º distrito de la capital francesa. Según las cámaras de seguridad revisadas por Karen Taïeb, teniente de alcalde a cargo del patrimonio, un hombre se aproximó al monumento, agitó con violencia la escultura, subió al caballo y logró arrancar la espada de bronce de un golpe seco con las manos. La grabación permitió reconstruir los hechos y facilitó la intervención de las fuerzas de seguridad.

El individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, escapó del lugar portando la espada dañada. Una patrulla de la policía lo interceptó a pocos metros, recuperó el objeto y procedió a su arresto, según detallaron Le Parisien y Le Figaro. Tras la detención, el sospechoso fue puesto bajo custodia y sometido a una evaluación psiquiátrica. El ayuntamiento del 8º distrito confirmó la presentación de una denuncia formal.

La policía de París recuperó
La policía de París recuperó la espada y arrestó al presunto responsable gracias a imágenes de cámaras de seguridad - (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

El motivo del acto permanece sin esclarecer y la investigación continúa abierta. Las autoridades indagan si existía alguna intención específica o motivación de fondo. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, desde un acto de vandalismo aislado hasta un posible intento de reivindicación simbólica o simplemente un impulso irracional, teniendo en cuenta que el sospechoso fue sometido a exámenes médicos tras su detención.

Según explicó Karen Taïeb, citada por Sortir à Paris, la espada será sometida a un peritaje técnico. Los expertos evaluarán si puede ser restaurada o si será necesario fabricar una réplica exacta para devolver cuanto antes la imagen original a la estatua.

Taïeb hizo hincapié en la excepcionalidad de este tipo de sucesos y en la responsabilidad que implica conservar el patrimonio de París, un patrimonio que, según la funcionaria, constituye parte fundamental de la identidad colectiva de la ciudad.

La escultura de Juana de
La escultura de Juana de Arco en Saint-Augustin posee un alto valor histórico y cultural para el patrimonio de París - (Wikimedia Commons)

La estatua de Juana de Arco, ubicada en un entorno de alto tránsito y admirada tanto por turistas como por residentes, posee una historia singular. De acuerdo con Le Figaro, la obra fue realizada por el escultor Paul Dubois en 1895 y pertenece al Museo de Orsay, que la mantiene en depósito en la ciudad.

Tras una restauración en 2021, se destaca como la única representación parisina de Juana de Arco que sostiene una espada en la mano derecha, lo que refuerza su simbolismo y su relevancia cultural. El valor histórico y artístico de la pieza ha sido subrayado por especialistas, quienes señalan que la escultura se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan comprender el legado de la heroína francesa.

Tras el incidente, la reacción de los vecinos no se hizo esperar. “¿Pero qué quería hacer con eso?”, expresó un camarero de un café próximo, consultado por Le Parisien, reflejando el desconcierto y la incredulidad predominantes en el barrio. La noticia se difundió rápidamente, generando preocupación por la seguridad de los monumentos y renovando el debate sobre la protección del espacio público.

El sospechoso del robo fue
El sospechoso del robo fue sometido a evaluación psiquiátrica, mientras las autoridades exploran posibles motivaciones del acto - (REUTERS/Abdul Saboor)

Este episodio no constituye el primer incidente relevante relacionado con una estatua de Juana de Arco en París. Como recuerda Le Parisien, en 2019 la escultura situada en la plaza de las Pirámides fue objeto de controversia después de que se retirara temporalmente su estandarte, aunque en esa ocasión no se trató de un acto vandálico, sino de una intervención autorizada.

Actualmente, equipos especializados y autoridades municipales trabajan para garantizar que el monumento recupere su integridad lo antes posible. Las previsiones apuntan a que la emblemática Juana de Arco volverá a lucir pronto su espada, reafirmando así su lugar en el patrimonio cultural de París y renovando el compromiso con la protección de su legado histórico.

La vigilancia sobre las piezas de arte público se ha reforzado tras el incidente, mientras la ciudad reflexiona sobre los desafíos de preservar su herencia artística en el espacio urbano contemporáneo.

Temas Relacionados

Juana de ArcoRobo de artePlaza Saint-AugustinParísPatrimonio culturalNewsroom BUE

Últimas Noticias

El camino de Hinaupoko Devèze y la historia que cambió la esencia de Miss France para siempre

La coronación de la joven polinesia en Francia abrió una nueva etapa en los certámenes de belleza. Cómo logró instalar temas como salud mental, diversidad cultural y autenticidad

El camino de Hinaupoko Devèze

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El mandatario reordenó la cúpula del poder en plena guerra con Rusia, redistribuyó funciones en el servicio de inteligencia y convocó a la ex viceprimera ministra Chrystia Freeland para reforzar la estrategia económica del país

Zelensky reemplazó al jefe de

De la estigmatización al orgullo: el gobierno francés declara a la música electrónica patrimonio nacional

La decisión oficial reconoce la influencia social, artística y cultural de la electrónica francesa, al tiempo que consolida su lugar junto a otras tradiciones valoradas. Los detalles de un cambio que ya marca la identidad cultural del país

De la estigmatización al orgullo:

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

La primera jornada bursátil después del arresto de Nicolás Maduro en Caracas estuvo marcada por la volatilidad en el mercado petrolero y un alza significativa en el valor del barril WTI, según fuentes internacionales

El petróleo y las acciones

Dos idiomas, clima extremo y un récord imbatible: así es Lesoto, la pequeña nación africana situada completamente por arriba de los 1.000 metros

Esta nación enclavada en el sur del continente se distingue por su altitud constante, inviernos con nevadas y una identidad marcada por la adaptación a condiciones extremas, y suma otros factores que la convierten en un caso único en el mapa mundial

Dos idiomas, clima extremo y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘Yo me llamo’: imitadora de

‘Yo me llamo’: imitadora de Gloria Trevi reveló el nombre que le pondrá al bebé que espera con el doble de Luis Alfonso

El pasaporte colombiano sube de precio en 2026 debido al nuevo aumento del impuesto de timbre: así quedaron los valores

Línea 106 del SAMU atendió casi 10 mil llamadas de emergencia en Navidad 2025 y Año Nuevo 2026

Cayó una avioneta con un matrimonio a bordo en Río Negro: una maniobra les salvó la vida

Fiscalía de Michoacán investiga ataque armado contra expolicía y periodista en Uruapan

INFOBAE AMÉRICA
Mueren al menos nueve militares

Mueren al menos nueve militares nigerianos en un atentado con explosivos en el estado de Borno (nordeste)

El camino de Hinaupoko Devèze y la historia que cambió la esencia de Miss France para siempre

Principales titulares de los periódicos para el martes 6 de enero

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El Celtic destituye a Wilfried Nancy y confía de nuevo en Martin O'Neill

ENTRETENIMIENTO

Los creadores de ‘Stranger Things’

Los creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de Will saliendo del armario y se enfrentan a las críticas tóxicas de los fans

Avatar regresa con una nueva entrega y conquista la taquilla mundial, pero los Oscar aún ignoran a sus actores

‘Stranger Things’ tendrá un documental sobre la última temporada

El final de ‘Stranger Things’ podría no ser el verdadero: Un noveno episodio llegaría a Netflix, según los fans

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar