Mundo

Reino Unido lanzó un bombardeo conjunto con Francia contra un depósito subterráneo de armas del Estado Islámico en Siria

El ministerio de Defensa británico aseguró que no existen indicios de que el ataque, realizado al norte del antiguo sitio de Palmira, haya representado algún riesgo para la población civil

Guardar

El Ministerio de Defensa británico informó que colaboró con Francia en un ataque realizado el sábado por la noche contra una instalación subterránea en Siria que, según estiman, había sido utilizada por el grupo Estado Islámico (EI) para almacenar armas.

“Aviones de la Real Fuerza Aérea han completado ataques exitosos contra Daesh en una operación conjunta con Francia”, indicó el ministerio en un comunicado, utilizando el acrónimo árabe para referirse a EI.

El texto señaló que las instalaciones atacadas “habían sido ocupadas por Daesh, probablemente para almacenar armas y explosivos”, y destacó que el área alrededor de estas instalaciones estaba desprovista de viviendas civiles.

“Por lo tanto, los Typhoon FGR4 de la RAF (Real Fuerza Aérea), apoyados por un avión cisterna Voyager, se unieron a la aviación francesa en un ataque conjunto contra la instalación subterránea la tarde del sábado 3 de enero”, remarcó el documento difundido por la cartera británica.

El ministerio aseguró que no existen indicios de que el bombardeo, realizado al norte del antiguo sitio de Palmira, haya representado algún riesgo para la población civil.

John Healey, ministro de defensa del Reino Unido, habló sobre la operación y mencionó que “esta acción demuestra nuestro liderazgo en el Reino Unido y nuestra determinación de trabajar codo a codo con nuestros aliados para acabar con cualquier resurgimiento de Daesh y sus ideologías peligrosas y violentas en Oriente Medio“.

John Healey brindó los detalles
John Healey brindó los detalles de la operación contra el Estado Islámico (Stefan Rousseau/REUTERS)

“Quiero agradecer a todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas involucrados en esta operación, por su profesionalismo y su coraje. Se encontraban entre los miles de efectivos británicos desplegados durante Navidad y Año Nuevo. Esta operación, para eliminar a peligrosos terroristas que amenazan nuestro estilo de vida, demuestra cómo nuestras Fuerzas Armadas están listas para intensificar sus esfuerzos, durante todo el año, para mantener a Gran Bretaña segura en casa y fuerte en el exterior”, agregó el funcionario.

El Estado Islámico (EI) fue derrotado territorialmente en Siria en el año 2019, pero todavía mantiene presencia, especialmente en el vasto desierto del país. Palmira, conocida por sus antiguas ruinas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, estuvo en su momento bajo control de los combatientes yihadistas.

El mes pasado, Washington informó que un atacante solitario del EI en Palmira disparó contra personal estadounidense, provocando la muerte de dos soldados y un civil estadounidense. En respuesta, las fuerzas estadounidenses lanzaron ataques contra decenas de objetivos del Estado Islámico en Siria.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estado IslámicoÚltimas Noticias AméricaReino UnidoFranciaEIJohn Healey

Últimas Noticias

El régimen de Corea del Norte lanzó una serie de misiles en la antesala de la visita del presidente de surcoreano a China

Las autoridades de Corea del Sur confirmaron que varios proyectiles fueron disparados desde territorio norcoreano en la mañana del domingo hacia el Mar del Este, mientras Japón registró los impactos en “un lugar no especificado”

El régimen de Corea del

La misión internacional de la ONU sostiene que Maduro debe rendir cuentas por crímenes de lesa humanidad

Organismos internacionales advierten sobre el riesgo de nuevas violaciones en el actual contexto de inestabilidad

La misión internacional de la

En una nueva jornada de protestas en Irán, el líder supremo Ali Khamenei dijo que no hay que tener tolerancia “con los alborotadores”

El ayatolá se refirió a las masivas manifestantes que ya llevan varios días en el país. Este sábado se reportaron al menos cuatro muertos

En una nueva jornada de

Emmanuel Macron conversó con María Corina Machado tras la captura de Nicolás Maduro

“Apoyo plenamente su llamado a la liberación y a la protección de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro”, señaló el presidente francés

Emmanuel Macron conversó con María

Friedrich Merz dijo que el dictador Maduro llevó a Venezuela “a la ruina”

El canciller de Alemania se unió a otros líderes internacionales al pronunciarse sobre la detención del dictador chavista

Friedrich Merz dijo que el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Resultados del Baloto y Revancha sábado 3 de enero: números ganadores del sorteo de HOY

Desde experiencias artísticas hasta fenómenos astronómicos únicos: 10 planes para hacer en 2026, según Time Out

Los 10 Grandes Premios de Fórmula 1 que tendrán a tres pilotos argentinos compartiendo circuitos

Quién es Miguel Gamondi, el DT argentino que trabajó en Boca y busca dar el batacazo con Tanzania en la Copa Africana

INFOBAE AMÉRICA
EEUU finaliza las restricciones de

EEUU finaliza las restricciones de vuelos sobre el Caribe impuestas por la incursión militar en Venezuela

Petro instala Puesto de Mando Unificado para coordinar la situación en la frontera con Venezuela

La Unión Europea instó al régimen iraní a recurrir al “diálogo” a una semana del inicio de las protestas en todo el territorio

Hegseth asegura que Trump "decidirá los términos" para gobernar Venezuela

El régimen de Corea del Norte lanzó una serie de misiles en la antesala de la visita del presidente de surcoreano a China

ENTRETENIMIENTO

De Diplo a Eugenio Derbez:

De Diplo a Eugenio Derbez: las 30 celebridades que competirán en un nuevo video de MrBeast

El guion original de “Black Panther: Wakanda Forever” se revela tras años de secreto

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral