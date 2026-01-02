Estados Unidos aseguró que las maniobras militares de China alrededor de Taiwán elevan “innecesariamente” las tensiones regionales

Una pantalla gigante muestra un reportaje sobre los ejercicios militares "Misión Justicia 2025" de China en torno a Taiwán, en Pekín, China. 30 de diciembre de 2025. REUTERS/Tingshu Wang

Las recientes maniobras militares de China en torno a Taiwán han elevado las tensiones en la región del Estrecho de Taiwán, según denunció el Departamento de Estado estadounidense. El organismo instó a Pekín a “cesar su presión militar” y adoptar una postura moderada, tras una serie de ejercicios que incluyeron el lanzamiento de misiles y el despliegue de decenas de aviones de combate, buques de guerra y patrulleras en torno a la isla.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, advirtió en un comunicado que “las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan las tensiones de forma innecesaria”. Pigott subrayó el llamado a “entablar un diálogo constructivo” y reiteró el respaldo de Estados Unidos a la estabilidad regional.

El presidente estadounidense, Donald Trump, minimizó el riesgo de una escalada mayor. En declaraciones a periodistas el lunes, Trump afirmó: “Tengo una excelente relación con el presidente Xi. Y no me ha dicho nada al respecto”. Consultado sobre la posibilidad de una invasión china, sostuvo: “No creo que vaya a hacerlo”, aludiendo a que “llevan 20 años realizando ejercicios navales en esa zona. Ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente”.

En tanto, el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, reafirmó este jueves la determinación de la isla para defender su soberanía y fortalecer su defensa ante el incremento de la presión militar por parte de China. En un discurso de Año Nuevo transmitido en directo desde la oficina presidencial en Taipéi, Lai subrayó que la comunidad internacional observa si el pueblo taiwanés cuenta con la resolución necesaria para protegerse, en un contexto marcado por recientes maniobras militares chinas en las que se dispararon cohetes hacia la isla.

“Como presidente, mi postura siempre ha sido clara: defender con determinación la soberanía nacional y reforzar la defensa nacional”, declaró Lai, haciendo referencia a los ejercicios militares chinos que, según el mandatario, identificaron las capacidades de combate recientemente adquiridas por Taiwán como un “adversario hipotético”. Esta situación, afirmó, evidencia la necesidad de aumentar las adquisiciones de defensa e instó a los partidos de oposición a respaldar su propuesta de incrementar el presupuesto militar en 40.000 millones de dólares, actualmente bloqueada en el parlamento controlado por la oposición.

l presidente de Taiwán, Lai Ching-te

Consultado sobre un informe estadounidense que sostiene que China busca estar preparada para ganar un conflicto por Taiwán en 2027, Lai expresó: “Si China puede alcanzar sus objetivos en el plazo previsto es una cosa”. Agregó que el año 2026 será crucial para Taiwán y subrayó la importancia de prepararse para el peor escenario posible, aunque manteniendo la esperanza de alcanzar el mejor resultado.

Lai también manifestó la disposición de Taiwán para dialogar y cooperar con China “en condiciones de igualdad y dignidad”, siempre que Pekín reconozca la existencia de la República de China y respete el deseo de los taiwaneses por una vida democrática y libre.

Tras el discurso de Lai, el gobierno chino acusó al presidente de intentar engañar a la población de Taiwán y manipular la opinión pública internacional. Un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, citado por la emisora estatal CCTV, calificó la intervención de Lai de “plagada de mentiras y afirmaciones temerarias, hostilidad y malicia”.

El mensaje del presidente taiwanés se produjo dos días después de que el Ejército chino realizara las maniobras denominadas “Misión Justicia 2025”, en las que se lanzaron decenas de cohetes hacia Taiwán y se desplegó un gran número de buques y aviones de guerra cerca de la isla. Estas acciones suscitaron la preocupación de aliados occidentales, entre ellos la Comisión Europea y el Reino Unido.

Taipéi condenó los ejercicios, calificándolos de amenaza para la seguridad regional y de provocación manifiesta. Por su parte, Pekín anunció la finalización de las maniobras la noche del miércoles y aseguró que su ejército continuará fortaleciendo su preparación para el combate.

Por otro lado, el presidente de China, Xi Jinping, reiteró en su mensaje de Año Nuevo la advertencia a los que considera fuerzas separatistas en Taiwán, insistiendo en que la “reunificación” con la isla no podrá ser detenida.

Un caza Mirage 2000 de Taiwán, pasa junto a un hangar en una base aérea en Hsinchu, en el norte de Taiwán, el 30 de diciembre de 2025. (AP Foto/Chiang Ying-ying)

La respuesta internacional incluyó un llamado del portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, quien instó a Pekín a ejercer moderación, poner fin a la presión militar sobre Taiwán y entablar un diálogo significativo.

Los ejercicios militares chinos, los más extensos hasta la fecha en cuanto a área y proximidad a Taiwán, obligaron a cancelar decenas de vuelos comerciales internos en la isla y movilizaron a la fuerza aérea y la marina taiwanesas para monitorear la situación. Las maniobras comenzaron 11 días después de que Estados Unidos anunciara un paquete récord de armas para Taiwán por valor de 11.100 millones de dólares estadounidenses (USD). El ejército chino señaló por primera vez que el objetivo de los ejercicios era disuadir cualquier intervención externa.

(Con información de AFP y Reuters)