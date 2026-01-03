Mundo

Friedrich Merz dijo que el dictador Maduro llevó a Venezuela “a la ruina”

El canciller de Alemania se unió a otros líderes internacionales al pronunciarse sobre la detención del dictador chavista

Guardar
El canciller alemán subrayó la
El canciller alemán subrayó la urgencia de evitar una nueva crisis institucional en Venezuela (Reuters)

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, sostuvo que Venezuela necesita un gobierno legitimado por las urnas tras la captura del dictador Nicolás Maduro, fijando así la posición oficial de Berlín.

En un comunicado y en su cuenta de X, Merz subrayó la urgencia de evitar una crisis institucional y demandó una transición ordenada, basada en elecciones libres y verificables.

Merz afirmó que Maduro “llevó a su país a la ruina” y recordó que Alemania, junto a otros gobiernos, nunca reconoció la legitimidad de la última elección presidencial venezolana, debido a denuncias de manipulación y falta de transparencia. El régimen venezolano carecía de reconocimiento internacional, postura reiterada por el funcionario en redes sociales.

Nicolás Maduro fue capturado y
Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela en una operación militar liderada por Estados Unidos (Reuters)

El canciller advirtió que “no debe producirse inestabilidad política en Venezuela” y remarcó que la prioridad es garantizar un proceso pacífico.

Esta tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa en Mar-a-Lago donde confirmó que Maduro fue capturado junto con su esposa, Cilia Flores y trasladados fuera de Venezuela por fuerzas estadounidenses, enfrentando cargos en Nueva York relacionados con narcotráfico.

Donald Trump confirmó la detención
Donald Trump confirmó la detención y extradición de Maduro y su esposa en una conferencia de prensa en Mar-a-Lago (Reuters)

Además, calificó la operación de “extraordinaria”, comparándola con acciones militares en Irán, y destacó la rapidez y precisión del despliegue, asegurando que no hubo bajas ni pérdidas materiales. Además, describió cómo Caracas quedó parcialmente a oscuras durante el operativo y agradeció a los altos mandos militares por la eficacia de la misión.

Trump aseguró que Estados Unidos mantendrá el control de Venezuela hasta lograr una transición política estable, advirtiendo que no permitirá que miembros del régimen anterior retomen el poder.

El presidente indicó que la prioridad es garantizar la seguridad y la libertad del pueblo venezolano, y anticipó que grandes empresas estadounidenses invertirán miles de millones de USD para reparar la infraestructura petrolera y reactivar la economía del país.

En el plano diplomático, Merz reiteró que la respuesta internacional debe guiarse por la legalidad y la promoción de un proceso electoral justo, exigiendo prudencia y coordinación entre los países para evitar una escalada de inestabilidad. Alemania y otras naciones europeas y americanas sostienen que “la última elección fue manipulada”.

El gobierno alemán solicitó tiempo
El gobierno alemán solicitó tiempo para analizar el alcance legal de la intervención estadounidense (Reuters)

La transición que plantea Merz busca evitar el vacío de poder y restaurar la legitimidad democrática en Venezuela, garantizando el respeto a los derechos de la ciudadanía y una salida pacífica a la crisis.

Además, la evaluación legal de la intervención estadounidense, según el canciller, es compleja y requiere tiempo, pero la prioridad es impedir una nueva ola de violencia y asegurar que la transición se concrete bajo parámetros de transparencia y legalidad, siempre dentro del marco del derecho internacional.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Friedrich MerzVenezuelaEstados UnidosDonald TrumpCayó Nicolás Maduro

Últimas Noticias

Israel felicitó a Estados Unidos y a Trump tras la captura de Maduro: “Lideraba una red de drogas y terrorismo”

“El pueblo de Venezuela merece ejercer sus derechos democráticos. Sudamérica merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”, señaló el canciller Gideon Saar

Israel felicitó a Estados Unidos

Por qué Enrique VIII terminó enterrado bajo una tumba modesta pese a planear un mausoleo monumental

El poderoso rey Tudor soñó con un sepulcro colosal que inmortalizara su autoridad y su ruptura con Roma, pero conflictos familiares, decisiones políticas y cambios económicos frustraron el proyecto y lo dejaron reposando bajo una simple losa en el Castillo de Windsor

Por qué Enrique VIII terminó

La tumba de Tutankamón y la maldición del faraón: qué hay de mito y qué dice la ciencia sobre el hallazgo histórico

Entre hallazgos excepcionales y reacciones públicas, la leyenda creció alimentada por rumores y fenómenos sociales sin precedentes

La tumba de Tutankamón y

Donald Trump habló con Sanae Takaichi y reforzaron los vínculos en seguridad tras los ejercicios militares del régimen chino

El diálogo telefónico entre los mandatarios incluyó el compromiso de coordinar detalles para una visita oficial de la primera ministra nipona y acordaron dialogaron sobre las preocupaciones en la región indopacífica y las relaciones de seguridad

Donald Trump habló con Sanae

Zohran Mamdani defendió la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo tras las advertencias de Israel

“Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto”, expresó la cancillería israelí tras la decisión del alcalde de Nueva York, quien aseguró que combatirá “sin descanso el odio y la división”

Zohran Mamdani defendió la eliminación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

El mensaje de Claudia Sheinbaum a EEUU tras la captura de Maduro

Ataque de Estados Unidos a Venezuela: así reaccionaron las celebridades en Colombia a la captura de Nicolás Maduro

Esto vale en el mercado la sudadera que tenía Nicolás Maduro cuando fue arrestado

INFOBAE AMÉRICA
Superluna de enero 2026: cuándo

Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

El alemán Alexander Zverev se muestra confiado para 2026 tras su "punto de inflexión" en el último Wimbledon

El alcalde de Nueva York traslada a Trump su rechazo al ataque contra Venezuela

Merz acusa a Maduro de llevar a Venezuela a la "ruina"

Estados Unidos pone fin a la impunidad: la caída de la dictadura venezolana

ENTRETENIMIENTO

Dove Cameron y Damiano David

Dove Cameron y Damiano David anuncian su compromiso: los detalles del anillo y la historia de su romance

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones “había consumido cocaína” horas antes de su muerte

Billy Joel reapareció en el escenario por primera vez tras su diagnóstico de enfermedad cerebral

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: “Pasamos mucho tiempo riéndonos”

Lily Phillips, polémica estrella de OnlyFans, se bautizó: “Quiero reencontrarme con Dios”