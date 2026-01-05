Mundo

El Parlamento de Venezuela reeligió como presidente a Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, la nueva jefa de Estado

Su hermana Delcy Rodríguez era la vicepresidenta del depuesto dictador Nicolás Maduro y asumió el poder de forma temporal por 90 días

Presidente de la Asamblea Nacional
Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El Parlamento de Venezuela reeligió el lunes a Jorge Rodríguez, hermano de la jefa de Estado interina, Delcy Rodríguez, como jefe del Poder Legislativo durante la instalación de la nueva directiva.

El parlamentario es también principal negociador del régimen. Fue escogido para un nuevo periodo por mayoría en el Parlamento, controlado por el oficialismo.

“Evidente y determinante mayoría, queda aprobada”, declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación, durante la inauguración del período legislativo 2026-2031, a favor de Rodríguez.

La Asamblea Nacional de Venezuela celebró este lunes su sesión inaugural tras las elecciones del pasado 25 de mayo, una jornada marcada por el reciente ataque estadounidense del 3 de enero, fecha en la que fue detenido en Caracas el dictador Nicolás Maduro, según lo informado durante el acto. El evento, realizado en la sede parlamentaria, estuvo presidido inicialmente por el diputado de mayor edad, Fernando Soto Rojas, en cumplimiento de la normativa constitucional y el reglamento interno de la cámara.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

En su intervención de apertura, Soto Rojas calificó la detención de Maduro como un “secuestro” y la atribuyó a “un ataque bárbaro y cobarde, de corte fascista por el imperialismo yanqui”. Asimismo, destacó que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia designó a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país.

Tras el discurso inaugural, los 284 diputados electos procedieron a la juramentación individual de sus cargos, aunque el momento de mayor carga simbólica se produjo al llegar el turno de Cilia Flores, primera dama y diputada, quien permanece encarcelada en Estados Unidos junto a Maduro. Los legisladores ovacionaron el escaño vacío correspondiente a Flores, mientras los restantes 283 diputados completaron su juramento.

Uno de los parlamentarios que intervino en la sesión fue Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador depuesto, quien resaltó la ausencia tanto de su padre como de Flores, a quien describió como su “segunda madre”. En su intervención, Maduro Guerra afirmó: “Hoy me toca hablar y escribí porque no es fácil hacerlo en estas horas y en estas circunstancias. Mi papá, el presidente Nicolás Maduro Moros, y mi segunda madre, la diputada Cilia Flores de Maduro, han sido secuestrados”. Además, se refirió a Maduro como “presidente, pero también como padre, obrero, trabajador, un educador del que aprendí el trabajar y luchar”. Sobre Flores, destacó su integridad y trayectoria profesional: “Una mujer íntegra, madre dedicada, agregada a sus hijos, a sus nietos y nietas, una profesional extraordinaria del derecho que no perdió ni un caso en 20 años de ejercicio, una docente universitaria y una abuela ejemplar”. Concluyó asegurando que “son dos grandes seres humanos cuyo verdadero delito es ser revolucionarios venezolanos”.

La sesión concluyó con la reelección de Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Nacional para la nueva legislatura, quien ya había ocupado el cargo entre 2021 y 2025.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)

