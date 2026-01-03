Friedrich Merz dijo que el dictador Maduro llevó a Venezuela “a la ruina”

El canciller alemán subrayó la urgencia de evitar una nueva crisis institucional en Venezuela (Reuters)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, sostuvo que Venezuela necesita un gobierno legitimado por las urnas tras la captura del dictador Nicolás Maduro, fijando así la posición oficial de Berlín.

En un comunicado y en su cuenta de X, Merz subrayó la urgencia de evitar una crisis institucional y demandó una transición ordenada, basada en elecciones libres y verificables.

Merz afirmó que Maduro “llevó a su país a la ruina” y recordó que Alemania, junto a otros gobiernos, nunca reconoció la legitimidad de la última elección presidencial venezolana, debido a denuncias de manipulación y falta de transparencia. El régimen venezolano carecía de reconocimiento internacional, postura reiterada por el funcionario en redes sociales.

Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela en una operación militar liderada por Estados Unidos (Reuters)

El canciller advirtió que “no debe producirse inestabilidad política en Venezuela” y remarcó que la prioridad es garantizar un proceso pacífico.

Esta tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en Mar-a-Lago donde confirmó que Maduro fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores y trasladados fuera de Venezuela por fuerzas estadounidenses, enfrentando cargos en Nueva York relacionados con narcotráfico.

Donald Trump confirmó la detención y extradición de Maduro y su esposa en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago (Reuters)

Además, calificó la operación de “extraordinaria”, comparándola con acciones militares en Irán, y destacó la rapidez y precisión del despliegue, asegurando que no hubo bajas ni pérdidas materiales. Además, describió cómo Caracas quedó parcialmente a oscuras durante el operativo y agradeció a los altos mandos militares por la eficacia de la misión.

Trump aseguró que Estados Unidos mantendrá el control de Venezuela hasta lograr una transición política estable, advirtiendo que no permitirá que miembros del régimen anterior retomen el poder.

El presidente indicó que la prioridad es garantizar la seguridad y la libertad del pueblo venezolano, y anticipó que grandes empresas estadounidenses invertirán miles de millones de USD para reparar la infraestructura petrolera y reactivar la economía del país.

En el plano diplomático, Merz reiteró que la respuesta internacional debe guiarse por la legalidad y la promoción de un proceso electoral justo, exigiendo prudencia y coordinación entre los países para evitar una escalada de inestabilidad. Alemania y otras naciones europeas y americanas sostienen que “la última elección fue manipulada”.

El gobierno alemán solicitó tiempo para analizar el alcance legal de la intervención estadounidense (Reuters)

La transición que plantea Merz busca evitar el vacío de poder y restaurar la legitimidad democrática en Venezuela, garantizando el respeto a los derechos de la ciudadanía y una salida pacífica a la crisis.

Además, la evaluación legal de la intervención estadounidense, según el canciller, es compleja y requiere tiempo, pero la prioridad es impedir una nueva ola de violencia y asegurar que la transición se concrete bajo parámetros de transparencia y legalidad, siempre dentro del marco del derecho internacional.

(Con información de EFE)