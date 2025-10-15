LVMH se dispara más de un 12% tras aumentar ventas por primera vez en 2025 y tira del sector del lujo

Las acciones del grupo francés Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) se anotaban una subida del 12,59% tras la apertura de la Bolsa de París, empujando al alza la cotización del resto del sector, después de que el gigante del lujo dirigido por Bernard Arnault informase del primer incremento de las ventas orgánicas en lo que va de año.

En concreto, entre julio y septiembre, LVMH contabilizó una facturación de 18.280 millones de euros, lo que si bien equivale a una disminución del 4,2% en métricas absolutas, implica una mejora del 1% en cifras orgánicas, que excluyen el impacto del tipo de cambio y las variaciones en el perímetro contable de la empresa, después de las caídas orgánicas del 4% y del 3% en el segundo y primer trimestre de 2025, respectivamente.

De tal modo, en los nueve primeros meses del ejercicio, la compañía gala se anotó unos ingresos de 58.090 millones de euros, lo que supone un retroceso absoluto del 4,4% respecto al mismo periodo de 2024 y del 2% en términos orgánicos.

"Con un crecimiento orgánico del 1%, el tercer trimestre registró una mejora en todos los grupos de negocio y regiones, con la excepción de Europa, donde los ingresos por turismo disminuyeron debido a las fluctuaciones cambiarias, que afectaron más al trimestre que a principios de año", explicó la empresa, añadiendo que, con la excepción de Japón, el resto de Asia experimentó "una notable mejora en las tendencias con respecto a 2024".

Lo resultados publicados por LVMH, conocidos tras el cierre de la sesión del martes, impulsaban hoy la cotización del sector en la apertura de las bolsas europeas.

En este sentido, además de la subida de más del 12% de las acciones de LVMH, también cotizaban con fuertes ganancias los títulos de Christian Dior (11,07%), Kering (8,13%), Prada (7,11%), Moncler (6,95%), Burberry (6,56%), Hermés (6,17%), Richemont (6,06%) o Puig (2,35%).