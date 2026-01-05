La policía suiza identificó a las 116 personas heridas en el mortal incendio de un bar en Año Nuevo

El ataúd de una víctima del incendio y la explosión de Nochevieja en Crans-Montana es sacado de un avión militar en el aeropuerto Linate de Milán, Italia, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Claudia Greco

La policía suiza dijo el lunes que ha identificado a todas las personas que resultaron heridas en el incendio que arrasó una celebración de Año Nuevo en un bar abarrotado. Calcularon el total en 116, más de dos tercios aún en hospitales

Las autoridades habían dado previamente una cifra de 119 heridos, además de los 40 fallecidos. Sin embargo, la policía informó el lunes que tres personas ingresadas en hospitales la noche del desastre en Crans-Montana habían sido vinculadas erróneamente al incendio en el concurrido bar Le Constellation.

Entre los heridos se encuentran 68 ciudadanos suizos, 21 franceses, 10 italianos, cuatro serbios, dos polacos y una persona de Australia, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, la República Checa, Luxemburgo, Portugal y la República del Congo, según un comunicado policial. También había cuatro personas con doble nacionalidad: francesa y finlandesa, francesa e italiana, suiza y belga, e italiana y filipina.

Agentes de la policía suiza caminan fuera del bar "Le Constellation" tras un incendio y una explosión durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 3 de enero de 2026. REUTERS/Denis Balibouse

La policía informó que 83 de los heridos seguían hospitalizados. No dieron más detalles ni especificaron sus edades.

La gravedad de las quemaduras dificultó la identificación de algunas víctimas del incendio que se declaró alrededor de la 1:30 am del día de Año Nuevo, por lo que las familias tuvieron que proporcionar muestras de ADN a las autoridades.

Las autoridades anunciaron el domingo por la noche que habían completado la identificación de las 40 personas fallecidas, la más joven de ellas de 14 años.

La gente camina por la pista cerca de un avión militar que transportó los cuerpos de las víctimas de un incendio y explosión en la víspera de Año Nuevo en Crans-Montana a Milán, en el aeropuerto Linate de Milán, Italia, el 5 de enero de 2026. REUTERS/Claudia Greco

El lunes, las autoridades italianas trasladaron a casa los cuerpos de cinco víctimas desde el aeropuerto de Sion, la capital regional.

Los funcionarios permanecieron en silencio mientras los portadores del féretro de la policía suiza transportaban los ataúdes entre una fila de bomberos y soldados hasta un avión de carga C-130 de la Fuerza Aérea Italiana. Los dolientes se abrazaron antes de que los familiares subieran al avión.

Los investigadores han dicho que creen que las velas brillantes y festivas sobre las botellas de champán provocaron el incendio cuando se acercaron demasiado al techo.

La gente visita un monumento improvisado fuera del bar "Le Constellation", después de un incendio y una explosión mortales durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Umit Bektas

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, señaló que las primeras pericias indican que el siniestro podría haberse originado por el uso de bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, que habrían sido acercadas demasiado al techo del local. Los investigadores también analizan si la espuma aislante acústica que recubría el techo del subsuelo contribuyó a la rápida propagación de las llamas y al nivel de toxicidad del humo.

En paralelo, las autoridades suizas anunciaron la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes del bar, ambos de nacionalidad francesa. Según detallaron la policía y la fiscalía general del Valais, están imputados por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia. La causa busca determinar las responsabilidades en la organización del evento, las condiciones de seguridad del local y el cumplimiento de las normativas vigentes.

(con información de AP)