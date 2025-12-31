El régimen de Irán amenazó con una respuesta “contundente” a la escalada de protestas por la crisis económica

Comerciantes y vendedores de Teherán cierran sus tiendas en protesta por la devaluación del rial y la crisis económica (REUTERS)

El régimen de Irán amenazó con una respuesta contundente a cualquier intento de transformar las recientes protestas económicas en actos que generen inseguridad, luego de que comerciantes y vendedores cerraran sus tiendas en el centro de Teherán en rechazo al deterioro de la situación económica y la devaluación del rial, según informaron la agencia Irna y otros medios estatales.

El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi-Azad, declaró a medios oficiales que “las protestas pacíficas por las condiciones de vida forman parte de la realidad social y son comprensibles”, pero advirtió que “cualquier intento de convertir las protestas económicas en una herramienta de inseguridad, destrucción de la propiedad pública o implementación de escenarios diseñados externamente será inevitablemente respondido con una respuesta legal, proporcionada y contundente”.

El martes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, solicitó a sus funcionarios que atiendan “las demandas legítimas” de los comerciantes movilizados desde hace dos días en la capital. Pezeshkian afirmó, según la agencia oficial Irna, que pidió al ministro del Interior dialogar con los representantes de los manifestantes, con el objetivo de que el gobierno actúe “con todas sus fuerzas para resolver los problemas y hacerlo de manera responsable”.

El fiscal general Mohammad Movahedi-Azad reconoce las protestas pacíficas pero amenaza con mano dura contra acciones violentas. (REUTERS)

Las protestas comenzaron el domingo en el principal mercado de teléfonos móviles de Teherán y se expandieron el lunes, cuando numerosos comerciantes cerraron sus tiendas y se manifestaron ante la depreciación acelerada de la moneda nacional. El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar estadounidense en el mercado informal, situándose por encima de 1,4 millones de riales por dólar (en comparación con los 820.000 de hace un año) y 1,7 millones por euro (frente a los 855.000 del año anterior).

La hiperinflación y la continua devaluación del rial generan volatilidad y parálisis en las ventas de productos importados en Irán (REUTERS)

La depreciación prolongada del rial ha provocado hiperinflación y volatilidad en el país, con aumentos considerables en los precios de productos básicos de un día para otro. Según constató la AFP, la situación ha paralizado las ventas de productos importados, ya que vendedores y compradores optan por posponer transacciones en espera de mayor estabilidad. Irna señaló el lunes que “muchos comerciantes han preferido suspender sus transacciones para evitar posibles pérdidas”, y que los manifestantes corearon consignas durante las protestas.

Apoyo israelí

La agencia de espionaje israelí Mossad hizo un llamamiento directo a la población de Irán para que mantenga las protestas iniciadas el domingo en Teherán y otras ciudades, asegurando su apoyo “sobre el terreno”. En un mensaje publicado en idioma farsi en su cuenta de X, Mossad instó a los iraníes a “salir juntos a las calles” y afirmó: “Ha llegado el momento. Estamos con ustedes. No solo desde la distancia o con palabras. También estamos con ustedes sobre el terreno”, según recogió la radio del ejército israelí.

El Mossad israelí insta a los iraníes a continuar las protestas y promete apoyo sobre el terreno contra el régimen iraní (REUTERS)

El llamamiento de Mossad se produce después de conversaciones entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Tras estos contactos, Trump advirtió a Irán sobre posibles represalias si el país retoma sus programas nuclear o de misiles balísticos.

Las tensiones entre Irán e Israel aumentaron a principios de año, cuando ambos países se enfrentaron en una guerra de 12 días tras una serie de ataques israelíes contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales. Israel declaró que su objetivo era frenar la investigación atómica y la capacidad de misiles balísticos de la República Islámica. Irán respondió con ataques de drones y misiles contra territorio israelí. Durante el conflicto, Estados Unidos se unió temporalmente a Israel para atacar sitios nucleares en Irán, antes de que se acordara un alto el fuego.

Irán, que no reconoce a Israel, ha acusado reiteradamente al Estado israelí de sabotear sus instalaciones nucleares y de asesinar a científicos iraníes. Además, sostiene su apoyo a grupos militantes regionales como parte del denominado “eje de resistencia”, entre ellos Hezbolá en Líbano y el movimiento palestino Hamás, con quienes Israel ha mantenido enfrentamientos durante los últimos dos años. En julio de 2024, el exlíder de Hamás, Ismail Haniyeh, fue asesinado en Teherán en un ataque atribuido a Israel.