Mamdani eliminó la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto: repudio de Israel

Zohran Mamdani (REUTERS/Kylie Cooper)

El Ministerio de Exteriores de Israel repudió este viernes las primeras medidas del socialista Zohran Mamdani tras jurar como nuevo alcalde de Nueva York.

“Mamdani muestra su verdadera cara: elimina la definición de IHRA (Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto) del antisemitismo y levanta las restricciones sobre el boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es gasolina antisemita sobre un fuego abierto”, dijo el Ministerio en un mensaje publicado en su cuenta de X.

El Gobierno israelí ya mostró sus críticas hacia el demócrata Mamdani cuando ganó las elecciones de la ciudad de Nueva York el pasado 4 de noviembre. Por entonces varios ministros lo acusaron de “islamista declarado”, “antisemita” y “enemigo de Israel”.

Durante su campaña electoral, el demócrata exhibió su apoyo al pueblo palestino y criticó al Ejecutivo de Benjamín Netanyahu.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.

El mensaje del Ministerio de Exteriores de Israel en X

Mamdani revocó las órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor

El nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, revocó este jueves por la tarde todas las órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor, Eric Adams, después del 26 de septiembre de 2024, fecha en la que Adams fue imputado.

Entre las disposiciones anuladas figura una firmada por Adams en junio de 2025 que reconocía formalmente la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Otra orden, dictada el mes pasado, prohibía a funcionarios designados y personal de agencias municipales boicotear y desinvertir en Israel.

A pesar de estos cambios, Mamdani aseguró a la prensa que la Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo, creada por Adams, continuará en funcionamiento. “Ese es un tema que nos tomamos muy en serio, y forma parte del compromiso que hemos asumido con los neoyorquinos judíos de protegerlos y de celebrarlos y apreciarlos”, afirmó.

FOTO DE ARCHIVO. Un grupo de personas observa al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en una pantalla durante su ceremonia de investidura en Nueva York, Estados Unidos. 1 de enero de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

La Oficina del Alcalde para Combatir el Antisemitismo presentó su primer informe el martes, último día de Adams en el cargo.

Mamdani asumió formalmente como alcalde en una ceremonia privada poco después de la medianoche del Día de Año Nuevo y luego en un acto público encabezado por el senador Bernie Sanders.

El nuevo jefe de la ciudad ha sido cuestionado por sus políticas y, especialmente, por su postura crítica hacia Israel, ya que se negó a condenar la frase “globalizar la intifada” y criticó a Israel el 8 de octubre de 2023, un día después de la masacre de Hamas en el sur de Israel.

Mamdani ha acusado reiteradamente a Israel de cometer crímenes de guerra en su enfrentamiento con el grupo terrorista Hamas en Gaza y aseguró que arrestaría al primer ministro Benjamin Netanyahu si este visita la ciudad.