Tragedia en Suiza: ya son 24 las víctimas identificadas tras el incendio en el bar de Crans-Montana

El fuego se desató durante los festejos de Año Nuevo en un bar turístico y provocó 40 muertes. La fiscalía investiga a los responsables del local por posibles fallas de seguridad

La gente se reúne alrededor de un monumento improvisado tras un incendio y una explosión mortales durante una fiesta de Nochevieja en el bar "Le Constellation", en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Lisa Leutner

La policía suiza logró identificar a otras 16 víctimas mortales del incendio ocurrido durante la Nochevieja en la localidad alpina de Crans-Montana, por lo que ya asciende a 24 el número de fallecidos cuya identidad pudo ser confirmada. La tragedia, que se desató en el subsuelo del bar Le Constellation, dejó un saldo total de 40 muertos y 119 heridos, muchos de ellos con quemaduras de extrema gravedad.

Según informó la Policía Cantonal del Valais en un comunicado, los trabajos de identificación se realizan de manera conjunta con el Instituto de Medicina Legal de Suiza. Las autoridades precisaron además que los cuerpos ya identificados comenzaron a ser restituidos a las familias, en un proceso que se desarrolla bajo estrictos protocolos y con especial cuidado por la privacidad de las víctimas.

El lugar de la explosión y el incendio en el bar "Le Constellation", donde varias personas murieron y otras resultaron heridas tras una explosión que arrasó una concurrida fiesta de Nochevieja, en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza (Policía del Cantón del Valais/Folleto vía REUTERS)

Entre los fallecidos identificados hay once menores de edad y seis ciudadanos extranjeros. Se trata de cuatro mujeres suizas de 18 años; dos jóvenes suizas de 15 y 14; y seis hombres suizos de entre 16 y 31 años. A ellos se suman dos italianos de 16 años, un joven de 16 años con doble nacionalidad italiana y emiratí, un ciudadano rumano de 18 años, un francés de 39 y un joven turco de 18 años. El sábado, las autoridades ya habían confirmado la identidad de ocho víctimas, por lo que el número total asciende ahora a 24.

El incendio se declaró alrededor de la 1.30 de la madrugada del jueves 1 de enero, en el sótano del bar Le Constellation, un local muy concurrido por turistas, especialmente jóvenes, que celebraban la llegada del Año Nuevo. El fuego se propagó con rapidez, lo que dificultó la evacuación y provocó una escena de pánico en el interior del establecimiento.

Los homenajes yacen cerca del bar "Le Constellation", tras un incendio y una explosión mortales durante una fiesta de Nochevieja en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 4 de enero de 2026. REUTERS/Lisa Leutner

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, señaló que las primeras pericias indican que el siniestro podría haberse originado por el uso de bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, que habrían sido acercadas demasiado al techo del local. Los investigadores también analizan si la espuma aislante acústica que recubría el techo del subsuelo contribuyó a la rápida propagación de las llamas y al nivel de toxicidad del humo.

En paralelo, las autoridades suizas anunciaron la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes del bar, ambos de nacionalidad francesa. Según detallaron la policía y la fiscalía general del Valais, están imputados por homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia. La causa busca determinar las responsabilidades en la organización del evento, las condiciones de seguridad del local y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza).

Mientras continúan las tareas para identificar al resto de las víctimas, la Policía Cantonal aseguró que brindará nueva información apenas esté disponible, aunque aclaró que no se difundirán más detalles sobre los fallecimientos por respeto a las familias.

(con información de EFE y AFP)

