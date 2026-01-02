Un ataque con misiles rusos destruyó un edificio residencial y dejó al menos 25 heridos en la ciudad ucraniana de Járkov

Un ataque con misiles rusos destruyó un edificio residencial en Járkov y dejó al menos 25 heridos (AFP)

Al menos 25 personas resultaron heridas tras un ataque con misiles rusos contra un edificio residencial de varios pisos en la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania.

Las autoridades ucranianas informaron que la agresión dejó el inmueble prácticamente destruido, mientras los equipos de emergencia trabajaron entre los escombros para localizar sobrevivientes y atender a los heridos. El Ministerio de Defensa de Rusia negó haber ejecutado el ataque y atribuyó la explosión a la supuesta detonación de munición ucraniana almacenada en la zona, según declaraciones recogidas por Reuters.

La cifra de víctimas varió en las primeras horas tras el incidente. El gobernador regional de Járkov, Oleh Syniehubov, señaló a la televisión ucraniana que dos misiles balísticos impactaron en el área, dejando a 16 ciudadanos hospitalizados, incluida una mujer con lesiones graves.

El gobernador regional de Járkov, Oleh Syniehubov, informó que dos misiles balísticos impactaron en la ciudad (Reuters)

Syniehubov detalló que, en el momento de la explosión, había personas en tiendas y una cafetería ubicada en la planta baja del edificio.

La magnitud de los daños quedó registrada en fotografías y videos difundidos en redes sociales, donde se observa una densa columna de humo y extensos daños en la estructura, así como en los edificios vecinos.

El jefe de la Administración Regional de Járkov, Oleg Siniegubov, explicó en Telegram que el edificio de cinco plantas fue destruido, se desató un incendio y las ventanas y fachadas de las construcciones cercanas también resultaron afectadas.

Las autoridades ucranianas reportaron que equipos de rescate buscaron sobrevivientes entre los escombros tras el bombardeo en Járkov (EFE)

Las autoridades locales confirmaron que los equipos de rescate mantuvieron la búsqueda de posibles víctimas bajo los escombros durante varias horas.

A su vez, Volodímir Zelensky, presidente de Ucrania, condenó el bombardeo a través de sus redes sociales. En un mensaje difundido en Telegram, el mandatario describió el hecho como “un horrible ataque ruso sobre Járkov”, indicando: “Dos misiles fueron disparados” contra edificios residenciales, lo que provocó un “número de víctimas aún desconocido” en ese momento.

El presidente Volodímir Zelensky condenó el ataque en Járkov y calificó el hecho como un "horrible ataque ruso" (Europa Press)

“Desafortunadamente, este es exactamente el modo en que Rusia trata la vida y la gente, sigue matando, pese a todos los esfuerzos del mundo, especialmente de Estados Unidos, en el proceso diplomático”, afirmó el jefe de Estado ucraniano.

En cambio, en su comunicado, la cartera de defensa rusa afirmó que las imágenes registradas segundos antes de la explosión mostraban “humo denso de origen desconocido”, lo que, según su interpretación, apuntaría a la explosión de armamento almacenado en el lugar.

Por otra parte, Moscú vinculó la cobertura sobre Járkov con el reciente ataque con misiles atribuido a Ucrania contra un hotel en una zona de la región de Jersón controlada por fuerzas rusas, donde el gobernador designado por Rusia, Vladimir Saldo, elevó a 28 el número de fallecidos, de acuerdo con la agencia estatal TASS.

Un hotel en la región de Jersón, bajo control ruso, fue alcanzado por un ataque atribuido a Ucrania (Europa Press)

El Ministerio de Defensa ruso consideró que las informaciones sobre la explosión en Járkov buscaban desviar la atención internacional de ese episodio reciente.

La ciudad de Járkov, ubicada a unos 30 kilómetros de la frontera con Rusia, ha soportado bombardeos constantes desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022. Aunque la urbe resistió los primeros avances de las fuerzas rusas, se mantiene como uno de los principales objetivos de ataques aéreos durante el conflicto.

(Con información de Reuters, EFE y Europa Press)