Cómo un heredero de Hermès dice haber perdido 14.000 millones de euros al confiar su patrimonio a un hombre que acabó suicidándose

Nicolas Puech y algunos bolsos de Hermès. (Montaje Infobae)

Los ricos también lloran. Sobre todo, cuando ven amenazada su fortuna. Seguro que en algún momento has oído hablar de Hermès, la famosa marca de lujo que tiene unos bolsos llamados Birkin y Kelly a los que el dinero no te da acceso, sino que tengas una buena relación con sus vendedores, les caigas bien y antes hayas gastados miles y miles de euros en la marca en otros productos. Solo así te podrán ofrecer uno de ellos, pero no tiene por qué ser el color y el modelo que tú quieres. Y lo tomas o lo dejas. Esta histórica casa del lujo ha sido protagonista en los tribunales en 2025. ¿Por qué? Un heredero de la marca perdió 14.000 millones al confiar su patrimonio a un hombre que acabó sucididándose. O eso es lo que dice. Los tribunales dictarán si, en verdad, fue así.

El pulso judicial entre Nicolas Puech, uno de los herederos de la familia fundadora de Hermès, y el conglomerado LVMH (si has visto Emily in Paris es el equivalente a JVMA, la ficticia empresa de artículos de lujo) ha sacudido los cimientos del sector del lujo en Francia. El litigio civil, ventilado en el Tribunal Judicial de París el 20 de noviembre de 2024, gira en torno a la reclamación de una indemnización de 14.000 millones de euros por la presunta pérdida de un paquete accionario de Hermès que, según Puech, desapareció en el contexto de la tentativa fallida de toma de control de la firma por parte de LVMH hace 15 años.

Nicolas Puech en una foto publicada en su cuenta de Instagram.

El caso, que ha trascendido el habitual hermetismo de la familia Hermès, comenzó cuando Puech, de 82 años, acusó al grupo LVMH y a su consejero delegado, Bernard Arnault, de haberse beneficiado de la transferencia oculta de unos seis millones de títulos de Hermès. Puech sostiene que su asesor financiero, Éric Freymond, transfirió en secreto las acciones al conglomerado durante el proceso de adquisición accionaria emprendido por Arnault en 2010. El intento de control, que enfrentó a dos de los mayores emblemas franceses del lujo, terminó en fracaso y en una multa de ocho millones de euros para LVMH por parte de la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) por ocultar información relevante al mercado. Tras alcanzar un acuerdo con Hermès en 2014, LVMH revendió su participación y obtuvo una plusvalía de 3.800 millones de euros, según detalló Libération.

La demanda contra Arnault y LVMH

La controversia ha derivado en una serie de procedimientos judiciales paralelos en Suiza y Francia. En diciembre de 2023, Puech amplió su demanda civil en París contra Arnault y LVMH, alegando que la pérdida de sus acciones se produjo a raíz de las maniobras de su gestor, Éric Freymond, fallecido por suicidio en julio de 2024 tras ser objeto de denuncias por fraude y apropiación indebida. Las investigaciones en Suiza no prosperaron, mientras que la instrucción en Francia permanece abierta. El entorno de Arnault ha negado cualquier conocimiento sobre el supuesto origen ilícito de las acciones, afirmando que “en ningún momento se apropió indebidamente de acciones de Hermès International, de ninguna manera ni sin conocimiento de nadie”, según el comunicado divulgado por el grupo.

Hermès, símbolo de exclusividad y artesanía fundada en 1837 por Thierry Hermès en París, mantiene un estricto control familiar sobre la empresa. La familia se divide en tres ramas principales: los Dumas, actualmente al frente bajo el liderazgo de Axel Dumas; los Guerrand, que residen en diferentes países; y los Puech, conocidos por su discreción. Nicolas Puech, bisnieto del fundador, heredó inicialmente el 4,7% de la firma, porcentaje que aumentó tras el fallecimiento de su hermana en 2004. Su fortuna, gestionada durante dos décadas por Freymond, estaba destinada a la Fundación Isócrates, creada por Puech en 2011 para promover el debate público y apoyar a la prensa.

El momento en el que todo cambió

La relación de confianza entre Puech y Freymond, establecida en 1989 y consolidada desde 1998, otorgó a este último un amplio poder sobre la administración de los activos familiares. Todo cambió cuando el valor de Hermès se disparó tras la entrada de LVMH en el capital, lo que llevó a la creación de un holding familiar en 2010 para blindar el control de la empresa. Puech eligió mantener sus acciones fuera del acuerdo, lo que incrementó el riesgo de su posición.

Desde 2015, surgieron dudas sobre la titularidad real de los títulos de Puech, ya que Hermès dejó de mencionar su participación en los informes anuales. El director general de Hermès, Axel Dumas, llegó a declarar: “Hace tiempo que estoy convencido de que Nicolas Puech ya no tiene sus acciones”. A partir de ese momento, la sospecha de que las acciones habían sido transferidas sin autorización a LVMH cobró fuerza en el entorno del heredero.

Un hombre posa en el stand de LVMH en la octava edición de la CIIE en Shanghái, China. REUTERS/Maxim Shemetov

El fallecimiento de Éric Freymond en julio de 2024 marcó un punto de inflexión. Los abogados del gestor suizo manifestaron que “Éric Freymond tenía una sensibilidad poco común, estaba destrozado por la violencia de la sospecha, la traición y la dureza de un mundo sin indulgencias”. Por su parte, LVMH insistió en su inocencia y en el respeto a los acuerdos alcanzados, al tiempo que denunció “una campaña de prensa claramente orquestada” y advirtió sobre informaciones “desprovistas de fundamento” relativas a su entrada en el capital de Hermès.

El litigio sigue sin resolución definitiva. La justicia francesa aún investiga el paradero de los títulos y la posible responsabilidad del mayor conglomerado mundial del lujo. El grupo LVMH ha recordado que las acusaciones previas fueron desestimadas en 2015 por dos jueces de instrucción y ha defendido su derecho a recurrir a los tribunales. En paralelo, Nicolas Puech afirma encontrarse “arruinado” y ha solicitado una resolución judicial sobre el destino de los 14.300 millones de euros en litigio. La industria internacional del lujo permanece atenta al desenlace de un caso que expone la fragilidad de las grandes fortunas familiares ante la opacidad y la disputa por el control de uno de los nombres más emblemáticos de la moda europea.