Reino Unido lanzó un bombardeo conjunto con Francia contra un depósito subterráneo de armas del Estado Islámico en Siria

El Ministerio de Defensa británico informó que colaboró con Francia en un ataque realizado el sábado por la noche contra una instalación subterránea en Siria que, según estiman, había sido utilizada por el grupo Estado Islámico (EI) para almacenar armas.

“Aviones de la Real Fuerza Aérea han completado ataques exitosos contra Daesh en una operación conjunta con Francia”, indicó el ministerio en un comunicado, utilizando el acrónimo árabe para referirse a EI.

El texto señaló que las instalaciones atacadas “habían sido ocupadas por Daesh, probablemente para almacenar armas y explosivos”, y destacó que el área alrededor de estas instalaciones estaba desprovista de viviendas civiles.

“Por lo tanto, los Typhoon FGR4 de la RAF (Real Fuerza Aérea), apoyados por un avión cisterna Voyager, se unieron a la aviación francesa en un ataque conjunto contra la instalación subterránea la tarde del sábado 3 de enero”, remarcó el documento difundido por la cartera británica.

El ministerio aseguró que no existen indicios de que el bombardeo, realizado al norte del antiguo sitio de Palmira, haya representado algún riesgo para la población civil.

John Healey, ministro de defensa del Reino Unido, habló sobre la operación y mencionó que “esta acción demuestra nuestro liderazgo en el Reino Unido y nuestra determinación de trabajar codo a codo con nuestros aliados para acabar con cualquier resurgimiento de Daesh y sus ideologías peligrosas y violentas en Oriente Medio“.

John Healey brindó los detalles de la operación contra el Estado Islámico (Stefan Rousseau/REUTERS)

“Quiero agradecer a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas involucrados en esta operación, por su profesionalismo y su coraje. Se encontraban entre los miles de efectivos británicos desplegados durante Navidad y Año Nuevo. Esta operación, para eliminar a peligrosos terroristas que amenazan nuestro estilo de vida, demuestra cómo nuestras Fuerzas Armadas están listas para intensificar sus esfuerzos, durante todo el año, para mantener a Gran Bretaña segura en casa y fuerte en el exterior”, agregó el funcionario.

El Estado Islámico (EI) fue derrotado territorialmente en Siria en el año 2019, pero todavía mantiene presencia, especialmente en el vasto desierto del país. Palmira, conocida por sus antiguas ruinas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estuvo en su momento bajo control de los combatientes yihadistas.

El mes pasado, Washington informó que un atacante solitario del EI en Palmira disparó contra personal estadounidense, provocando la muerte de dos soldados y un civil estadounidense. En respuesta, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria.

(Con información de AFP)