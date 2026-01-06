En un insólito robo, la estatua de Juana de Arco en París casi pierde su espada

La estatua de Juana de Arco en París fue objeto de un robo que dejó al monumento sin su emblemática espada de bronce -(Wikipedia)

La estatua ecuestre de Juana de Arco en la plaza Saint-Augustin de París quedó sin su espada el pasado viernes, tras un robo que movilizó a la policía y derivó en la detención del presunto responsable. De acuerdo con medios locales, la figura permaneció algunas horas sin su emblemático símbolo, mientras las autoridades analizaban las circunstancias del suceso y comenzaban las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El incidente se produjo alrededor de las 10:00 del 2 de enero en el 8º distrito de la capital francesa. Según las cámaras de seguridad revisadas por Karen Taïeb, teniente de alcalde a cargo del patrimonio, un hombre se aproximó al monumento, agitó con violencia la escultura, subió al caballo y logró arrancar la espada de bronce de un golpe seco con las manos. La grabación permitió reconstruir los hechos y facilitó la intervención de las fuerzas de seguridad.

El individuo, cuya identidad y edad no han trascendido, escapó del lugar portando la espada dañada. Una patrulla de la policía lo interceptó a pocos metros, recuperó el objeto y procedió a su arresto, según detallaron Le Parisien y Le Figaro. Tras la detención, el sospechoso fue puesto bajo custodia y sometido a una evaluación psiquiátrica. El ayuntamiento del 8º distrito confirmó la presentación de una denuncia formal.

La policía de París recuperó la espada y arrestó al presunto responsable gracias a imágenes de cámaras de seguridad - (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

El motivo del acto permanece sin esclarecer y la investigación continúa abierta. Las autoridades indagan si existía alguna intención específica o motivación de fondo. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, desde un acto de vandalismo aislado hasta un posible intento de reivindicación simbólica o simplemente un impulso irracional, teniendo en cuenta que el sospechoso fue sometido a exámenes médicos tras su detención.

Según explicó Karen Taïeb, citada por Sortir à Paris, la espada será sometida a un peritaje técnico. Los expertos evaluarán si puede ser restaurada o si será necesario fabricar una réplica exacta para devolver cuanto antes la imagen original a la estatua.

Taïeb hizo hincapié en la excepcionalidad de este tipo de sucesos y en la responsabilidad que implica conservar el patrimonio de París, un patrimonio que, según la funcionaria, constituye parte fundamental de la identidad colectiva de la ciudad.

La escultura de Juana de Arco en Saint-Augustin posee un alto valor histórico y cultural para el patrimonio de París - (Wikimedia Commons)

La estatua de Juana de Arco, ubicada en un entorno de alto tránsito y admirada tanto por turistas como por residentes, posee una historia singular. De acuerdo con Le Figaro, la obra fue realizada por el escultor Paul Dubois en 1895 y pertenece al Museo de Orsay, que la mantiene en depósito en la ciudad.

Tras una restauración en 2021, se destaca como la única representación parisina de Juana de Arco que sostiene una espada en la mano derecha, lo que refuerza su simbolismo y su relevancia cultural. El valor histórico y artístico de la pieza ha sido subrayado por especialistas, quienes señalan que la escultura se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan comprender el legado de la heroína francesa.

Tras el incidente, la reacción de los vecinos no se hizo esperar. “¿Pero qué quería hacer con eso?”, expresó un camarero de un café próximo, consultado por Le Parisien, reflejando el desconcierto y la incredulidad predominantes en el barrio. La noticia se difundió rápidamente, generando preocupación por la seguridad de los monumentos y renovando el debate sobre la protección del espacio público.

El sospechoso del robo fue sometido a evaluación psiquiátrica, mientras las autoridades exploran posibles motivaciones del acto - (REUTERS/Abdul Saboor)

Este episodio no constituye el primer incidente relevante relacionado con una estatua de Juana de Arco en París. Como recuerda Le Parisien, en 2019 la escultura situada en la plaza de las Pirámides fue objeto de controversia después de que se retirara temporalmente su estandarte, aunque en esa ocasión no se trató de un acto vandálico, sino de una intervención autorizada.

Actualmente, equipos especializados y autoridades municipales trabajan para garantizar que el monumento recupere su integridad lo antes posible. Las previsiones apuntan a que la emblemática Juana de Arco volverá a lucir pronto su espada, reafirmando así su lugar en el patrimonio cultural de París y renovando el compromiso con la protección de su legado histórico.

La vigilancia sobre las piezas de arte público se ha reforzado tras el incidente, mientras la ciudad reflexiona sobre los desafíos de preservar su herencia artística en el espacio urbano contemporáneo.