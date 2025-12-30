Mundo

Por qué la frase “conócete a ti mismo” de Tales de Mileto impacta en la vida moderna y la era digital

El antiguo principio filosófico atribuido al sabio griego desafía los valores superficiales de una sociedad hiperconectada. Cómo la advertencia del antiguo filósofo invita a explorar la profundidad del ser

La búsqueda del conocimiento personal
La búsqueda del conocimiento personal continúa siendo un desafío fundamental en tiempos de sobreexposición digital y presión social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El llamado al autoconocimiento lanzado por Tales de Mileto, uno de los Siete Sabios de Grecia, mantiene plena vigencia en el siglo XXI.

La era moderna está marcada por la inmediatez digital, la exposición constante en redes sociales y la presión de las apariencias, como se destaca en diversos análisis publicados en National Geographic.

En este contexto dominado por lo superficial, la inscripción “conócete a ti mismo”, presente en el frontón del templo de Apolo en Delfos y adoptada posteriormente como principio fundamental por Sócrates, sintetiza el núcleo del pensamiento de Tales y señala el inicio de una perspectiva diferente: la interrogación racional sobre la naturaleza y el ser humano, desplazando la explicación mítica.

El antiguo santuario griego albergaba
El antiguo santuario griego albergaba la inscripción que inspiró a generaciones de pensadores a mirar hacia su propio interior (Freepik)

Según estos estudios, Tales de Mileto fue pionero en impulsar las matemáticas, la astronomía y, especialmente, en colocar la reflexión sobre uno mismo en el centro del saber, anticipando que la auténtica sabiduría debía buscarse en el interior.

Este legado filosófico representa mucho más que un simple aforismo: es una invitación a explorar la complejidad involucrada en conocerse a sí mismo. El autoconocimiento requiere superar el autoengaño y la proyección pública para distinguir con honestidad entre la imagen que se muestra y la realidad personal.

En esa misma línea, el psicólogo Carl Jung aportó una perspectiva relevante al señalar: “Lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma”, una frase que ilustra la dificultad y la incomodidad del proceso de autorreflexión, un proceso imprescindible incluso en la cultura digital contemporánea.

El autoconocimiento nace en la
El autoconocimiento nace en la quietud, donde la reflexión sincera permite descubrir la verdadera identidad más allá de las apariencias (Freepik)

Obstáculos internos y externos para la autoexploración

El papel pionero de Tales se advierte en su visión racional y observadora del mundo, alejada de los mitos y orientada a la reflexión crítica. Para el filósofo, la indagación sobre la naturaleza y la autoexploración estaban íntimamente ligadas.

La dificultad de esta tarea reside tanto en los miedos y contradicciones internas como en los mecanismos de defensa que llevan a muchas personas a juzgar a otros en vez de asumir sus propias debilidades.

El sistema educativo actual suma un desafío relevante: al centrarse en resultados cuantificables y pruebas estandarizadas, ha reducido el espacio para la introspección y el aprendizaje emocional. Esta tendencia priva a los jóvenes de la oportunidad de investigar su identidad e interioridad, factores clave para un aprendizaje vital genuino.

En este sentido, el moralista español Baltasar Gracián advirtió: “Quien empieza ignorándose a sí mismo, mal puede aprender otras cosas”, una reflexión que sigue alimentando el debate sobre educación y desarrollo personal.

Miedos, contradicciones y exigencias sociales
Miedos, contradicciones y exigencias sociales dificultan el proceso de mirar honestamente la propia realidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia de la máxima de Tales en la era de la imagen

La omnipresencia de la información digital y el valor atribuido a la imagen pública dificultan encontrar tiempo y espacio para el autoexamen. El medio destaca que, actualmente, parece que las personas se definen por lo que publican en las redes sociales y por cómo desean ser vistas, no por quiénes son realmente.

El juicio externo, mencionado por Tales en su célebre aforismo, se convierte en un refugio frecuente: criticar a los demás funciona como mecanismo de defensa para evitar confrontar las propias vulnerabilidades.

Buscar la verdad interior exige honestidad y compromiso, como subraya el legado de Tales de Mileto. La vigencia de su pensamiento radica en recordar que la exploración personal es condición indispensable para cualquier forma de aprendizaje auténtico y de vida consciente.

Así, al cierre de esta reflexión, la máxima de Tales mantiene toda su fuerza y actualidad: “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás”.

