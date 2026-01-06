Mundo

El papa León XIV clausuró el Jubileo tras un histórico relevo y cifras récord de visitantes

La autoridad eclesiástica organizó una ceremonia que puso fin a doce meses de celebraciones cristianas, reformas urbanas y debates sobre la dirección futura de la Iglesia católica tras el inicio del pontificado de León XIV

El Papa León cierra la Puerta Santa para poner fin al Jubileo

El papa León XIV clausuró este martes el Año Santo 2025 del Vaticano, culminando un año de celebración del cristianismo que vio a unos 33 millones de peregrinos acudir a Roma y una transición papal histórica de un papa estadounidense a otro.

Ante la mirada de cardenales y diplomáticos, León se arrodilló en oración sobre el suelo de piedra del umbral de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Luego se levantó y cerró las dos puertas, culminando simbólicamente el Jubileo más excepcional: el que abrió un Papa Francisco débil en diciembre de 2024, continuó durante su funeral y el cónclave, y fue clausurado por el sucesor de Francisco un año después.

El Papa León XIV se
El Papa León XIV se arrodilla ante la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en la festividad de la Epifanía, marcando el final oficial del Año Jubilar 2025, en el Vaticano, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Yara Nardi/Pool

Sólo una vez antes, en 1700, un Año Santo fue inaugurado por un Papa y clausurado por otro.

La ceremonia del martes, al inicio de la Misa de celebración de la festividad de la Epifanía, coronó un año vertiginoso de audiencias especiales, misas y reuniones que dominaron los primeros meses de León como pontífice y, en muchos sentidos, pusieron en suspenso su propia agenda.

El Papa León XIV cierra
El Papa León XIV cierra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en la festividad de la Epifanía, marcando el final oficial del Año Jubilar 2025, en el Vaticano, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Yara Nardi/Pool

Como señal de que su pontificado puede comenzar en serio, León ha convocado a los cardenales del mundo al Vaticano para dos días de reuniones a partir del miércoles para debatir la gobernanza de la Iglesia católica, con 1.400 millones de fieles. En la agenda se aborda el tema de la liturgia, lo que sugiere que León está abordando de lleno las divisiones dentro de la Iglesia sobre la celebración de la antigua misa en latín.

Para el Vaticano, el Año Santo es una tradición centenaria en la que los fieles peregrinan a Roma cada 25 años para visitar las tumbas de los santos Pedro y Pablo y recibir indulgencias para el perdón de sus pecados si pasan por la Puerta Santa.

El Papa León XIV cierra
El Papa León XIV cierra la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en la festividad de la Epifanía, marcando el final oficial del Año Jubilar 2025, en el Vaticano, el 6 de enero de 2026. ALBERTO PIZZOLI/Pool vía REUTERS

Para Roma, es una oportunidad de aprovechar fondos públicos, en este caso unos 4.000 millones de euros (4.300 millones de dólares), para llevar a cabo proyectos largamente postergados para sacar a la ciudad de años de abandono y ponerla a la altura de los estándares europeos modernos.

El Vaticano afirmó el lunes que 33.475.369 peregrinos participaron en el Jubileo, pero el organizador del Año Santo, el arzobispo Rino Fisichella, reconoció que la cifra era solo una estimación aproximada y podría incluir un doble conteo. En una conferencia de prensa, ni él ni las autoridades italianas proporcionaron un desglose entre los peregrinos del Año Santo y las cifras totales de turismo en Roma para el mismo período.

El Papa León XIV oficia
El Papa León XIV oficia la Misa de la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Yara Nardi

Una historia de los Jubileos

La relación de Roma con los Jubileos se remonta al año 1300, cuando el papa Bonifacio VIII inauguró el primer Año Santo, lo que, según los historiadores, marcó la designación definitiva de Roma como centro de la cristiandad. Incluso entonces, el número de peregrinos era tan significativo que Dante se refirió a ellos en su «Infierno».

Los Años Santos han estado acompañados durante mucho tiempo por grandes obras públicas, entre ellas la creación de la Capilla Sixtina (encargada por el Papa Sixto IV para el Jubileo de 1475) y el gran garaje del Vaticano (para el Jubileo de 2000 bajo el reinado de San Juan Pablo II).

El Papa León XIV durante
El Papa León XIV durante el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en la festividad de la Epifanía, marcando el final oficial del Año Jubilar 2025, en el Vaticano, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Yara Nardi/Pool

Algunas obras han sido controvertidas, como la construcción de la Via della Conciliazione, el amplio bulevar que conduce a la Plaza de San Pedro. Un barrio entero fue demolido para construirla con motivo del Jubileo de 1950.

El principal proyecto de obras públicas para el Jubileo de 2025 fue una ampliación de ese bulevar: una plaza peatonal a lo largo del Tíber que uniera la Via della Conciliazione con el cercano Castel St. Angelo, con la carretera principal que los separaba desviada a un túnel subterráneo.

El Papa León XIV oficia
El Papa León XIV oficia la Misa de la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro del Vaticano, el 6 de enero de 2026. REUTERS/Yara Nardi

León ya ha anunciado que el próximo Jubileo será en 2033, para conmemorar lo que los cristianos creen que fue la muerte y resurrección de Cristo en el año 33 d.C.

(con información de AP)

