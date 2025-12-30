Zelensky confirmó la realización de una cumbre en Francia para buscar el fin de la invasión rusa a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó el martes la celebración de una cumbre la próxima semana en Francia, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión lanzada por Rusia. Según Zelensky en declaraciones difundidas en la red social X, la agenda diplomática iniciará el 3 de enero con una reunión de asesores de seguridad de los países aliados en Ucrania, seguida por debates a nivel de líderes programados para el 6 de enero en territorio francés. Entre las prioridades de estos encuentros figuran las garantías de seguridad para Kiev y la búsqueda de un acuerdo de paz duradero.

El anuncio del mandatario ucraniano acompañó el anuncio del encuentro realizado por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, este lunes. El jefe de Estado dijo que París será sede del encuentro de la llamada Coalición de Voluntarios a comienzos de enero. Macron afirmó en X que el objetivo será “concluir las contribuciones concretas de cada uno” de los países aliados, y subrayó: “Estamos avanzando en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera”. El mandatario francés informó que la decisión se tomó tras dialogar con Zelensky y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Emmanuel Macron destaca que la Coalición de Voluntarios aportará contribuciones concretas para fortalecer la seguridad de Ucrania (AP/ARCHIVO)

La diplomacia internacional se ha acelerado tras la reunión mantenida el domingo en Mar-a-Lago, Florida, entre Zelensky y Trump. De acuerdo con las declaraciones del presidente estadounidense recogidas por Reuters, las negociaciones “avanzaron de manera sustancial” y se está “muy cerca” de alcanzar el fin de la guerra, aunque persisten diferencias sobre el futuro de la región oriental del Donbás. Trump señaló que “hay uno o dos temas espinosos en las conversaciones con Rusia y Ucrania”, en referencia al estatus de ese territorio. A pesar de ello, expresó confianza en una solución negociada y adelantó que “encontraremos formas de sortear la oposición de Putin a un alto el fuego”. El mandatario estadounidense sugirió que el resultado de las actuales negociaciones podría conocerse “en unas pocas semanas”. Además, indicó que el acuerdo de paz contemplaría compromisos posteriores al cese de hostilidades, y que “Rusia también ayudará a la reconstrucción”.

Donald Trump sostiene que las negociaciones con Rusia y Ucrania están cerca de concluir, aunque persisten diferencias sobre el estatus del Donbás (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, Zelensky calificó el encuentro con Trump como “excelente” y aseguró que “las garantías de seguridad entre Estados Unidos y Ucrania están 100% acordadas”. Ambos líderes anticiparon una nueva reunión en Washington el mes próximo, junto a representantes europeos, para continuar las negociaciones en busca de una solución definitiva al conflicto.

En paralelo, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, informó que mantuvo una llamada de una hora con Trump, Zelensky y otros líderes europeos para analizar el desarrollo de la jornada diplomática. Von der Leyen resaltó los avances y la disposición de la Unión Europea (UE) para acompañar el proceso, indicando que “Europa está lista para seguir colaborando con Ucrania y nuestros socios estadounidenses para consolidar lo alcanzado”. Según la funcionaria europea, cualquier acuerdo deberá incluir “compromisos de seguridad sólidos desde el primer día”, condición que la UE considera esencial para la estabilidad de Ucrania y la región.