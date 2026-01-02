Mundo

Mamdani eliminó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto: repudio de Israel

En su primer día de gobierno, el nuevo alcalde de Nueva York tomó medidas que fueron consideradas por el Ministerio de Exteriores israelí como “gasolina antisemita sobre un fuego abierto”

Guardar
Zohran Mamdani (REUTERS/Kylie Cooper)
Zohran Mamdani (REUTERS/Kylie Cooper)

El Ministerio de Exteriores de Israel repudió este viernes las primeras medidas del socialista Zohran Mamdani tras jurar como nuevo alcalde de Nueva York.

“Mamdani muestra su verdadera cara: elimina la definición de IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) del antisemitismo y levanta las restricciones sobre el boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto”, dijo el Ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El Gobierno israelí ya mostró sus críticas hacia el demócrata Mamdani cuando ganó las elecciones de la ciudad de Nueva York el pasado 4 de noviembre. Por entonces varios ministros lo acusaron de “islamista declarado”, “antisemita” y “enemigo de Israel”.

Durante su campaña electoral, el demócrata exhibió su apoyo al pueblo palestino y criticó al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.

El mensaje del Ministerio de
El mensaje del Ministerio de Exteriores de Israel en X

Mamdani revocó las órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor

El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó este jueves por la tarde todas las órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor, Eric Adams, después del 26 de septiembre de 2024, fecha en la que Adams fue imputado.

Entre las disposiciones anuladas figura una firmada por Adams en junio de 2025 que reconocía formalmente la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Otra orden, dictada el mes pasado, prohibía a funcionarios designados y personal de agencias municipales boicotear y desinvertir en Israel.

A pesar de estos cambios, Mamdani aseguró a la prensa que la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, creada por Adams, continuará en funcionamiento. “Ese es un tema que nos tomamos muy en serio, y forma parte del compromiso que hemos asumido con los neoyorquinos judíos de protegerlos y de celebrarlos y apreciarlos”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo
FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas observa al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una pantalla durante su ceremonia de investidura en Nueva York, Estados Unidos. 1 de enero de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

La Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo presentó su primer informe el martes, último día de Adams en el cargo.

Mamdani asumió formalmente como alcalde en una ceremonia privada poco después de la medianoche del Día de Año Nuevo y luego en un acto público encabezado por el senador Bernie Sanders.

El nuevo jefe de la ciudad ha sido cuestionado por sus políticas y, especialmente, por su postura crítica hacia Israel, ya que se negó a condenar la frase “globalizar la intifada” y criticó a Israel el 8 de octubre de 2023, un día después de la masacre de Hamas en el sur de Israel.

Mamdani ha acusado reiteradamente a Israel de cometer crímenes de guerra en su enfrentamiento con el grupo terrorista Hamas en Gaza y aseguró que arrestaría al primer ministro Benjamin Netanyahu si este visita la ciudad.

Temas Relacionados

Zohran MamdaniIsraelNueva YorkÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Al menos 80 personas heridas por el incendio en Suiza están en estado crítico

Matthias Reynard, presidente del gobierno del Valais, dio un nuevo balance sobre la evolución de los pacientes ingresados en los hospitales tras la tragedia de Año Nuevo en el bar Le Constellation de Crans-Montana

Al menos 80 personas heridas

Niebla, 170 años y una rueda que nunca se detuvo: así es Laxey, la obra hidráulica en funcionamiento más imponente del mundo

Desde su construcción en pleno siglo XIX, esta maravilla de la ingeniería sigue uniendo paisajes, memoria e innovación, convirtiéndose en símbolo de identidad y admiración para la Isla de Man y sus visitantes

Niebla, 170 años y una

Suiza tendrá cinco días de duelo por la tragedia en el bar “Le Constellation”: la sociedad aguarda por la identificación de las víctimas

El proceso para reconocer a quienes perdieron la vida tras el incendio requiere análisis genéticos y odontológicos que podrían tardar varios días, ante la gravedad de las quemaduras y la incertidumbre de familiares y representantes consulares

Suiza tendrá cinco días de

Crisis en Irán: el quinto día de protestas contra el régimen dejó 30 detenidos y un saldo de 7 muertos y más de 25 heridos

Una nueva ola de manifestaciones en el país se vivió después de días de tensión social en diferentes localidades, donde los ciudadanos exigieron soluciones a los problemas económicos

Crisis en Irán: el quinto

Tras los ejercicios militares en el estrecho, el régimen chino exigió a Taiwán avanzar hacia la “reunificación nacional”

El jefe de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Partido Comunista remarcó la voluntad de entablar conversaciones bajo el principio de una sola nación, enfatizando la igualdad de trato para ciudadanos taiwaneses residentes en el territorio continental

Tras los ejercicios militares en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Baja California registra sismo de magnitud 4.1

Nacionales: cuál es el precio de la gasolina hoy

Este es el precio de la gasolina en Ciudad de México para el 2 de enero

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este 2 de enero

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay cerró el año con

Uruguay cerró el año con un valor “incómodo” del dólar para el gobierno de Yamandú Orsi

Miles de documentos secretos rusos expusieron la brutalidad de Putin con su propio ejército

Al menos 80 personas heridas por el incendio en Suiza están en estado crítico

Borrell avisa:"No se que más hace falta que haga Trump para que entendamos que EEUU y Europa no son los aliados de ayer"

El canterano del Metz Tahirys Dos Santos, ingresado por "quemaduras graves" tras el incendio en Suiza

ENTRETENIMIENTO

La hija del actor Tommy

La hija del actor Tommy Lee Jones, de 34 años, es encontrada muerta en un hotel el día de Año Nuevo

Los tres conflictos más icónicos de una estrella del rock que sacudieron la historia de la música

“La mejor película que nunca hice”, la revelación de James Cameron sobre un proyecto que cambió su historia en Hollywood

“Jamás había sentido tanto miedo ante un personaje”, confiesa Laura Dern sobre su primer protagónico

Sabrina Carpenter reveló que casi incendia su baño por accidente